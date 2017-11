به‌تازگی کمپانی سونی از تاریخ انتشار و دو ستاره نقش بسته برروی کاورهای مختلف بازی MLB The Show 18 رونمایی کرد.

بنابر گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، بازی MLB The Show 18 مراحل ساخت خود در کنسول Playstation 4 را طی می‌کند و آقای "آرون جاج" (Aaron Judge)، ستاره تیم "نیویورک یانکیز" (New York Yankees) در نسخه مربوط به ایالات متحده و آقای "مارکوس استرومن" (Marcus Stroman) از تیم "تورنتو بلو جیز" (Toronto Blue Jays) برروی کاور کانادایی جدیدترین نسخه از سری‌بازی MLB The Show نقش بسته‌اند.

طبق گفته کمپانی سونی، بازی MLB The Show 18 در 7 فروردین 1397 برروی کنسول PS4 عرضه خواهد شد. کسانی که اقدام به پیش‌خرید نسخه دیجیتالی یا فیزیکی عنوان مذکور کنند از 10 بسته کارت معمولی و 1 کارت افسانه‌ای برخوردار خواهند شد. لازم به‌ذکر بوده که اگر نسخه دیجیتالی بازی را از PSN پیش‌خرید کنید مالک 5000 کارت و همچنین کارتی ویژه Aaron Judge خواهید شد که در بازی MLB The Show 17 نیز قابل استفاده هستند.

شایان به‌ذکر بوده که نسخه دیگری که شامل MVP بازی MLB The Show 18 می‌شود با قیمت 70 دلار در دسترس بازیکنان قرار خواهد گرفت که حاوی جعبه آهنی؛ تم‌ها و موارد دیجیتالی و اضافه دیگری است.

شما پردیسی‌ها در پایان می‌توانید شاهد هر دو کاور بازی MLB The Show 18 با شخصیت‌های معرفی کرده باشید. جهت مشاهده در سایز اصلی برروی تصاویر کلیک کنید.

کاور نسخه ایالات متحده

کاور نسخه کانادایی

منبع متن: pardisgame