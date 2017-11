فروش ۵۰۰ میلیون دلاری Call of Duty: WWII تنها در مدت سه روز

شرکت اکتیویژن آمار فروش عنوان Call of Duty: WWII را در روزهای آغازین انتشار به اشتراک گذاشت، ارقامی که بسیار بزرگ‌تر از میزان فروش فیلم‌های مطرح هالیوودی در همین بازه زمانی است. و در نهایت ثبت رکوردهای مختلف توسط عنوانی که پس از سال‌ها مجدد به ریشه‌های خود بازگشته… شرکت اکتیویژن بتازگی اعلام کرده است که […]

شرکت اکتیویژن آمار فروش عنوان Call of Duty: WWII را در روزهای آغازین انتشار به اشتراک گذاشت، ارقامی که بسیار بزرگ‌تر از میزان فروش فیلم‌های مطرح هالیوودی در همین بازه زمانی است. و در نهایت ثبت رکوردهای مختلف توسط عنوانی که پس از سال‌ها مجدد به ریشه‌های خود بازگشته…

شرکت اکتیویژن بتازگی اعلام کرده است که عنوان Call of Duty: WWII تنها در مدت سه روز ابتدایی عرضه خود موفق شد به فروشی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار (بصورت جهانی) دست یابد؛ و براساس بررسی‌های صورت‌گرفته برروی آمارهای اعلام شده از سوی مطبوعات، این رقم حتی از مجموع فروش افتتاحیه فیلم‌های Thor: Ragnarok از کمپانی مارول و Wonder Woman از کمپانی DC بیشتر بوده است. عنوان Call of Duty: WWII برروی کنسول پلی‌‌استیشن ۴ نیز توانست رکورد پرفروش‌ترین بازی دیجیتالی – براساس تعداد واحدهای فروخته شده – در روز اول انتشار را بنام خود ثبت نماید. تعداد واحدهای به فروش رفته در زمان عرضه بازی نیز نسبت به مقایسه با عنوان Call of Duty: Infinite Warfare در سال گذشته دو برابر بوده است.

همچنین شرکت اکتیویژن اضافه نمود که تعداد کاربران آنلاین این عنوان برروی نسل حاضر کنسول‌ها و رایانه‌های شخصی رکورد تاریخ سری Call of Duty را شکسته است. مدیرعامل شرکت اکتیویژن آقای اریک هیرشبرگ (Eric Hirshberg) طی بیانیه‌ای اظهار کردند که:

ما مخاطبین خود را به چالش کشیدیم تا باری دیگر جوخه خود را آماده کنند، و آن‌ها به این ندا با بیشترین آمار بازیکنانی که تاکنون برروی کنسول‌های نسل حاضر و رایانه‌های شخصی داشته‌ایم؛ پاسخ دادند. WWII سری Call of Duty را به ریشه‌های خود بازگرداند و نتایج بدست آمده خارق‌العاده هستند. فروش دو برابر بازی در روزهای آغازین عرضه، نسبت به سال گذشته در همین بازه. ثبت رکورد بیشترین عنوان دانلود شده برروی کنسول پلی‌استیشن ۴. فروش ۵۰۰ میلیون دلاری سه روز ابتدایی انتشار بازی نه تنها از فروش فیلم‌سینمایی Thor: Ragnarok بیشتر بود، بلکه حتی بیشتر از مجموع فروش فیلم‌های Thor: Ragnarok و Wonder Woman در همین بازه بوده است. و ما متعهد می‌شویم تا با ارائه مداوم بهبودها و محتوای جدید، از بازیکنان خود حمایت نمائیم.

آمار اعلام شده شامل مجموع فروش فیزیکی و دیجیتالی عنوان Call of Duty: WWII است. در مورد فیلم‌های سینمایی مذکور هم، آمار و ارقام سه روز ابتدایی اکران – براساس آمارهای رسمی منتشر شده و همچنین تحلیل‌های شرکت اکتیویژن – در نظر گرفته شده‌اند. میزان دانلود عنوان Call of Duty: WWII نیز بنابر تعداد فروش در روز اول انتشار محاسبه شده است.

عنوان Call of Duty: WWII هم‌اکنون برروی پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در دسترس قرار دارد.

منبع متن: gamefa