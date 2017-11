هر چی که خاطره داریم مال من… | برترین عناوین کمپانی SEGA

راستش را بخواهید بین تمام مقالاتی که تا به حال از سری “برترین بازی های کمپانی های بزرگ” به رشته تجریر در آورده ام، اصلا فکر نمی کردم که مقاله مربوط به سگا تا به اینجا تبدیل به محبوب ترین مقاله برای خودم شود. زیرا خیلی چیزها در خاطرم کمرنگ و شاید محو شده بود […]

آن زمانی که من برای اولین بار فهمیدم که یک گیمر هستم و یک گیمر خواهم بود و دریافتم که لذتی که من از بازی می برم با بقیه فرق دارد، با یک بازی سگا بود و هنوز لذت و شیرینی آن را جس می کنم که وقتی در ۸-۹ سالگی بازی “شورش در شهر” را بازی می کردم کلا دوست داشتم هیچ کار دیگری انجام ندهم و مدام تمام طول روز را بازی کنم در حالی که اطرافیان و برادر و .. این طور نبودند و من بودم که واقعا اگر اجازه می دادند تمام وقت خواب و بیداری ام را بازی می کردم. سگا برای من و بازیبازان همسن و سال من “لذت اولین ها” را هدیه داده است و با کارتریج های جنسیس/مگادرایو بوده که عاشق و در به در بازی ها شده ایم. در واقع گیمرهای قدیمی تر و هم سن و سال بنده با سگا و کنسول ها و بازی هایش بزرگ شده ایم و وقتی نام آن و نام بازی های قدیمی اش را می شنویم یاد کلی خاطره بسیار خوب و شیرین می افتیم. نامی که با ۳ خط آبی رنگ نوشته می شد و وقتی آن را می دیدیم به معنای واقعی کیف می کردیم. همان طور که گفتم نام SEGA برای ما تنها یادآور کلی بازی بی نظیر و خاطره انگیز نیست، بلکه یادآور کنسول هایی با کلی بازی شاهکار نیز هست و خوب یادمان است که در زمان کودکی و نوجوانی ما یک کسنول سگا برای شخصی همسن ما چه ارزش وحشتناک و چه کلاس بالایی بین همسن و سالانمان داشت و به نوعی برای همه ما یک بت محسوب می شد.

SEGA از آن نام هایی است که ما را عاشق کرد.. نه از آن نام هایی که فقط خاطره خوب برای ما ساخت، بلکه نامی که باعث شد ما به دنیای بازی های رایانه ای وارد شویم که بعد از آن تمام خاظرات خوب ما در آن رقم خورده است. هیچ گاه و هیچ گاه، دیگر تجربه چشیدن آن طعم ناب لذت بچگی از بازی هایی مثل Streets of Rage و Comix Zone و شینوبی برایم تکرار نشده و نخواهد شد، زیرا که بچگی دیگر تکرار نخواهد شد…. در این مطلب قصد داریم تا به ۱۵ عدد از برترین بازی های ساخته و منتشر شده توسط کمپانی SEGA در تاریخ بازی های رایانه ای اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. عناوینی که هر کدام برای ما خاطرات زیادی را رقم زده اند و بسیار محبوب هستند. به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. مهمترین و اساسی ترین نکته در مورد این مطلب آن است که توجه داشته باشید که در این مطلب بر خلاف برخی قسمت های قبلی، هم بازی هایی قرار گرفته اند که وظیفه ساخت آن ها را شرکت SEGA و زیرشاخه های آن بر عهده داشتند و هم بازی هایی که این کمپانی خوشنام، ناشر آنها و حمایت کننده تیم سازنده بوده است و در واقع، بازی هایی که سازنده یا ناشر بازی و یا هر دو، این کمپانی بزرگ بوده است. همچنین توجه داشته باشید که از هر فرنچایز سعی شده است تا بهترین نسخه آن از لحاظ موفقیت و متا و فروش و اقبال جهانی در این مطلب قرار بگیرد و شاهد دو بازی از یک فرنچایز مشترک نخواهید بود. همچنین دوستان توجه کنند که این مطلب در مورد “با ارزش ترین و مهم ترین و بهترین فرنچایزهای SEGA” نیست که بخواهید بگویید چرا فلان بازی اول نیست و …. بلکه این مطلب در مورد “۱۲ تک عنوان قدرتمند و برتر این شرکت فارغ از وضعیت فرنچایزشان” است که به این موضوع توجه داشته باشید.

این سه نکته که خدمت شما عرض کردم مهم ترین مواردی بود که باید هنگام خواندن مقاله در نظر داشته باشید تا نظراتی عجیب و غریب را شاهد نباشیم. قطعا جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “بازی های برتر شرکت SEGA” به انتخاب بنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد. همچنین لازم به ذکر است که رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد زیرا پای سلیقه مطرح است البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک بازی خیلی خیلی معمولی SEGA را بیاورد و در جایگاه اول لیست برترین بازی تاریخ شرکت SEGA قرار دهد و بگوید این سلیقه من است زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد. قطعا در رده بندی این بازی ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند و قاعدتا هر شخصی از هر عنوانی که بیشتر از آن خاطره داشته باشد و به آن علاقمند باشد، آن را بالاتر قرار خواهد داد.

البته ما در این مطلب سعی کرده ایم تا عناوینی را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان دنیا در مورد فوق العاده بودن آن ها برقرار است و بدون شک بازی های این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به برترین عناوین شرکت SEGA، با مطلب ما مشترک هستند. در نظر داشته باشید که عنوانی که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین بازی برتر این کمپانی است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد. نکته بعدی این که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می توند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور خواهید کرد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب “برترین عناوین شرکت SEGA” با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۱۵ – Disney’s Pocahontas

سازنده: Funcom , Tiertex

ناشر: SEGA

ژانر: Platformer

پلتفرم مقصد: Sega Genesis و Game Boy

سال انتشار: ۱۹۹۶

امتیاز متا: ندارد

انیمیشن Pocahontas بسیار زیبا و دوست داشتنی بود و در زمان خودش محبوبیت بالایی داشت. در دوره ای که دیزنی پشت سر هم انیمیشن های فوق العاده منتشر می کرد و سگا هم مدام بازی های برپایه آن را برای کنسول های مگادرایو /جنسیس ساخته و منتشر می کرد و جالب است که اکثر این بازی ها هم جذاب از کار در می آمدند. یکی از همین عناوین بازی Disney’s Pocahontas بود که به مانند انیمیشن آن دوست داشتنی بود. عنوان Disney’s Pocahontas که در ژانر Platformer قرار داشت یک سال بعد از انتشار انیمیشن آن، توسط Funcom (نسخه سگا) و Tiertex (نسخه گیم بوی) ساخته شد و در سال ۱۹۹۶ توسط کمپانی SEGA و Disney Interactive برای پلتفرم های Sega Genesis و Game Boy منتشر گردید. در همان زمان یک نسخه مخصوص کنسول Super Nintendo Entertainment System نیز در حال ساخت بود که نهایتا کنسل شد و هیچ گاه عرضه نگردید و همین موضوع نیز باعث دلخوری سازندگان بازی شد که کار زیادی بر روی این نسخه کرده بودند ولی تمام آن موارد کنار گذاشته شد.

Disney’s Pocahontas پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای نسبتا مثبتی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و با وجود نداشتن امتیاز متا (به دلیل خیلی قدیمی بودن) توانست از منابعی که آن را نقد کردند باز خوردهای مثبتی را به خود اختصاص دهد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت SEGA شود. در نقدهای بازی شاهد بودیم که ۴ منتقد سایت Electronic Gaming Monthly از کنترل بازی گلایه داشتند ولی آن را شدیدا به خاطر جلوه های بصری و روایت داستان و طراحی عالی پازل های محیطی تحسین کردند و امتیاز ۷/۱۰ را به آن اختصاص دادند. اما در سوی دیگر منتقد GamePro از یادی ساده بودن پازل ها گلایه داشت ولی بازی را کاملا مناسب برای قشر هدف آن یعنی نوجوانان می دانست و گرافیک بازی را نیز تحسین کرده بود.

در بازی شما کنترل شخصیت Pocahontas و Meeko را بر عهده می گرفتید و باید برای پیشروی در بازی و برداشتن موانع و حل پازل ها و … بین این دو سوییچ می کردید. البته یک شخصیت غیر قابل بازی یعنی Flit نیز در این بازی به شما کمک می کرد. در طول بازی بازیباز از به مرور انواع و اقسام قابلیت های مختلف را از روح حیوانات (animal spirits ) گوناگون به وسیله کمک کردن به آن ها به دست می آورد و باید با کمک آنها داستان بازی را ادامه می داد. این بازی هم مانند خیلی از بازی هایی که آن زمان بر اساس انیمیشن ها ساخته می شدند همان داستان انیمیشن را دنبال می کرد البته با مقداری وقایع و محیط های جدید. امروزه بر خلاف آن دوران وقتی یک بازی بر اساس فیلم یا انیمیشن ساخته می شود سعی می کنند که بازی، داستانی جدا داشته باشد و مثلا وقایع قبل یا بعد از فیلم و انیمیشن را روایت کند، اما در دهه ۹۰ زیاد این طور نبود که باید گفت خوب یا بد بودن این موضوع، کاملا نسبی و سلیقه ای و بسته یه شرایط است. در نهایت باید گفت Disney’s Pocahontas جزو زیباترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی SEGA ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی SEGA” در جایگاه پانزدهم قرار می گیرد.

۱۴ – The Lion King

سازنده: Sega, Virgin Interactive, Westwood Studios

ناشر: Sega, Virgin Interactive, Disney Interactive Studios

ژانر: Action Platformer

پلتفرم مقصد: Genesis, Super NES, Nintendo Entertainment System, Game Boy, PC, Amiga, Game Gear, Master System

سال انتشار: ۱۹۹۴

امتیاز متا: ندارد

تقریبا ۱۱ سالم بود که انیمیشن شاه شیر را دیدم و بلافاصله یک دل نه صد دل عاشقش شدم و تبدیل شد به انیمیشنی که شاید تا یک مدت طولاتی هر دو روز حتما یک بار با برادرم نگاه می کردیم و حتی مادرم نیز می نشست و خبلی از اوقات با ما تماشا می کرد. البته بعدها فهمیدم که فقط من و ما نبوده ایم که این قدر عاشق و شیفته شاه شیر بوده ایم و در تمام دنیا چنین وضعیتی وجود داشته است. کسانی که این انیمیشن را تماشا کرده اند که خب قطعا از بی نظیر بودن آن آگاهند اما برای افرادی که موفق به دیدن آن به هردلیلی نشده اند میگویم که به معنای واقعی این انیمیشن شاهکار از تقریبا تمامی انیمیشن های جدید هم زیباتر است و از همه نظر هم مناسب بزرگسالان است و هم کودکان و نوجوانان. نمی توانید تصور کنید که وقتی فهمیدم بازی شاه شیر بر روی کنسول سگا موجود است و فیلم (همان کارتریج) بازی آن را در مغازه مشاهده کردم چقدر با تمام وجودم خوشحال شدم و کیف کردم و سریعا نیز آن را خریداری کردم. وقتی بازی را احرا کردم از خوشحالی در پوست خودم نمی گنحیدم. عنوان زیبای The Lion King که در ژانر Action Platformer قرار داشت توسط Sega, Virgin Interactive و Westwood Studios ساخته شد و در سال ۱۹۹۴ و سپس طی سال های بعد، توسط کمپانی های Sega, Virgin Interactive و Disney Interactive Studios برای پلتفرم های Genesis, Super NES, Nintendo Entertainment System, Game Boy, PC, Amiga, Game Gear و Master System منتشر گردید. The Lion King پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای مثبتی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و با وجود نداشتن امتیاز متا (به دلیل خیلی قدیمی بودن) توانست از منابعی که آن را نقد کردند باز خوردهای مثبتی را به خود اختصاص دهد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت SEGA شود. در نقدهای بازی شاهد بودیم که ۴ منتقد سایت Electronic Gaming Monthly نسخه Game Gear بازی را به دلیل داشتن گرافیکی هم سطح نسخه SNES و کنترل بازی که بسیار بهبود یافته تر از قبل شده بود تحسین کردند و امتیاز ۷٫۷۵/۱۰ را به آن اختصاص دادند.

