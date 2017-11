مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ای دیگر بررسی کنیم. در هفته گذشته در بازار ژاپن، مانند دیگر هفته ها […]

مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ای دیگر بررسی کنیم.



در هفته گذشته در بازار ژاپن، مانند دیگر هفته ها در فصل پاییز، بازار پر رونق و شلوغی را شاهد بودیم. در هفته گذشته یکی از بزرگ ترین عناوین سال، با نام Call of Duty: WWII عرضه شد و همان طور که می‌دانید، این سری در هر منطقه و کشوری طرفداران بسیار دارد و در همه نقاط جهان می‌فروشد که ژاپن نیز خارج از این محدوده نیست. نسخه پلی‌استیشن ۴ بازی Call of Duty: WWII در هفته گذشته ۱۶۸,۲۳۴ نسخه فروخت تا با فاصله و خیلی راحت، در صدر فهرست فروش بازی‌ها قرار گیرد. با نگاه به بازار دیگر مناطق جهان، می‌توان فهمید که ندای وظیفه امان نمی‌دهد. نسخه جدید این سری در بازار بریتانیا نیز با وجود حریفان بزرگ، در صدر فهرست فروش قرار گرفته و حتی شرکت اکتیویژن نیز به تازگی اعلام کرده که Call of Duty: WWII تنها در مدت سه روز، ۵۰۰ میلیون دلار به فروش رسانده است. اما بیایید با هم نگاهی به فروش هفته اول نسخه های پیشین سری در بازار ژاپن بیندازیم؛ نسخه سال گذشته سری، که با نام Call of Duty: Infinite Warfare شناخته می‌شد، برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ مقدار ۱۰۵,۷۶۴ نسخه فروخت که البته با آن همه تبلیغات و بازخورد های منفی پیش از انتشار برای بازی، نباید هم از فروش کمتر آن نسبت به نسخه های دیگر غافلگیر شد. نسخه سال ۲۰۱۵ سری، یعنی Call of Duty: Black Ops III توانست برروی هر دو کنسول پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۳ به صورت مجموع، ۱۶۴,۷۱۶ نسخه بفروشد که باز هم کمتر از فروش هفته اول بازی Call of Duty: WWII به حساب می‌آید. با این تفاسیر، می‌توانیم بگوییم که Call of Duty: WWII نه تنها از نظر عملکرد عالی ظاهر شده و بازی‌بازان و منقدان را راضی کرده، بلکه از نظر فروش نیز بسیار خوب عمل کرده و نتایج شگفت انگیزی را برای اکتیویژن به بار آورده است. از بحث ندای وظیفه که خارج شویم، به عنوان Super Mario Odyssey می‌رسیم که در هفته گذشته برای نینتندو سوییچ عرضه شد و توانست با فروش فوق‌العاده خود، طوفان به پا کند. این بازی در هفته گذشته با وجود افت فروشی بسیار، همچنان ۱۱۶,۹۳۱ نسخه فروخت و در رده دوم فهرست فروش بازی‌ها قرار گرفت. در رده سوم، عنوان جدید باندای نامکو، یعنی hack//G.U. Last Recode به چشم می‌خورد که به نظر بازی جالبی می‌رسد و توانست در هفته اول عرضه، ۶۱,۸۱۶ نسخه برروی پلی‌استیشن ۴ بفروشد. Style Savvy: Styling Star نیز نام عنوانی است که در رده چهارم قرار گرفته و با فروش ۳۲,۱۷۶ نسخه ای خود روی کنسول دستی ۳DS، تاثیر به سزایی در میزان فروش این کنسول گذاشته است. عناوین بعدی فهرست فروش این هفته، همگی قدیمی هستند و در گذشته عرضه شده بودند اما تنها می‌خواهم در آخر به فروش نا امید کننده‌ی بازی Gran Turismo Sport اشاره کنم که انتظارات از آن، حداقل در ژاپن بسیار بیشتر بود. پیش از این در مورد مقایسه فروش این نسخه با نسخه‌های پیشین صحبت کرده‌ایم و کاملا مشخص است که طرفداران این سری در ژاپن کاسته شده‌اند.

شما می‌توانید در زیر فهرست پرفروش ترین‌ نرم افزارهای هفته گذشته در ژاپن را مشاهده کنید. مانند همیشه لازم است اشاره کنیم که آماری که Media Create ارایه می‌کند، تنها فروش فیزیکی و خرده فروشی محصولات را بیان می‌کند و شامل فروش دیجیتالی بازی‌ها و کنسول‌ها نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان فروش کلی را به صورت دقیق ارایه کرد اما نمونه خوب و مفیدی در دسترس‌ ما قرار می‌گیرد.

