۲۵ درصد از کارکنان استودیوی Telltale Games اخراج شدند

تل‌تیل گیمز (Telltale Games)، استودیوی بازی‌سازی مستقلی است که بیشتر به واسطه بازی‌های داستانی، چندقسمتی و مبتنی بر انتخاب خود نظیر The Walking Dead، Tales from the Borderlands و Game of Thrones و … نزد بازیکنان مشهور است. این استودیو در این چند وقت حسابی مشغول بوده است و ضمن انتشار بازی The Walking Dead: […]

تل‌تیل گیمز (Telltale Games)، استودیوی بازی‌سازی مستقلی است که بیشتر به واسطه بازی‌های داستانی، چندقسمتی و مبتنی بر انتخاب خود نظیر The Walking Dead، Tales from the Borderlands و Game of Thrones و … نزد بازیکنان مشهور است.

این استودیو در این چند وقت حسابی مشغول بوده است و ضمن انتشار بازی The Walking Dead: A New Frontier در نیمه نخست سال جاری میلادی، عرضه قسمت پایانی Guardians of the Galaxy در روز گذشته، انتشار بازی‌هایی نظیر Minecraft: Story Mode – Season 2 و Batman: The Enemy Within را برای امسال نیز در برنامه دارد. این در حالی‌ است که استودیوی تیل‌تیل گیمز بر روی بازی‌های The Walking Dead: The Final Season و The Wolf Among Us: Season 2 نیز کار می‌کند که قرار است سال آینده میلادی روانه بازار گردند. همانطور که پیداست، آن‌ها حسابی سرگرم هستند و از آنجایی که چندی پیش مدیرعامل این شرکت نیز تغییر کرده است، وی کار سختی برای مدیریت این پروژه‌های متعدد پیش‌رو دارد.

بر اساس گزارش وب‌سایت «پولیگان»، به تازگی حدود ۲۵ درصد از تعداد کارمندان این استودیو کاهش یافته است که در نتیجه حدود ۹۰ کارمند شغل‌های خود را در استودیوی تل‌تیل گیمز از دست داده‌اند. پیت هاولی (Pete Hawley) مدیرعامل این استودیو در این خصوص اظهار داشت:

صنعت ما در طی چند سال گذشته تغییرات عظیمی به خود دیده است و واقعیت‌های پیرامونی که با آن مواجه هستیم و همچنین تقاضایی که بر روند پیشرفت رو به جلو ایجاب می‌کند، ما را ملزوم کرده تا شیوه کاری خود را به ارائه بازی‌هایی کمتر با تیمی سازنده کوچکتر تغییر دهیم.

یکی از انتقاداتی که طی چند سال گذشته به این استودیو وارد شده است، کاهش تمرکز آن‌ها بر روی روایت داستان ساخته‌هایشان است. البته، این تنها نظر برخی از هواداران این استودیو است اما به نظر می‌رسد که تغییر شیوه کاری این استودیو به واسطه مدیر جدید و دیدگاه‌های متفاوت او باشد. خیلی از طرفداران معتقدند که این استودیو باید به شیوه کاری خود پیش از وارد شدن به جریان اصلی بازار بازگردد و بر روی روایت داستان‌های مختلف با تیم نویسندگانی کمتر بازگردد.

در حقیقت، این استودیو در پی کسب موفقیت‌های فصل نخست بازی The Walking Dead در سال ۲۰۱۲ میلادی اقدام به استخدام افراد جدیدی کرد و مشغول به توسعه پروژه‌های متعددی شد. به موجب همین امر، تل‌تیل گیمز افراد بیشتری را به خود جذب کرد تا روند توسعه بازی‌های متعدد خود را سرعت ببخشد. برای نمونه، در نتیجه بزرگتر شدن این استودیو و دخیل شدن افراد بیشتری در تیم ساخت بازی‌های آن، حدود هفت تن به عنوان نویسنده برای یک قسمت از بازی The Walking Dead: A New Frontier منظور شدند که شاهد افت کیفیت جزئی این بازی نسبت به نسخه‌های قبل بودیم. بنابراین می‌توان اینطور دانست که هاولی با آن دسته از افرادی که فکر می‌کنند نیروی کاری کمتر به معنای بازی‌ای بهتر و یک محیط کاری متمرکز است، همسو باشد.

لازم به ذکر است که تل‌تیل گیمز در خصوص این تعدیل نیرو و پروژه‌های آینده خود اعلام کرده است که:

انتظار می‌رود که این مهم هیچ تاثیری بر روی انتشار بازی‌های پیشتر معرفی شده نداشته باشد.

منبع متن: gamefa