منتقد Gameplayers در مورد این بازی نوشت “The Lion King حتی بر روی درجه آسان هم یک بازی کاملا سخت برای یک بازیباز باتجربه محسوب می گردد.” بازی همان داستان انیمیشن را دنبال می کرد و شما از ابتدا در نقش سیمبای کوچک کار را آغاز کرده و تمامی داستان را طی مراحل مختلف می گذراندید و بزرگ شده و نهایتا به جنگ عموی نامردش یعنی اسکار عوضی (چقدر من به این فحش می دادم!!) می رفتیم و باید در نبردی حماسی او را شکست می دادیم. مراحل بازی فوق العاده بودند و شامل بخش های پلتفرمینگ و همین طور مبارزه می شدند که البته در بین آن ها گاها مراحلی دیگر برای تنوع قرار گرفته بود تا بازی خسته کننده نشود. به عنوان مثال مرحله به یاد ماندنی فرار سیمبا در دره از برای له نشدن زیر دست و پای گله رم کرده گاوهای وحشی که واقعا استرس داشت و انصافا هم سخت بود. البته باید گفت کل بازی واقعا سخت بود و باز هم البته، کل بازی های آن دوران سخت بودند. لازم به ذکر است که نسخه Super Nintendo Entertainment System این بازی از لحاظ فروش بسیار عالی عمل کرد و تنها در آمریکا یک میلیون و دویست هزار نسخه از آن به فروش رفت و نسخه پی سی بازی نیز دویست هزار نسخه فروش داشت. در مجموع باید اذعان داشت که بازی The Lion King جزو دوست داشتنی ترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی SEGA ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی SEGA” در جایگاه چهاردهم قرار می گیرد.

۱۳ – Virtua Fighter 4

سازنده: Sega AM2

ناشر: SEGA

ژانر: Fighting

پلتفرم مقصد: Arcade, PlayStation 2

سال انتشار: ۲۰۰۱

امتیاز متا: ۹۴/۱۰۰

در طول تاریخ تا به امروز تعداد خیلی خیلی زیادی فرنچایز مبارزه ای یا فایتنیگ توسط سازندگان مختلف خلق شده اند که در طول زمان و تاکنون که در نسل هشتم هستیم، ۲-۳ تا از آن ها به عنوان پرطرفدارترین ها و محبوب ترین ها شناخته می شود که شامل تکن، مورتال کامبت و استریت قایتر هستند و بیشتر مانور بازیبازان و مسابقات و … بر روی این فرنچایزها است و شاید در مواقعی هم Dead or Alive. اما باید بدانید که همیشه این طور نبوده است و بوده اند فرنچایزهایی که بسیار بی نظیر بوده و شاید اکنون هم هستند ولی حالا به دلیل خیلی سخت و تاکتیکی و خاص بودن یا به دلیل افت شدید در نسخه های جدید و یا به دلیل پرزرق و برق نبودن و شخصیت های بدون لباس نداشتن!! یا عدم تبلیغات کافی امروزه نام زیادی از آن ها نمی شنویم. فرنچایز هایی مانند سول کالیبور که عنوانی با متای ۹۸ دارد و Virtua Fighter که در نسل پنجم و ششم بسیار شناخته شده و محبوب بوده و بازی های با امتیازات بسیار بالا داشته است که بارزترین آن ها بازی Virtua Fighter 4 با متای شاهکار ۹۴ است. باید به این موضوع دقت کنید که این فرنچایز اصلا در طزول تاریخ افت شدیدی نکرده است و آخرین نسخه کنسولی آن که Virtua Fighter 5 در سال ۲۰۰۷ و سپس نسخه کامل بازی پنجم با نام Final Showdown در سال ۲۰۱۲ بوده است متای بی نظیر ۸۹ را در اختیار دارد در حالی که خیلی ها حتی نامش را هم نشنیده اند. در واقع این سری از زمان خلق تا به زمان جدیدترین نسخه همواره عناوین با کیفیت و بسیار قدرتمندی را داشته است اما در حقیقت این افت شدید سگا بوده است که باعث شده از این سری چیز زیادی نشنویم، تبلیغ خاصی نبینیم، هیچ منبع معتبری روی آن مانور ندهد (چون شیتیل نمیدن!!) و از سال ۲۰۱۲ (در حقیقت از سال ۲۰۰۷) دیگر نسخه کنسولی جدید از آن نبینیم. دلیل دیگر هم بسیار خاص بودن و تاکتیکی بودن و شدیدا سخت بودن یاد گرفتن و حرفه ای شدن در این سری است که باعث می شود طرفدارانش بسیار خاص باشند اما آن را با هیچ فرنچایز دیگری عوض نکنند. در واقع اگر شما یک حرفه ای سبک فایتینگ در بازی های روتین دنیا باشید مثل تکن و کامبت و … وقتی در یکی از آن ها حرفه ای باشید می توانید خیلی خیلی زود بقیه را هم یاد بگیرید زیرا راه فن زدن و کمبو زدن و سرعت عمل داشتن در دکمه زدن را بلد هستید و همه این ها هم تقریبا یک سیستم نسبتا شبیه به هم را دارند.

اما قضیه سری Virtua Fighter بسیار فرق می کند و نمی توانید خیلی زود به واسطه این که مثلا کامبت باز هستید، در این فرنچایز هم حرفه ای شوید، زیرا مبارزاتش بسیار خشک و واقعی و حرفه ای، مانند مبارزه دو انسان هستند و کلا سیستم کمبو و ضربات آن با دیگر بازی ها فرق می کند و همین موضوع در کنار افت سگا سبب شده است تا طرفداران عناوین مبارزه ای روتین دنیا به سراغ Virtua Fighter نروند و طرفداران Virtua Fighter هم به سراغ دیگر عناوین روتین فایتنیگ نروند. اما در هر صورت سری Virtua Fighter جزو برترین عناوین سگا و برترین بازی های مبارزه ای در تاریخ محسوب می شود که قبلا در ویدئوی برترین عناوین مبارزه ای تاریخ نیز از آن نام برده ایم و بین بازی های این فرنچایز هم بازی چهارم برترین به حساب می آید که در مقاله ما به عنوان نماینده این سری قرار گرفته است. عنوان Virtua Fighter 4 که در ژانر Fighting قرار داشت توسط Sega AM2 ساخته شد و در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ توسط کمپانی سگا برای پلتفرم های Arcade و PlayStation 2 منتشر گردید. Virtua Fighter 4 بعد از انتشار بی نهایت موفق عمل کرد و توانست تمامی بازیبازان و طرفداران را شگفت زده کند و بازخوردهای مثبتی را نیز از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا همان طور که گفته شد امتیاز متای بی نظیر ۹۴/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان شاهکار مبارزه ای است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت SEGA شود. در این بازی شاهد ۱۲ مبارز آشنا که قبلا در این سری حضور داشتند و ۳ مبارز جدید بودیم که برای اولین بار در این سیری حضور یافته بودند و هر کدام از این ۱۵ شخصیت کاملا اتستایل و فنون و سبک مبارزه خاص خود را داشتند. همچنین در بازی قابلیت شخصی سازی نیز وجود داشت و یک بخش تمرینی نیز برای یادگیری مبارزات سخت بازی قرار داده شده بود تا بتوانید در آن جا به یادگیری فنون شخصیت و مبارز محبوب خود بپرد ازید. در مجموع بایستی گفت شکی نیست که Virtua Fighter 4 جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی SEGA ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی SEGA” در جایگاه سیزدهم قرار می گیرد.

۱۲ – Yakuza 0

سازنده: SEGA

ناشر: SEGA

ژانر: Action-Adventure

پلتفرم مقصد: PlayStation 3 و PlayStation 4

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۸۵/۱۰۰

سری عناوین یاکوزا که در ژاپن با نام Ryū ga Gotoku (به معنای “مانند اژدها”) شناخته می شوند از آن دست عناوینی هستند که به ما نشان می دهند مردم ژاپن و سلیقه گیمی آن ها و بازار آن ها و صنعت بازیسازی آن ها کاملا با دیگر نقاط دنیا فرق دارد. صنعت گیم ژاپن برای خودش قوانینی دارد و بازیبازانش علایقی منحصر به فرد دارند و بازی هایی در آن جا کلی فروش می کند که در دنیا حتی اسمشان را هم بلد نیستند بخوانند!! البته حالا دیگر یاکوزا در این حد نیست که اسمش را نتوانند بخوانند و نامش را نشناسند زیرا چند نسخه غربی نیز دارد که البته همگی با دو ۳ سال تاخیر بعد از عرضه نسخه ژاپنی در دنیا منتشر شده اند و به این دلیل نسبت به خیلی بازی های ژاپنی شناخته شده تر هستند. اما قضیه یاکوزا نیز در ژاپن با دنیا زمین تا آسمان متفاوت است و این سری یکی از بزرگترین و محبوب ترین سری بازی ها در ژاپن شناخته می شود و به همنی دلیل هم هست که این تعداد نسخه مختلف از آن منتشر شده و می شود و باز هم نسخه های جدید موفق عمل می کنند. متاسفانه باید گفت در سری یاکوزا از نسخه اصلی چهارم تاکنون هیچ نسخه ی شماره‌ دار دیگری را در غرب نداشته است ولی خوشبختانه قرار است تا نسخه ششم بازی که سال ۲۰۱۶ در ژاپن برای پلی استیشن ۴ منتشر گردید در سال ۲۰۱۸ در سایر نقاط جهان نیز عرضه شود تا بتوانیم در نسخه ششم بار دیگر به دنیای تبهکاران و جنایتکاران مخوف ژاپن بازگردیم. داستان این سری که به نوعی قصد دارد روش و شیوه زندگی یاکوزاها را شرح دهد، معمولا بر اساس دنبال کردن داستان زندگی Kazuma Kiryu که یک عضو یاکوزا از Tojo clan است بنا شده و اتفاقات مختلفی را که برای او در راه کمک به گروهش رخ می دهند را روایت کرده و از طرفی دیگر نیز او به دنبال یافتن راه و روش جدیدی در زندگی اش است که آن را با گرفتن سرپرستی یتیمان دنبال می کند. البته به غیر از بر عهده گرفتن کنترل کازوما در بازی در نسخه های مختلف آن تاکنون کنترل دیگر شخصیت هایی را نیز بر عهده داشته ایم. تا به امروز تا سال ۲۰۱۷ سری یاکوزا ۷ نسخه در سری اصلی خود دارد که همگی به ترتیب منتشر شده اند، غیر از نسخه زیرو که یک پیش زمینه برای کل سری است.