[PS4] Call of Duty: WWII (SIE, 11/03/17) – ۱۶۸,۲۳۴ (New)

[NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – ۱۱۶,۹۳۱ (۵۷۸,۹۶۹)

[PS4] .hack//G.U. Last Recode (Limited Edition Included) (Bandai Namco, 11/02/17) – ۶۱,۸۱۶ (New)

[۳DS] Style Savvy: Styling Star (Nintendo, 11/03/17) – ۳۲,۱۷۶ (New)

[NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – ۲۳,۵۵۷ (۱,۲۹۵,۰۰۸)

[PS4] ARK: Survival Evolved (Spike Chunsoft, 10/26/17) – ۲۳,۳۷۰ (۹۳,۵۴۷)

[PS4] Assassin’s Creed Origins (Ubisoft, 10/27/17) – ۲۲,۲۷۲ (۷۱,۶۹۲)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04,28,17) – ۱۵,۹۱۳ (۷۸۸,۴۴۵)

[۳DS] Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux (Limited Edition Included) (Atlus, 10/26/17) – ۹,۹۷۸ (۷۰,۶۴۷)

[PS4] Gran Turismo Sport (Limited Edition Included) (SIE, 10/19/17) – ۹,۰۴۵ (۱۷۷,۰۰۱)

[PS4] Taiko Drum Master: Drum Session (Bundle Edition Included) (Bandai Namco, 10/26/17) – ۷,۶۷۹ (۳۵,۹۲۴)

[NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Limited Edition Included) (Nintendo, 03/03/17) – ۶,۶۶۲ (۶۲۹,۳۵۲)

[PS4] The Evil Within 2 (Bethesda Softworks, 10/19/17) – ۵,۸۰۹ (۶۱,۳۷۴)

[NSW] Pokken Tournament DX (Nintendo, 09/22/17) – ۴,۸۸۲ (۱۱۱,۸۲۹)

[PS4] Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary (Square Enix, 10/19/17) – ۴,۸۵۸ (۵۶,۵۲۰)

[۳DS] Animal Crossing: New Leaf Amiibo+ (Nintendo, 11/23/16) – ۴,۰۰۸ (۲۶۴,۲۳۶)

[PS4] City Shrouded in Shadow (Bandai Namco, 10/19/17) – ۳,۵۱۱ (۶۰,۵۶۳)

[PS4] Middle-earth: Shadow of War (Warner Bros., 10/12/17) – ۳,۳۶۷ (۳۷,۴۶۲)

[۳DS] Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions (Nintendo, 10/05/17) – ۳,۱۷۱ (۴۹,۷۴۶)

[۳DS] Idol Time PriPara: Yume All-Star Live! (Takara Tomy A.R.T.S, 10/26/17) – ۳,۰۸۰ (۱۷,۹۶۵)

همچنین می‌توانید در زیر، فهرست پرفروش ترین سخت افزارها را در هفته گذشته در ژاپن مشاهده کنید:

Switch – ۶۴,۳۸۷ (۱۲۶,۷۰۱)

PlayStation 4 – ۲۱,۸۳۰ (۱۸,۷۱۹)

New 2DS LL – ۱۱,۱۱۶ (۹,۲۰۳)

New 3DS LL – ۷,۹۱۴ (۶,۴۴۸)

PlayStation 4 Pro – ۶,۹۹۳ (۵,۹۳۴)

PlayStation Vita – ۳,۵۷۶ (۳,۷۰۵)

۲DS – ۱,۵۳۹ (۱,۴۱۲)

New 3DS – ۲۸۷ (۲۲۰)

Xbox One – ۱۱۴ (۹۷)

PlayStation 3 – ۵۶ (۴۵)

Wii U – ۳۸ (۴۱)

در هفته گذشته با فروش فوق‌العاده بازی Super Mario Odyssey، فروش کنسول نینتندو سوییچ در بازار ژاپن نیز به رقمی رویایی و دست نیافتنی رسیده بود (۱۲۶,۷۰۱ واحد) اما با آرام گرفتن طوفان، سوییچ با افت فروش مواجه شد. با این حال، این کنسول ترکیبی همچنان با میزان فروش ۶۴,۳۸۷ واحد در هفته گذشته، با فاصله در صدر جدول فروش سخت افزار ها قرار گرفته است. مانند همیشه در رده بعدی کنسول پلی‌استیشن ۴ دیده می‌شود که به لطف بازی هایی مانند Call of Duty: WWII یا حتی .hack//G.U. Last Recode، با پیشرفت فروشی حدود ۳ هزار واحدی، به فروش دقیق ۲۱,۸۳۰ واحد رسیده است. این پایان کار نیست و فروش کنسول های خانواده ۳DS و همچنین پلی‌استیشن ۴ پرو با افزایشی اندک همراه بوده و نتایج خوبی را حاصل کرده است.