هر نسخه در این سری دقیقا داستان نسخه قبلی را دنبال می کند که نکته ای جالب و جذاب مخصوصا برای طرفداران سری است. این سری یکی از بزرگترین و انحصاری ترین بازی های کنسول های پلی استیشن در طول تاریخ بوده اند که کار خود را از پلی استیشن ۲ آغاز کردند. همچنین در این سری تا کنون ۷ نسخه اسپین آف نیز منتشر گردیده اند که مواردی مثل داستان اجداد Kazuma Kiryu و حمله زامبی ها به Kamurocho و .. بوده اند. همچنین سگا اعلام کرده که عناوین جدیدی از این سری در حال ساخت هستند که شامل Yakuza Kiwami 2 و Shin Ryu Ga Gotoku می باشند و همین طور دو اسپین آف نیز با نام های Ryu ga Gotoku Online و Hokuto ga Gotoku قرار است منتشر شوند. بین عناوین این سری یکی از موفق ترین ها بدون شک نسخه prequel این سری محبوب یعنی Yakuza 0 است که وقایع قبل از آغاز این سری و نسخه اول آن را روایت می کند و به عنوان نماینده سری یاکوزا در لیست ما از برترین عناوین سگا قرار گرفته است. عنوان Yakuza 0 که در ژانر Action-Adventure قرار داشت توسط SEGA ساخته شد و در سال ۲۰۱۵ توسط همین کمپانی برای پلتفرم های PlayStation 3 و PlayStation 4 منتشر گردید. با انتشار عنوان Yakuza 0، این بازی بار دیگر توانست با همان فرمول آشنای سری یعنی مخلوطی از داستان دراماتیک و اکشن منحصر به فرد، همگان را شگفت زده کند و بازخوردهای مثبتی را نیز از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای بسیار خوب ۸۵/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت SEGA شود. بازی همان طور که گفته شد و از نامش نیز پیداست، یک پیش زمینه یا prequel برای سری محبوب باکوزا به شمار می آید. وقایع بازی در دسامبر سال ۱۹۸۸ در Kamurocho که منطقه ای خیالی، خلق شده بر اساس منطقه Kabukicho در توکیو است و همینطور Sotenbori، که منطقه ای خیالی خلق شده بر اساس منطقه Dotonbori در اوراکا است اتفاق می افتد. علاوه بر این دو منطقه شخصیت ها در طول نسخه های مختلف به دیگر نقاط ژاپن نیز سفر کرده اند که شامل Osaka در یاکوزا زیرو و یاکوزا ۲، منطقه Okinawa در نسخه های ۳ و ۴ و ۶، منطقه Fukuoka در نسخه ۵ و Hiroshima در نسخه ششم می باشند. بدون شک Yakuza 0 جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی SEGA ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی SEGA” در جایگاه دوازدهم قرار می گیرد.

۱۱ – Jet Set Radio

سازنده: Smilebit

ناشر: SEGA

ژانر: Platform, Action, Sports

پلتفرم مقصد: Dreamcast, Java ME, Game Boy Advance, Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Vita, iOS, Android

سال انتشار: ۲۰۰۰

امتیاز متا: ۹۴/۱۰۰

بازی های خاص… بازی هایی که مثل آن ها را زیاد نمی بینیم و شاید اصلا نمی بینیم. عناوینی که سازنده هایشان از ایده پردازی و خلق یک بازی نو نترسیده اند. قبلا و در نسل های قبل از این بازی ها خیلی زیادتر می دیدیم. سازنده ها دل به دریا می زدند و افکار نوی خودشان را در قالب بازی های مختلف پیاده می کردند. فکر می کنید چرا همیشه می گوییم بازی های قدیم چیز دیگری بودند و لذت بیشتری داشتند؟ درست است که کلا ما اسیر و کشته مرده نوستالژی هستیم ولی واقعا هم تا حدود زیادی قبلا سازنده های بزرگ هم بازی های ریسکی می ساختند. مانند شرکت سگا که در سال ۲۰۰۰ عنوانی به نام Jet Set Radio را منتشر کرد که واقعا یک بازی خاص و جذاب بود و بسیار هم مورد توجه قرار گرفت. البته لازم به ذکر است که نام این بازی در نسخه های آمریکایی آن در اصل Jet Grind Radio بود. عنوان Jet Set Radio که در ژانر Platform, Action و Sports قرار داشت توسط Smilebit ساخته شد و در سال ۲۰۰۰ و سپس طی سال های بعد، توسط کمپانی SEGA برای پلتفرم های Dreamcast, Java ME, Game Boy Advance, Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Vita, iOS و Android منتشر گردید. Jet Set Radio پس از انتشار بی نهایت موفق عمل کرد و بازخوردهای خیلی مثبتی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای بسیار خوب ۹۴/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان شاهکار است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت SEGA شود.

البته باید به این موضوع اشاره کرد که نسخه Jet Set Radio امتیاز متای فوق العاده عالی ۸۸ را کسب نمود و نسخه جهانی بازی یعنی Jet Grind Radio بود که موفق به کسب متای شاهکار ۹۴ گردید. شما کنترل یک خلافکار یا اصطلاحا گنگ را برعهده داشتید و باید در خیابان های توکیو می چرخیدید و اسکیت سواری می کردید و روی دیوارها گرافیتی می کشیدید و از دست ماموران قانون و .. نیز می گریختید. نکته جالب در مورد جلوه های بصری این عنوان آن بوذ که Jet Grind Radio جزو اولین بازی هایی محسوب می شود که از گرافیک سل شید استفاده کرد و آن را با یک جالت کارتونی خاص تلفیق نمود تا شاهد یک گرافیک بسیار خاص به مانند سایر بخش ها در بازی باشیم. Jet Set Radio عنوانی است که هرگز به اندازه کیفیت فوق العاده اش و متای ۹۴ و ۸۸ که در اختیار داشت از سوی بازییبازان برخورد نشد و مخصوصا در کشورخودمان گمان نمی کنم به جز تعداد انگشت شماری بازیبازان قدیمی تر، کسی نام آن را هم شنیده باشد. اما این موضوع هر گز از ارزش های اصلی واقعی این عنوان نمی کاهد و بدون شک Jet Set Radio جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی SEGA ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی SEGA” در جایگاه یازدهم قرار می گیرد.

۱۰ – Vanquish

سازنده: Platinum Games

ناشر: SEGA

ژانر: Action game, Third-person shooter

پلتفرم مقصد: PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۰

امتیاز متا: ۸۴/۱۰۰

در همین ابتدا باید بگویم که عناوینی مثل Vanquish در دنیای این روزهای بازی های رایانه ای بسیار بسیار کم تعداد هستند و واقعا باید قدر آن ها را هر چه بیشتر و بیشتر بدانیم. عنوان Vanquish که در ژانر Third-person shooter قرار داشت توسط Platinum Games ساخته شد و در سال ۲۰۱۰ توسط کمپانی SEGA برای پلتفرم های PlayStation 3, Xbox 360 منتشر گردید. البته اخیرا و در نسل هشتم بازی های رایانه ای نسخه رایانه های شخصی این بازی بعد از ۷ سال از انتشار بازی اصلی منتشر گردید تا دارندگان این پلتفرم نیز از یک شوتر بی نهایت جذاب و قدرتمند لذت ببرند. Vanquish پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای خیلی مثبتی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای بسیار خوب ۸۴/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان عالی و جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت SEGA شود. Vanquish بی شک یکی از خاص ترین، برترین و جذاب ترین عناوین شوتر سوم شخصی است که در نسل هفتم و شاید در دنیای بازی های رایانه ای دیده ایم. این عنوان شبیه به سیل شوتر های تکراری که این روزها و همینطور آن روزها! از در و دیوار می ریزند نبود و به واقع ثابت کرد که برخی کارگردانان آن قدر بزرگ و نابغه هستند که در هر سبکی که قصد کنند عنوانی را بسازند می توان مطمئن بود یک بازی عالی و خوش ساخت از کار در خواهد آمد. حال می خواهد یک بازی وحشت بقای خوفناک و بی‌نظیر باشد و یا یک شوتر بسیار بسیار سریع و انفجاری و هیجان انگیز. این کار از عهده هر کسی بر نمی آید و فقط برخی سازندگان محدود هستند که در ساختن هر سبک و هر نوع بازی استاد هستند. صنعت بازی های رایانه ای افراد کمی را مثل استاد Shinji Mikami به خود دیده است و خواهد دید. مردی که بی شک پدر سبک وحشت بقاست و عناوین Resident Evil وی تا ابد فراموش نخواهند شد. استاد شینجی میکامی کاملا این موضوع را در بازی Vanquish ثابت کرد که پدر رزیدنت اویل و وحشت بقا، حتی اگر یک شوتر سرعتی نیز بسازد بهترین ان را و البته خاص ترین آن را می سازد. Vanquish نشان داد ترکیب یک کارگردان فوق العاده و یک استودیو قدرتمند و کاربلد، منجر به یک بازی بی‌نظیر خواهد شد. آن هم برای سازنده ای که اولین بار بود بازی در این سبک می ساخت و انصافا آنها به درستی از کمک استاد میکامی استفاده کرده بودند تا اولین بازی خود در سبک شوتر سوم شخص را به یک بازی عالی و کاملا خاص تبدیل کنند که شبیه به هیچ عنوان دیگری نباشد و کاملا اوریجینال و خاص باشد.

در حقیقت همان طور که قبلا نیز بارها در این مورد صحبت کرده ایم، دلیل اصلی مورد توجه قرار گرفتن این بازی نیز همین خاص بودن و اوریجینال بودن آن بود. Vanquish یک شوتر سوم شخص بسیار هیجان انگیز و سریع است که مهمترین خصیصه آن منحصر به فرد بودن آن است. در واقع کمتر عنوانی تا آن زمان و حتی تا کنون شبیه به Vanquish با آن استایل خاص گیم‌ پلی ساخته شده است و همین تک بودن و یونیک بودن بازی را به یکی از برترین تجربه های بازی بازان و منتقدان تبدیل کرد. Vanquish در حقیقت هنر سازندگی میکامی و سبک سرعتی و دیوانه وار عناوین Platinum Games را با هم یکجا داشت و تبدیل به یکی از بهترین ساخنه های این استودیو در کارنامه پر بار خود شد و برگ زرین دیگری را در کارنامه پربار و قدرتمند استودیو Platinum Games و البته استاد میکامی رقم زد، به طوری که واقعا سخت بود تصور کنیم چنین فرنچایزی خلق شده ولی دیگر تا ۷ سال بعد، هیچ چیزی از ان نخواهیم شنید. مهمترین نوآوری این بازی، بدون شک مکانیک اوریجینال لیز خوردن یا تکل زدن روی زمین یا sliding-boost mechanic بود که به بازیباز اجازه می داد با سرعت بسیار زیاد از کاورها بیرون بیاید و یا به پشت انها برود و در محیط جابجا شود و وقتی در این حالت با استفاده از AR mode صحنه را آهسته می کردید و به دشمنان شلیک می کردید به قدری شما را هیجان زده می کرد که گویی خود در میدان جنگ حضور دارید و احساس یک قهرمان واقعی بودن به شما دست می داد. این سیستم هم سک قابلیت دفاعی بود و هم یک سیستم هجومی که توسط تمامی بازیبازان و منتقدین دنیا تحسین گردید. افرادی مثل شینجی میکامی سرمایه های اصلی این صنعت و این هنر هستند و قطعا بازی هایی نیز که خلق می کنند ویترین زیبای تاریخ بازی های رایانه ای هستند و البته مهم اینجاست که این بازی ها لیاقت در ویترین قرار داشتن را نیز دارند. Vanquish یک شوتر سوم شخص بسیار هیجان انگیز و سریع است که مهمترین خصیصه آن منحصر به فرد بودن آن است. در واقع کمتر عنوانی تا آن زمان و حتی تا کنون شبیه به Vanquish با آن استایل خاص گیم‌ پلی ساخته شده است و همین تک بودن و یونیک بودن بازی را به یکی از برترین تجربه های بازی بازان و منتقدان تبدیل کرد. Vanquish در حقیقت هنر سازندگی میکامی و سبک سرعتی و دیوانه وار عناوین Platinum Games را با هم یکجا داشت و بی تردید جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی SEGA منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی SEGA” در جایگاه دهم قرار می گیرد.

۹ – Disney’s Aladdin

سازنده: Virgin Games USA و Disney Software

ناشر: SEGA

ژانر: Action, Platform

پلتفرم مقصد: Sega Genesis, Amiga, MS-DOS, NES, Game Boy, Game Boy Color

سال انتشار: ۱۹۹۳

امتیاز متا: ندارد

وای وای وای!! یعنی نام این بازی را که دیدم اصلا انگار مو به تنم سیخ شد و تمام آن خاطرات بی نظیر و فوق العاده دوست داشتنی که با آن داشتم از جلوی چشمانم گذشت و آن موزیک جذابی که داشت در ذهنم مرور شد. چقدر معرکه و چقدر سخت و مرگبار بود و چه مصیبتی باید می کشیدیم برای نجات و رسیدن به شاهزاده خانم زیبای بازی و قصه علاء الدین. یادم است مرحله نامردی و بسیار بی انصافانه سواری بر روی قالیچه و گذشتن از لای سنگ ها و فرار از آتشی که تعقیبمان می کرد به حدی سخت و دشوار بود که غیر قابل رد شدن به نظر می رسید. سرعت قالیچه آن قدر و آن قدر زیاد می شد که والا دیگر چشم هایمان هم به زور آن را در صفحه می دبد چه برسد به نشان دادن واکنش های صدم ثانیه ای برای نخوردن به سنگ های سر راه که پشت هم در مییر قرار داشتند و باید با بالا و پایین و وسط قرار گرفتن در صفحه آن ها را رد می کردید و واقعا کسانی که آن را تجربه کرده اند می دانند سرعت قالیچه و ظاهر شدن سنگ ها چگونه می شد. اکثر ماها مخصوصا هم دوره های من قطعا داستان علاءالدین و چراغ جادو را شنیده و انیمیشن زیبای دیزنی از این داستان را نیز مشاهده کرده اند. بازی Disney’s Aladdin نیز که بر اساس همین داستان و انیمیشن زیبایش ساخته شده بود به مانند منبع اصلیش فوق العاده و معرکه بود و تمام المان های یک بازی جذاب و سرگرم کننده را در خود داشت.

عنوان Disney’s Aladdin که در ژانر Action و Platform قرار داشت توسط Virgin Games USA و Disney Software ساخته شد و در سال ۱۹۹۳ و سپس طی سال های بعد، توسط کمپانی SEGA برای پلتفرم های Sega Genesis, Amiga, MS-DOS, NES, Game Boy و Game Boy Color منتشر گردید. Disney’s Aladdin پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای مثبتی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و با وجود نداشتن امتیاز متا (به دلیل خیلی قدیمی بودن) توانست از منابعی که آن را نقد کردند باز خوردهای مثبتی را به خود اختصاص دهد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت SEGA شود. در نقدهای بازی شاهد هستیم که این عنوان در سایت GameRankings که امتیازات دیگر سایت ها را مانند متا جمع اوری می کند امتیاز میانگین عالی ۸۸/۱۰۰ را داراست. AllGame امتیاز ۹/۱۰ و GamesMaster امتیاز ۹٫۵/۱۰ را به آن اختصاص دادند. همچنین این عنوان از Famitsu امتیاز ۳۵/۴۰ و از GamePro امتیاز ۱۸٫۵/۲۰ را دریافت کرده است که نشان دهنده فوق العاده بودن آن است. بازی گرافیک فوق العاده زیبا و چشم نواز و خوش آب و رنگی در زمان خود داشت و یکی از برترین بازی ها از لحاظ کیفیت بصری به شمار می رفت که البته نام سازنده آن به نوعی تضمین کننده این موضوع بود زیرا که تقریبا تمام بازی هایی که Virgin Games در آن دوران می ساخت کیفیت گرافیکی فوق العاده ای داشتند.

در زمینه گیم پلی نیز به همین ترتیب، Disney’s Aladdin بسیار خوش ساخت و جذاب بود و اابته به مانند همه بازی های آن دوران سخت و دشوار. در بازی که به صورت ۲ بعدی دنبال می شد هم شاهد المان ها و بخش های پلتفرمینگ و جمع آوری آیتم بودیم و هم بخش های مبارزات و اکشن. همچنین برای تنوع و خسته نشدن بازیباز مراحلی دیگر مانند پرواز با قالیچه نیز در بازی قرار داشت که البته لامصب این مرحله خودش انتهای خسته کنندگی بود!!! اگر دقت کرده باشید در یکی دو خط اخیر که برایتان نوشتم دقیقا انگار یکی دو خط از بخش بازی شاه شیر دوباره تکرار شد یعنی یک بازی بر اساس انیمیشن با پلتفرمینگ دوبعدی در ترکیب با اکشن و مراحلی برای تنوع که خودشان از همه سخت تر بودند. دزست است زیرا سازنده هردوی این بازی ها Virgin Games بود که جزو برترین بازیسازان آن زمان بود و دقیقا همین فرمول ثابت را در ساخت بازی هایش داشت که خب جواب هم می داد. بی اغراق باید اذعان داشت که Disney’s Aladdin تا به امروز جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی SEGA ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی SEGA” در جایگاه نهم قرار می گیرد.

۸ – Shenmue II

سازنده: Sega AM2

ناشر: SEGA

ژانر: Action Adventure, RPG

پلتفرم مقصد: Dreamcast, Xbox

سال انتشار: ۲۰۰۱

امتیاز متا: ۸۸/۱۰۰

بازی نخست شنمو که در سال ۱۹۹۹ توسط سگا ساخته شد و توسط همین کمپانی محبوب آن روزها برای کنسول دریم کست منتشر گردید، عنوانی جذاب و زیبا بود که نظر منتقدان را جلب نموده و خود را به عنوان یک بازی خوش ساخت معرفی کرد. این عنوان موفق شد تا از وبسایتی مانند آی جی ان امتیاز ۹٫۷ را دریافت نماید نوید خلق یک فرنچایز اکشن ماجرایی نقش آفرینی جهان آزاد با کیفیت و زیبا را داد. همین طور هم شد و نسخه دوم این عنوان زیبا نیز در سطح بازی اول عمل کرد و این سری را به نوعی کامل تر کرد و یک عنوان عالی در این سبک برای بازیبازان به حساب می آمد. عنوان Shenmue II که به مانند بازی اول در ژانر Action Adventure و RPG قرار داشت توسط Sega AM2 ساخته شد و در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ توسط کمپانی سگا برای پلتفرم های Dreamcast و Xbox منتشر گردید. Shenmue II پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای مثبتی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای بسیار خوب ۸۸/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت SEGA شود، اما عجیب اینجا بود که این بازی هرگز آنقدر که باید و شاید مورد توجه و مهر بازیبازان قرار نگرفت و با این که واقعا یکی از برترین های سبک خود بود از نظر فروش و اقبال عمومی چندان عالی و در سطح کیفیتش عمل نکرد تا حتی سگا مدت ها این بازی را کنار بگذارد و حتی نسخه سوم این بازی هم که قرار است ساخته شود از طریق کیک استارتر موفق به کسب بودجه ساخت خود شد.

حتی زمانی که مشخص شد عنوان شنمو ۳ موفق شده تا خیلی زود بودجه خود را به دست آورد بسیاری از بازیبازان مخصوصا در کشورمان می گفتند اصلا این بازی چیست و حتی نامش را نیز نمی دانستند. در حقیقت می شود گفت سری شنمو و عنوانی مانند شنمو ۲ از آن فرنچایزها و باز هایی هستند که هر چه زمان گذشت بیشتر قدر و منزلت آن ها مشخص شد و ارزش واقعی خود را نزد بازیبازان یافتند، به طوری که اکنون بسیاری منتظر انتتشار نسخه سوم این سری زیبا هستند و کمپین کیک استارتر آن نیز خیلی زود موفق به جمع آوری مبیلغ مورد نیازش شد. به اعتقاد من یکی از اصلی ترین دلایلی که شنمو ۲ آن چنان محبوب نشد پلتفرم های مقصد تقریبا غلط آن بود. یعنی در زمانی که پلی استیشن ۲ کل دنیا را قبضه کرده بود و کل رقبا روی هم نزدیک نصف آن هم نمی شدند، شنمو ۲ آمد و برروی پلتفرم های Dreamcast و Xbox منتشر شد که اصلا محبوبیتی حتی نزدیک به پلی استیشن ۲ را هم نداشتند. قطعا اگر شنمو ۲ برای این کنسول نیز منتشر می شد محبوبیت و مقبولیت جهانی پیدا می کرد، مخصوصا با کیفیت بسیار بالایی که داشت و بازخوردهای فوق العاده ای که دریافت نمود. امیدوار هستیم که نسخه سوم این فرنچایز زیبا بتواند در سطح دو بازی قبلی و حتی بهتر از آن ها عمل نماید و نام این سری را بیشتر از همیشه بر سر زبان ها بیاندازد. در نهایت باید گفت بدون هیچ شکی Shenmue II جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی SEGA ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی SEGA” در جایگاه هشتم قرار می گیرد.

۷ – Golden Axe

سازنده: Sega AM1

ناشر: SEGA

ژانر: Beat ’em up

پلتفرم مقصد: Arcade, Sega Genesis, Master System, Sega CD, DOS, Amiga, Atari ST, Amstrad, Commodore 64, iOS, PC Engine CD, WonderSwan Color, ZX Spectrum و Android

سال انتشار: ۱۹۸۹

امتیاز متا:

از مهمترین نکات در مورد سری عناوین به یادماندنی و بی نظیر Golden Axe با همان “تبر طلایی” خودمان، فقر شدید قهرمانان آن سرزمین از لحاظ پوشاک است!! یعنی کلا همان یکی دو گرم پارچه ای هم که به آنها وصل است فقط محض این که دیگر کاملا برهنه نباشند قرار گرفته اند و ما را هم مجبور می کنند تا ناشیانه عکس کاور بازی را سانسور کنیم!! از شوخی که بگذریم (اگر احیانا دارید می گویید مگر ما اصلا با تو شوخی داشتیم که شوخی کردیف من شرمنده ام!!) باید گفت سری Golden Axe نیز به مانند عناوینی مثل شورش در شهر در دوره طلایی سبک Beat ’em up، یکی از برترین ها و نمادهای این سبک به حساب می آمد و البته همیشه هم همین طور خواهد بود. افسانه این سری با نسخه اول آن که Golden Axe نام داشت آغاز گردید و همین بازی اول نیز در لیست ما به عنوان نماینده این سری قرار گرفته است. عنوان Golden Axe که در ژانر Beat ’em up قرار داشت توسط Sega AM1 ساخته شد و در سال ۱۹۸۹ و سپس طی سال های بعد، توسط کمپانی SEGA برای پلتفرم های بسیار زیادی شامل Arcade, Sega Genesis, Master System, Sega CD, DOS, Amiga, Atari ST, Amstrad, Commodore 64, iOS, PC Engine CD, WonderSwan Color, ZX Spectrum و Android منتشر گردید. Golden Axe پس از انتشار واقعا بی نظیر عمل کرد و با امتیازات پشت سر هم بالای ۹۰، بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود. این عنوان به دلیل قدیمی بودن دارای امتیاز متا نیست اما کافی است تا امتیازات چند مرجع معتبر در زمان انتشار به این بازی را ذکر کنیم تا کیفیت فوق العاده بالای آن را بهتر درک نمایید. Golden Axe از وبسایت Joystick امتیاز ۹۱/۱۰۰، از وبسایت Zero امتیاز ۹۴/۱۰۰، از وبسایت Zzap!64 امتیاز ۹۶/۱۰۰، از وبسایت The Games Machine امتیاز ۹۲/۱۰۰، از Mean Machines امتیاز ۹۱/۱۰۰ و از CVG امتیاز ۹۱/۱۰۰ را دریافت نمود که تنها و تنها نشان دهنده یک شاهکار بی نظیر است.در رمان انتشار این بازی در تبه دوم جدول فروش UK قرار داشت و پشت سر عنوان بی نظیر Teenage Mutant Ninja Turtles قرار گرفته بود. همچنین این بازی از سوی تعداد زیادی از بازیبازان و مخاطبان وبسایت معتبر Your Sinclair (در زمان خود)، به عنوان رتبه شماره ۶۶ برترین بازی های تاریخ نیز انتخاب شد و در سال ۱۹۹۱ از سوی PC Format به عنوان یکی از ۵۰ بازی برتر کامپیوتر در طول تاریخ انتخاب گردید.

داستان بازی در سرزمین خبالی Yuria که از آن به عنوان یک دنیای قرون وسطایی کاملا فانتزی با استایل سری Conan یا “a Conan the Barbarian-style high fantasy medieval world” یاد می شود. یک موجود شیطانی به نام Death Adder، پادشاه سرزمین و دختر او را اسیر کرده و همچنین “تبر طلایی” که یکی از نمادهای جادویی آن سرزمین است را نیز یافته بود. او تهدید کرد که اگر مردم او را به عنوان پادشاه خود نپذیرند هم تبر و هم خانواده سلطنتی را از بین خواهد برد. در همین زمان ۳ مبارز قدرتمند راهی ماموریتی می شوند تا هم سرزمینشان را نجات دهند و هم انتقام عزیزانشان را که توسط Death Adder کشته شده اند را از او بگیرند. یک دورف سبزپوش به نام Gilius Thunderhead که با تبر مبارزه می کند و Death Adder برادرش را کشته است، یک مرد باربرین آبی پوش به نام Ax Battler که از یک شمشیر broadsword دو دستی استفاده می کند و به دنبال انتقام مادرش است و نهایتا یک زن (اگر خدا بخواهد و ریا نباشد قرمز پوش!!) به نام Tyris Flare که از یک شمشیر longsword برای نبرد استفاده کرده و به دنبال انتقام والدینش است که هر دو به دست Death Adder به قتل رسیده اند، با یکدیگر همراه می شوند تا در یک عنوان هک اند اسلش و Beat ’em up بسیار جذاب، یکی یکی مراحل را پشت سر گذاشته و دشمنان را با استفاده از سلاح های مخصوص خود با فنون جذاب و همین طور استفاده از جادو (هرکدام یک جادو داشتند که شامل رعد و برق، زمین و آتش بودند) که به کل دشمنان حاضر در صفحه آسیب می زند، از سر راه بردارند تا نهایتا به Death Adder پلید برسند و او را به جهنم بفرستند. لازم به ذکر است که از این سری بزرگ تا به امروز ۵ بازی در ۳ سری اصلی منتشر شده است که به ترتیب شامل Golden Axe: Beast Rider ،Golden Axe III ،Golden Axe: The Revenge of Death Adder ،Golden Axe II ،Golden Axe هستند. همچنین ۳ نسخه اسپین آف نیز از این سری منتشر شده که شامل عناوین Golden Axe: The Duel ،Ax Battler: A Legend of Golden Axe و Golden Axe Warrior می باشند. در انتها باید گفت بدون شک بازی خاطره انگیز و افسانه ای Golden Axe جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی SEGA ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی SEGA” در جایگاه هفتم قرار می گیرد.

۶ – Comix Zone

سازنده: Sega Technical Institute

ناشر: SEGA

ژانر: Beat ’em up

پلتفرم مقصد: Sega Genesis

سال انتشار: ۱۹۹۵

امتیاز متا: ندارد

ببینید دوستان بگذارید این گونه بگویم. اگر در دوران بازی های امروز که اکثریت آن ها ساده و نرمال هستند عنوانی مثل دارک سولز، بازی هاردکور است، در سال ۱۹۹۵ و زمانی که هرکدام از بازی های آن دوره حتی کارتونی ها اکنون جزو هاردکورها حساب می شوند، بازی Comix Zone هاردکور آن ها بود و بین آن عناوین هاردکور بود!!! فکر می کنم کاملا متوجه منظورم شده اید که وقنی می گویم Comix Zone در سال ۱۹۹۵ باری هاردکور باری هایی بود که خودشان هاردکور بودند یعنی چه (چقدر گفتم هاردکور!!!!). دوستان!! در مورد سختی عنوان Comix Zone یک چیزی می گویم و یک چیزی می شنوید ها!! کسانی که آن را بازی کرده اند خوب می دانند چه می گویم. یعنی زور میزدید و زور می زدید و تلاش می کردید و تازه نهایتا کمتر ار یک مرحله جلو رفته بودید و والسلام. یعنی به باس نرسیده ریق رحمت را سر کشیده بودیم. اگر واقعا بخواهم یکی از دو ۳ بازی محبوبم در زمان کنسول سگا مگادرایو و جنسیس را نام ببرم یکی از آنها همین Comix Zone بود که یادم است در کلوپی که این بازی را از آنجا اجاره می کردم از بس که این بازی سخت بود حتی یک نفر هم این عنوان را نمی گرفت ببرد و صاحب کلوپ می گفت تنها تو هستی که Comix Zone بازی می کنی. فکر می کنم انگار که از همان زمان تنم می خارید و مرض داشتم خودم را آزار دهم و این موضوع از کودکی در من نهادینه شده است تا روزی برسد که بالای هزار ساعت فقط یک نسخه سری سولز را بازی کرده باشم!! جالب اینجاست که هنوز هم بازی Comix Zone را هم بر روی کامپیوتر و هم بر روی پلی استیشن ۳ با شبیه ساز بازی های سگا دارم (به همراه تقریبا تمامی عناوین این لیست که برای شما نوشته ام و روی سگا جنسیس/مگادرایو بوده اند) و هنوز هم این بازی بسیار بسیار سخت و البته زیباست و به حدی گرافیک کمیک گونه آن زیباست که اصلا از آن دلزده نمی شوید و دنبال کردن وقایع یک بازی درون کتاب کمیک و مبارزه با هیولاها در صفحات یک کتاب کمیک و از این صفحه به آن صفحه پرت کرده آن ها بسیار بسیار لذت بخش است مخصوصا وقتی حرف ها و حالات شخصیت ها را می بینید که در فضای حبابی مخصوص کمیک بوک ها بالای سر آن ها نوشته می شود و کاملا شما را جذب خود می کند.

Comix Zone به معنای واقعی یک بازی خاص است و واقعا فکر این که سگا در سال ۱۹۹۵ یعنی ۲۲ سال پیش چنین عنوانی را ساخته است تنها نشانگر هنر و خلاقیت بالای سگا و سازندگانش در آن دوران بوده است. عنوان Comix Zone که در ژانر Beat ’em up قرار داشت توسط Sega Technical Institute ساخته شد و همان طور که گفته شد در سال ۱۹۹۵ توسط کمپانی SEGA انحصارا برای پلتفرم Sega Genesis منتشر گردید. Comix Zone پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای مثبتی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و با وجود نداشتن امتیاز متا (به دلیل خیلی قدیمی بودن) توانست از منابعی که آن را نقد کردند باز خوردهای مثبتی را به خود اختصاص دهد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت SEGA شود. در نقدهای بازی شاهد بودیم که سایت AllGame امتیاز ۹/۱۰ و Famicom Tsūshin امتیاز ۷٫۵/۱۰ را به آن اختصاص دادند. همچنین این عنوان از iTunes امتیاز ۴/۵ و از Google Play امتیاز ۴٫۵/۵ را دریافت کرده است که نشان دهنده فوق العاده بودن آن است. استایل هنری و گرافیکی خاص این بازی که مانند کمیک های محبوب superhero بود قبلا نیز در بازی های رایانه ای مانند Batman: The Caped Crusader در سال ۱۹۸۸ استفاده شده بود اما Comix Zone آن را بسیار ارتقا داد و سگا با کار فوق العاده ای که در خلق آن انجام داد، این استایل گرافیکی خاص و کمیک گونه در بازی های رایانه ای را به نوعی مال خود کرد. ایده داستان و گیم پلی این بازی از یک ویدئوی دموی Commodore Amiga الهام گرفته شده بود که توسط Peter Morawiec ساخته شده و نام آن “Joe Pencil Trapped In The Comix Zone” بود. این ویدئو در سال ۱۹۹۲ ساخته شده و نشان می داد که چگونه المان های گیم پلی یک بازی ویدئویی با المان های کمیک بوک می تواند ترکیب شود. داستان بازی این طور آغاز می شود که در آن می بینید Sketch Turner که یک نویسنده و طراح کمیک بوک و یک موزیسین راک است و در نیویورک زندگی می کند در حال کار بر روی کمیک بوک جدید خود است که “Comix Zone” نام دارد. داستان این کمیک بوک به این صورت است که یک امپراطوری جدید حاکم بر دنیا سعی می کند که از زمین در برابر هجوم نیروهای بیگانه دفاع کند و ایده این کمیک از رویاها و کابوس های خالقش یعنی Sketch Turner گرفته شده است.

یک شب زمانی که او در حال کلر بر روی کمیک بوکش است رعد و برقی زده شده و نور رعد و برق به پنل کمیک بوک او برخورد می کند. در این لحظه آنتاگونیست اصلی کمیک بوک Turner که یک جهش یافته بسیار قدرتمند به نام Mortus است قصد دارد تا از صفحات کمیک بوک فرار کند و می خواهد ترنر را بکشد تا بتواند در جسم او به صورت زنده به دنیای واقعی بیاید و آن را تصرف کند. از آنجایی که Mortus در دنیای واقعی قدرت خاصی ندارد تا ترنر را راحت بکشد، بنابراین وی را به درون دنیای کمیک بوک خودش می کشد تا در آنجا مدام دشمن نقاشی کند و بفرستد تا او را بکشند و Mortus جسمش را تصرف کند (در طول بازی می بینید که به زیبایی دستی می آید و در صفحه مرحله ای که شما در آن هستید دشمنی را نقاشی می کند و او زنده می شود به مبارزه با شما می آید.). درون کمیک بوک ترنر با ژنرال Alissa Cyan ملاقات می کند که اعتقاد دارد ترنر همان فرد برگزیده است که آمده تا دنیای کیمک بوک را از شر Mortus شیطان صفت و هجوم بیگانگان خلاص کند. بدون توجه به غرولندها و اعترارضات ترنر، ژنرال او را به یک ماموریت می فرستد و او در آنجا باید نقش های شیطانی Mortus را خراب کند و در همین حین راهی نیز برای بیرون آمدن از دنیای کمیک بوک پیدا کند. بازی دو پایان مختلف دارد و داستان آن بسیار زیبا روایت شده و به پایان می رسد. در گیم پلی بازی شما کنترل ترنر را در پنل های کمیک بوک خودش بر عهده می گیرید و باید در طول این پنل ها پیشروی کرده و سعی کند تا قبل از این که مخلوقات خودش کارش را بسازند از آن جا فرار کند. هر مرجله شامل دو صفحه است و جالب ایت که می تواند صفحه را پاره کنید تا گاها در پشت آن آیتم های مخفی پیدا نمایید. در بازی بخش های مبارزه و پلتفرمینگ و رد کردن موانع و .. وجود دارد که به شکلی عالی و جذاب در بازی قرار داده شده اند تا بازیباز هرگز احساس خستگی نکند. بی تردید باید اذعان داشت Comix Zone جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی SEGA ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی SEGA” در جایگاه ششم قرار می گیرد.

۵ – Total War: Shogun 2

سازنده: The Creative Assembly و Feral Interactive

ناشر: SEGA

ژانر: Turn-based Strategy, Real-Time Tactics

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows ,OS X و Linux

سال انتشار: ۲۰۱۱

امتیاز متا: ۹۰/۱۰۰

اصولا بازی های سبک Strategy چه در قالب نوبتی و چه همزمان، طرفداران خاصی دارد که اکثرا هم با رایانه های شخصی بازی می کنند زیرا تقریبا تمام عناوین بزرگ این سبک به دلیل گسترده بودن بسیار زیاد انتخاب ها و کلیدها و … تنها بر روی پی سی منتشر می شوند و انصافا هم آن قدر وسیع و عظیم و پیچیده و حرفه ای هستند که هر شخصی نمی تواند سراغشان برود و بازیبازان این سبک که ساعت ها و هفته ها و ماه ها و حتی سال ها را پای این سبک می گذرانند واقعا استراتژیست های قدرتمندی هستند و می شوند، زیرا باید حجم وسیعی از داده ها را کنترل و مدیریت کنند. همان طور که قبلا نیز خدمت شما عرض کرده ام در دنیای بازی های رایانه ای فرنچایزهای Strategy بسیار بزرگ و با کیفیت وجود دارند که هر کدام به واسطه المان هایی خاص شناخته می شوند و توانسته اند تا نام خود را مطرح کرده و طرفداران زیادی پیدا کنند. پر واضح است که در هر لیستی که در آن از برترین و بزرگترین فرنچایز های Strategy تاریخ نام برده شده باشد، بدون شک نام سری زیبای Total War که توسط اساتید ساخت عناوین استراتژی یعنی استودیو Creative Assembly و سگا خلق شده است را نیز خواهید شنید که در طول سال ها و عرضه نسخه های مختلف توانسته است به عنوان یکی از باکیفیت ترین بازی های سبک استراتژی نوبتی بین علاقمندان این ژانر نامش را مطرح نماید. جالب است که سری عناوین توتال وار در کشور ما نیز از یک محبوبیت خاص و وسیعی برخوردار هستند و تعداد زیادی از دوستانی که علاقمند به سبک Strategy هستند و آن ها را می شناسم از سری توتال وار و نسخه های مختلف آن به عنوان برخی از برترین خاطرات زندگیشان یاد می کنند. حتی اگر یادتان باشد در انتخاب برترین بازی های سال ۲۰۱۶ از نظر تیم گیمفا، عنوان بی نظیر سگا و استودیو Creative Assembly یعنی بازی Total War: Warhammer به عنوان برترین بازی سال در سبک استراتژی انتخاب شد که باز هم نشانه علاقه زیاد بازیبازان ایرانی به این سری بزرگ است.

بین عناوین محبوب و بزرگ سری Total War، بدون شک اگر بخواهیم به یکی از باکیفیت ترین و بزرگترین بازی ها که بیشترین امتیاز متا در این سری را نیز در اختیار دارد، اشاره کنیم، می توانیم از نسخه Total War: Shogun 2 نام ببریم که نماینده این فرنچایز در لیست ما از برترین بازی های سگا نیز هست. عنوان Total War: Shogun 2 که در ژانر Turn-based Strategy و Real-Time Tactics قرار داشت توسط The Creative Assembly و Feral Interactive ساخته شد و در سال ۲۰۱۱ و سپس طی سال های بعد، توسط کمپانی SEGA برای پلتفرم های Microsoft Windows ,OS X و Linux منتشر گردید. Total War: Shogun 2 پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای مثبتی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای بسیار خوب ۹۰/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان جذاب است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از عناوین موفق شرکت SEGA شود. جالب است بدانید که این بازی بغد از سال ها عرضه عناوین مختلف سری که از لحاظ داستانی در اروپا دنبال می شدند، مجددا به زمان و مکان بازی نخست سری توتال وار (Shogun: Total War) یعنی ژاپن فئودال در قرن ۱۶ بازگشت. داستان بازی در بحبوحه جنگ Ōnin War در زمان Ashikaga Shogunate دنبال می شود. کشور به چند Clan مختلف که دشمن هم هستند تقسیم شده که توسط warlord ها هدایت می شوند و هر کدام برای به دست گرفتن کنترل می جنگند. در گیم پلی بازی شما هدایت و رهبری یکی از همین Clan ها (۸ فرقه در بازی وجود دارند به اضافه یک عدد در بخش آموزشی بازی) را به عهده می گیرید با هدف تسخیر و فتح دیگر Clan ها و حکومت بر کل کشور ژاپن. در این راه باید با انواع اقسام المان های مدیریتی و نظامی و … سر و کله بزنید و همه چیز را به بهترین شکل مدیریت کنید تا بتوانید به هدفی که دارید دست پیدا کنید. بعدا در بازی با یک بسته الحاقی Clan هم نیز اضافه شد که Ikko-Ikki نام داشت. نهایتا باید گفت عنوان Total War: Shogun 2 جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی SEGA ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی SEGA” در جایگاه پنجم قرار می گیرد.

۴ – The Revenge of Shinobi

سازنده: SEGA

ناشر: SEGA

ژانر: Platform, hack and slash

پلتفرم مقصد: Sega Genesis و Mega-Tech Mobile

سال انتشار: ۱۹۸۹

امتیاز متا: ندارد

شینوبی از آن دست فرنچایزهای کلاسیکی است که تجربه آن برای همه گیمرهای هاردکور واحب است چون از طرفی شما را به روند فوق‌ العاده داستان خود علاقمند می‌ کند و از طرفی دیگر گیم‌ پلی آن طوری طراحی شده است تا شما را تا مرز تنفر از بازی و سازندگان آن پیش ببرد ولی آن را رها نکنید. نکته اصلی بازی این است که باید به طور مداوم به کشتن ادامه دهید چون در غیر این صورت شمشیر نفرین‌ شده شینوبی جان شما را می‌ گیرد، آرام آرام ولی مداوم. این واقعا چالش برانگیز، ولی جذاب و زیباست. فرنچایز شینوبی برای اولین بار با عنوانی با نام Shinobi در سال ۱۹۸۷ که برای دستگاه های آرکید منتشر گردید، شناخته شد. در این بازی در نقش یک نینجای عصر جدید به نام Joe Musashi قرار می گرفتید که باید یک سازمان تروریستی به نام Zeed را نابود می کرد. بعد از این بازی و دو سال بعد نسخه دوم این سری منتشر گردید که جالب است بدانید دو بازی دوم در این سری وجود دارند که تقریبا همراه هم منتشر شدند و یکی The Revenge of Shinobi و دیگری Shadow Dancer نام داشتند. در این مطلب صحبت ما در مورد نسخه انتقام شینوبی است. عنوان The Revenge of Shinobi در دنیا با نام Shinobi II: The Revenge نیز شناخته می شود و جالب است بدانید که در اصل و در ژاپن نام این بازی The Super Shinobi است.

این بازی که در ژانر Platform و hack and slash قرار داشت توسط SEGA ساخته شد و در سال ۱۹۸۹ توسط همین کمپانی برای پلتفرم های Sega Genesis و Mega-Tech Mobile منتشر گردید. The Revenge of Shinobi پس از انتشار فوق العاده عمل کرد و بازخوردهای بی نظیری را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود. این عنوان به دلیل خیلی قدیمی بودن دارای امتیاز متا نیست و حتی زیاد امتیاز نقد از وبسایت های مختلف را هم ندارد، اما امتیازاتی مثل ۵/۵ از وبسایت Dragon، امتیاز ۹۴/۱۰ از وبسایت MegaTech و امتیاز ۹۱/۱۰۰ از وبسایت Mega را دریافت نموده است که نشان دهنده یک بازی شاهکار است. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که The Revenge of Shinobi واقعا هم نیازی به متا و امتیاز خاصی ندارد زیرا هر بازیبازی که در نسل ما شینوبی را تجربه کرده باشد از آن به عنوان یکی از برترین و قدرتمندترین بازی های سگا یاد می کند و نام شینوبی تضمینی بر بزرگی این بازی است. جالب است بدانید که برخی از امتیازاتی هم که در نقدهای قدیمی از بازی کم شده است فقط به خاطر دشوار بودن آن است و بازی دارای نقص خاصی در بخش های اصلی خود نیست.

این نسخه اولین بازی سینوبی بود که برای پلتفرم سگا جنسیس ساخته و منتشر گردید و البته بعدا نسخه دستگاه سکه ای سگا یعنی Mega-Tech نیز برای این بازی منتشر شد. داستان بازی وقایع ۳ سال بعد از نسخه اول را دنبال می کرد که در این مدت سازمان تروریستی Zeed مجددا شکل گرفته و احیا شده بود و نامش به “Neo Zeed” تغییر کرده بود. آنها تصمیم دارند تا انتقام خود را از Oboro Ninja clan و شخص Joe Musashi با کشتن استاد او و دزدیدن همسرش بگیرند. جو دیر می رسد و تنها می تواند از استاد در حال مرگش نقشه و هدف جدید “Neo Zeed” را دریابد و دوباره به جنگ آن ها برود. گیم پلی بازی به همان صورت کلاسیک ساید اسکرولینگ دو بعدی و پلتفرمر بود و شما باید با در کنترل گرفتن جو، راه خود را در ۸ منطقه بازی با سختد ترین مبارزات ممکن باز می کردید تا نهایتا با رئیس سازمان تروریستی روبرو شده و او را شکست دهید که تنها به حرف راحت است!! بدون هیچ شک و تردید باید گفت بازی The Revenge of Shinobi جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی SEGA ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی SEGA” در جایگاه چهارم قرار می گیرد.

۳ – Sonic the Hedgehog

سازنده: Sega, Sonic Team, Backbone Entertainment

ناشر: SEGA

ژانر: Platforrmer ,Side Scrolling

پلتفرم مقصد: Sega Genesis, Master System, Game Gear, Game Boy Advance, Nintendo 3DS, iOS, Android, Apple TV

سال انتشار: ۱۹۹۱

امتیاز متا: ندارد / امتیاز گیم رنکینگ: ۸۶/۱۰۰

بدون شک بازیبازان قدیمی تر همگی خاطرات زیادی با عناوین Sonic the Hedgehog و خارپشت آبی رنگ چالاک و محبوب آن و البته شخصیتی بدذات به نام Doctor Ivo “Eggman” Robotnik یا همان دکتر اگمن دارند. سونیک بدون شک یکی از بزرگترین فرنچایزهای تاریخ و شرکت سگا می باشد و خود شخصیت سونیک نیز یکی از محبوب ترین و برترین شخصیت های اصلی در تاریخ بای های رایانه ای و دکتر اگمن یکی از برترین آنتاگونیست ها به حساب می آیند. مدت هاست که سری عناوین سونیک مانند خیلی دیگر از فرنچایزهای محبوب قدیمی از روزهای اوج خود فاصله بسیاری گرفته است و دیگر شاهد آن جذابیت همیشگی نبوده ایم، نه در خارپشت آبی محبوب و نه در دشمنان وی به رهبری دکتر تخم مرغی. قطعا عرضه شدن یک بازی زیبا در این سری که بتواند دوباره یاد و خاطره ما را از عنوانی مثل Sonic the Hedgehog زنده نماید، جای خوشحالی بسیار زیادی خواهد داشت و بار دیگر می توانیم شاهد باشیم که سونیک تمام نقشه های شیطانی دکتر خیکی را نقش بر آب می کند! از Sonic the Hedgehog نام بردیم زیرا که بدون شک این بازی برترین و خاطره انگیزترین عنوان در فرنچایز بزرگ سونیک به حساب می آید که خیلی از ما خاطرات فراوان و بی نظیری با آن داریم. در داستان بازی مانند همیشه شاهد نبرد و تقابل دکتر اگمن، دشمن قسم خورده خارپشت ابی پوش و محبوب ما یعنی سونیک و یارانش هستیم. وی یک دانشمند دیوانه است که قصد نابودی دنیا را در سر دارد تا امپراطوری اگمن را ایجاد کند و بر کل دنیا حکومت کند. به طور کلی تمام طراحی های ظاهری دکتر اگمن در نسخه های مختلف همواره حالتی طنز و خنده دار نیز داشته اند که گاهی شکست های وی از سونیک را بسیار جذاب تر می کند و تماشای قیافه او با آن شکم گنده و سیبیل های عجیبش بسیار شیرین و لذتبخش است. بی شک اگر شخصیت منفی جذابی مثل دکتر اگمن وجود نداشت قطعا سونیک دیگر انگیزه ای برای نقش افرینی در عناوین مختلف این سری با هدف نجات دنیا نداشت و این همه خاطره برای ما رقم نمی خورد. در واقع همیشه اینگونه است که یک شخصیت مثبت یا پروتاگونیست جذاب در بازی یا فیلم، نیاز به یک شخصیت منفی یا آنتاگونیست بسیار قدرتمند در همان حد از جذابیت دارد تا بتواند داستان را بالا نگاه دارد و آن را برای بازیباز یا بیننده جذاب تر کند.

عنوان Sonic the Hedgehog که در ژانر Platforrmer و Side Scrolling قرار داشت توسط Sega, Sonic Team و Backbone Entertainment ساخته شد و در سال ۱۹۹۱ و سپس طی سال های بعد، توسط کمپانی SEGA برای پلتفرم های Sega Genesis, Master System, Game Gear, Game Boy Advance, Nintendo 3DS, iOS, Android و Apple T منتشر گردید. Sonic the Hedgehog پس از انتشار فوق العاده عمل کرد و بازخوردهای بسیار عالی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود. این عنوان به دلیل قدیمی بودن دارای امتیاز متا نیست اما امتیازاتی مثل ۹/۱۰ از وبسایت یوروگیمر، امتیاز ۹۴/۱۰۰ از وبسایت CVG، امتیاز ۹۲/۱۰۰ از وبسایت Mean Machines و امتیاز ۸/۰ از وبسایت آی جی ان را دریافت نمود. از لحاظ امتیاز میانگین، Sonic the Hedgehog همان طور که گفته شد دارای متا نیست ولی امتیاز میانگین آن در گیم رنکینگ که دست کمی از متا ندارد ۸۶/۱۰۰ می باشد که نشان دهنده یک بازی فوق العاده است. در بخش گیم پلی باید گفت Sonic the Hedgehog دقیقا معنای واقعی یک بازی سونیک است که در نسل های جدید هرگز سگا نتوانسته دوباره به آن برسد و آن لدت ناب گیم پلی بازی Sonic the Hedgehog را در بازی های جدید تکرار نماید. بدون شک مرجله Green Hill Zone این بازی نه تنها بهترین مرحله بازی های سونی بلکه یکی از زیباترین و برترین مراحل در تاریخ بازی های رایانه ای نیز هست. طراحی بی نظیر مراحل و تنوع فوق العاده آن ها، سرعت گرفتن بسیار زیاد سونیک با پیشروی در مرحله که به بهترین شکل با طراحی مراحل جور شده بود و بازیباز را به وحد می آورد، انواع موارد مخفی و لذت حمع کردن تمام سکه ها که ارزش تکرار را فوق العاده بالا می برد و گرافیک بسیار خوش آب و رنگ و دوست داشتنی بازی Sonic the Hedgehog، دست به دست هم داده بودن تا یکی از خاطره انگیز ترین بازی های تاریخ بازی های رایانه ای خلق شود و سونیک تبدیل به نماد اصلی سگا گردد و این بازی بی نظیر چیزی حدود ۱۵ میلیون نسخه به تنهایی فروش داشته باشد که یک رقم شگفت انگیز است. نمادی که سال هاست عظمتش را فرموش کرده است اما نمی توان منکر شد که روزگاری بسیار بزرگ و قدرتمند بوده است. در نهایت باید گفت Sonic the Hedgehog جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی SEGA ساخته یا منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی SEGA” در جایگاه سوم قرار می گیرد.

۲ – Bayonetta

سازنده: Platinum Games

ناشر: SEGA

ژانر: Action, Hack and Slash

پلتفرم مقصد: PlayStation 3, Xbox 360, Wii U و Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۰۹

امتیاز متا: ۹۰/۱۰۰

در همین ابتدا باید بگویم که بایونتا کاملا شایستگی جایگاه نخست را نیز دارد و تنها دلیلی که عنوانی که در جایگاه نخست قرار گرفته به خاطر آن انتخاب شده است، این است که بازی هم توسط خود سگا ساخته و هم منتشر شده است ولی بایونتا فقط یک بازی منتشر شسده توسط سگا است و نه جزو دارایی های شرکت سگا.در میان آی پی ها و فرنچایزهایی که در سال های اخیر و در حقیقت کمتر از یک دهه قبل معرفی و خلق شده اند، بدون شک یکی از بزرگترین و برترین آن ها که خیلی زود توانست خود را به عنوان یکی از بزرگترین عناوین هک اند اسلش معرفی کند سری عناوین بایونتا هستند. سری Bayonetta با این که یک فرنچایز قدیمی محسوب نمی‌ شود و شروع آن در نسل هفتم بوده و تنها ۲ نسخه از آن منتشر شده است، اما به قدری گیم پلی و داستان جذاب و پرکششی دارد که خیلی زود توانسته است تا نامش را در لیست برترین فرنچایزهای این صنعت جای دهد. نخستین بار عنوان Bayonetta که در ژانر Hack and Slash قرار داشت توسط Platinum Games ساخته شد و در سال ۲۰۰۹ و سپس طی سال های بعد، توسط کمپانی SEGA برای پلتفرم های PlayStation 3 و Xbox 360 منتشر گردید. البته نسخه Wii U این بازی در سال ۲۰۱۴ توسط نینتندو منتشر گردید و در ادامه، سگا نسخه رایانه های شخصی بایونتا را نیز در سال ۲۰۱۷ منتشر کرد (به مانند دیگر بازی پلاتینیوم گیمز یعنی ونکوئیش که نسخه رایانه های شخصی آن بازی نیز در نسل هشتم منتشر گردید). Bayonetta پس از انتشار موفق عمل کرد و بازخوردهای مثبتی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود و نهایتا امتیاز متای بی نظیر ۹۰/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان شاهکار است را به خود اختصاص داد تا تبدیل به یکی از برترین بازی های SEGA شود. Bayonetta یک بازی جنجالی و بسیار جذاب بود. جنجالی از این جهت که توسط سازنده و خالق سری محبوب “شیطان هم می‌گرید” ساخته شده بود و با آن مقایسه می‌ شد و جذاب از نظر کمبو های فوق‌ العاده پرتعداد و زیاد و زیبا که چندین برابر عناوین هم سبک خود بود و البته جذابیت خود شخصیت اصلی بازی و همین طور باس فایت های بی نظیر و بسیار هیجانی. نام گذاری این بازی بر اساس شخصیت Bayonetta، پروتاگونیست اصلی این سری است که تاکنون در نسخه اول و دوم حاضر بوده و در هر دو نیز این شخصیت به عنوان شخصیت اصلی قابل بازی حضور یافته است. یک ساحره جذاب و مرموز با قدرت هایی فراتر از تصور و انواع و اقسام فنون و حرکات و جادو های مرگبار. شخصیتی که معمولا به هیچ کس اجازه نمی‌ دهد تا به حریم شخصی وی نزدیک شود و به قول معروف به کسی رو نمی‌دهد و همواره کارها را به تنهایی پیش می‌ برد. در واقع باید گفت شخصیت Bayonetta از آن دست شخصیت هایی است که ظاهرش می تواند خیلی گول زننده باشد ولی می تواند در کسری از ثانیه شما را قلع و قمع کند و تمامی دشمنان را از صفحه روزگار محو نماید. Bayonetta با آن قد کشیده، اسلحه‌های پاشنه کفش‌ هایش و موهای بسیار بلند و جادویی خود، یک شخصیت بسیار خاص و متفاوت از هر شخصیت دیگری است که تاکنون دیده‌ ایم و همین خاص بودن باعث دو چندان شدن محبوبیت و جذابیت Bayonetta شده است.

وی حتی لازم نیست که به خودش زحمت دهد و از دست ها و پاهایش برای مبارزه استفاده کند و فقط کافیست تا از خرمن موهایش استفاده کند و هیولایی مخوف بسازد که قدرتمندترین باس ها و دشمنان را با یک ضربه ناکار کند. وی نیز به مانند دانته محبوب و دوست داشتنی، توسط هیدکی کامیا خلق شده است و کامیا به واقع ثابت کرده است که در خلق شخصیت هایی فوق العاده جذاب تبحر زیادی دارد. جالب است بدانید که نام اصلی شخصیت بایونتا، Cereza است و وی یکی از دو ساحره Umbran باقی مانده و نجات یافته در دنیاست. وی فرزند یک ساحره و یک Lumen Sage است که این نیز وی را خاص تر از تمامی ساحره ها کرده است. در داستان بازی بایونتا، وی به دنبال یافتن گذشته فراموش شده اش می رود و پای به سرزمین و خانه کودکی اش یعنی Vigrid می گذارد و در این راه با نیروهای فرشتگان پارادیسو مبارزه می کند. در بخش گیم پلی، Bayonetta عنوانی بسیار قدرتمند با گیم پلی سریع و مرگبار است و در آن شما توانایی اجرای تعداد بیشماری کمبوهای مختلف را در اختیار دارید که شاید باید گفت هیچ بازی هک اند اسلشی در تاریخ بازی های رایانه ای این تعداد کمبویی که در بازی بایونتا وجود دارد و می توانید احرا کنید را در اختیار ندارد، حتی سری دویل می کرای که دیگر شاهکار کامیا است. ترکیب حملات نزدیک مرگبار و سریع با سلاح های گرمی که به کفش های بایونتا متصل است و قابلیت های جادویی که وی دارد، صدها کمبوی ترکیبی مختلف را خلق می کند که باعث می شود بازیباز حتی لحظه ای هم در بازی احساس خستگی و دلزدگی نداشته باشد و تا پایان بازی از تنوع بی نظیر گیم پلی بازی و قدرت فوق العاده بالای Bayonetta لذت ببرد. جالب است بدانید که نسخه اول و دوم سری Bayonetta تنها بازی هایی نیستند که این شخصیت محبوب در آنها حضور یافته است و شاهد نقش آفرینی وی به عنوان شخصیت مهمان در بازی های Anarchy Reigns, The Wonderful 101 و Super Smash Bros (نسخه های Nintendo 3DS و Wii U) نیز بوده ایم. نسخه دوم این سری توسط نینتندو منتشر گردید و متاسفانه عنوانی انحصاری برای Wii U بود و باعث شد تا طرفداران پرتعداد این سری که با نسخه اول خاطرات زیادی داشتند موفق به تجربه بازی دوم نشوند، آن هم در حالی که نسخه دوم بازی هم یک شاهکار محض بود و بی نظیر عمل کرد. امیدوار هستیم که در نسخه بعدی این فرنچایز (اگر وجود داشته باشد) دیگر شاهد انحصاری بودن آن نباشیم و بتوانیم خاطرات خوب نسخه اول را بر روی همه پلتفرم‌ ها تجربه کرده و لذت ببریم. در نهایت باید گفت بدون هیچ شک و تردیدی، Bayonetta حزو دو بازی برتری است که تاکنون توسط کمپانی SEGA منتشر شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی SEGA” با شایستگی در جایگاه دوم قرار می گیرد، هر چند که می تواند به راحتی اول نیز باشد.

۱ – Streets of Rage 2

سازنده: SEGA

ناشر: SEGA

ژانر: Beat ’em up

پلتفرم مقصد: Arcade, Mega Drive/Genesis, Game Gear, Master System, PSN, 3DS eShop

سال انتشار: ۱۹۹۲

امتیاز متا: ندارد / امتیاز گیم رنکینگ: ۹۲/۱۰۰

برای هر کدام از ما در طول زندگی و دوران بازیباز بودن، عنوانی وجود داشته است که با آن متوجه شده ایم که یک گیمر هستیم و یا می خواهیم یک گیمر باشیم و در واقع در درون خود کاملا این موضوع را درک کرده ایم که این دنیا، یعنی دنیای بازی های رایانه ای همان جایی است که به آن تعلق داریم و هیچ کس اندازه ما نمی تواند بفهمد که این دنیا چه لذتی دارد. برای من کنسول سگا و بازی Streets of Rage که تا همیشه همان “شورش در شهر” خودمان است، دقیقا همان نقطه عطف بود. نقطه ای که در آن فهمیدم من یک گیمر خواهم بود و هیچ کسی عمق شادی و لذت من از این دنیا را درک نمی کند و برایشان عجیب است. سری Streets of Rage عناوین بی نظیری بودند که در دوران طلایی سبک Beat ’em up، جزو طلایی ترین بازی ها به حساب می آمدند و با عناوین بی نظیر خود بر روی سگا جنسیس/مگادرایو برخی از برترین و شیرین ترین خاطرات بازیبازان هم نسل من را رقم زدند. نسخه اول این سری در سال ۱۹۹۱ منتشر گردید و بازخوردها و امتیازات بی نظیری را کسب کرد و باعث مطرح شدن نام این فرنچایز شد تا سگا تصمیم بگیرد برای ساخت نسخه های بعدی نز اقدام نماید. بعد از آن نوبت به Streets of Rage 2 رسید که با انتشارش صنعت بازی را شگفت زده کند.عنوان شاهکار Streets of Rage 2 که در ژانر Beat ’em up قرار داشت توسط SEGA ساخته شد و در سال ۱۹۹۲ و سپس طی سال های بعد، توسط همین کمپانی برای پلتفرم های Arcade, Mega Drive/Genesis, Game Gear, Master System, PSN و ۳DS eShop منتشر گردید.

Streets of Rage 2 پس از انتشار به معنای واقعی کلمه شگفت انگیز عمل کرد و با امتیازات پشت سر هم بالای ۹۰، بازخوردهای بی نظیری را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود. این عنوان به دلیل قدیمی بودن دارای امتیاز متا نیست (البته امتیاز میانگین گیم رنکینک و Sega Retro را داراست)، اما کافی است تا امتیازات چند مرجع معتبر به این بازی را ذکر کنیم تا کیفیت فوق العاده بالای آن را بهتر درک نمایید. Streets of Rage 2 از وبسایت VideoGamer امتیاز ۹۴/۱۰۰، از وبسایت Joystick امتیاز ۹۴/۱۰۰، از وبسایت GamePro امتیاز ۵/۵، از وبسایت Sega Pro امتیاز ۹۶/۱۰۰، از Official Xbox Magazine امتیاز ۹/۱۰ و از Joypad امتیاز ۹۳/۱۰۰ را دریافت نمود. از لحاظ امتیاز میانگین، بازی همان طور که گفته شد دارای متا نیست ولی امتیاز میانگین آن در گیم رنکینگ که دست کمی از متا ندارد ۹۲/۱۰۰ می باشد که نشان دهنده یک شاهکار بی نظیر است.در داستان بازی دوم شاهد بودیم که یک سال از وقایع نسخه اول و شکست شخصیت مرموز ‘Mr. X’ و نابودی سندیکای او به دست ۳ قهرمان بازی گذشته است و بعد از یک سال ۳ قهرمان ما یعنی Adam Hunter, Axel Stone و Blaze Fielding برای یاد کردن از آن پیروزی، یکدیگر را ملاقات می کنند. Axel و Blaze بعد از وقایع بازی اول از شهر رفته اند و امسل به عنوان بادیگارد پاره وقت و بلیز به عنوان معلم رقص مشغول به کار هستند. آدام نیز مجددا به نیورهای پلیس بازگشته است و با برادر کوچکش زندگی می کند. صبح روز بعد اکسل یک تماس از بردر کوچک آدام یعنی Eddie ‘Skate’ Hunter دریافت می کند که به وی می گوید وقتی از مدرسه به خانه برگشته دیده که خانه کاملا به هم ریخته و برادرش آدام نیز مفقود شده است و روی درب عکس آدام که دست بسته در جلوی Mr. X قرار دارد چسبانده شده است.

به این ترتیب است که ماجراجویی قرمانان ما که این بار شامل اکسل، بلیز، ادی و مکس هستند آغاز می شود. بازی در بخش گیم پلی همان Beat ’em up دوست داشتنی و لذتبخش بود که البته بهبودهای زیادی را هم به خود دیده بود و از تعداد شخصیت ها که یکی اضافه شده بود تا فنون مختلف و قدرت های آن ها و .. همه گسترده تر شده بودند. بزرگترین تغییر مربوط به قدرتهای ویژه شخصیت ها بود که در بازی اول ماشین پلیبس را فرا خوانده و تمام صحنه را بمباران می کردند، اما در بازی دوم قدرت ها شخصی شده بود و هر شخصیت یک قدرت مخصوص خودش را داشت که وقتی استفاده می کرد مقداری از خط سلامتی اش کم می شد. هر شخصیت کاملا با دیگری از همه لحاظ متفاوت بود و فنون و قدرتهای مخصوص به خودش را داشت و این موضوع ارزش تکرار بازی را با هر شخصیت بسیار بالا می برد. همچنین بازی به صورت کواپ نیز قابل اجرا بود که لذتی بی اندازه داشت. بعد از بازی دوم نسخه سوم آن نیز منتشر گردید که آن بازی نیز توانست موفقیت های بی نظیر دو بازی قبلی را تکرار نماید و Streets of Rage تبدیل به یک ۳ گانه تاریخی شود. سگا تصمیم گرفت تا دو عنوان دیگر نیز در ادامه این سری بسازد که نهایتا هر دو بازی به مشکل برخوردند و یکی از آنها که ساخته شده بود هم نهایتا با نام Fighting Force منتشر گردید و نام Streets of Rage از روی آن برداشته شد. از آن زمان تا به حال دیگر در نسل های ۵ و ۶ و ۷ و ۸، خبری از این فرنچایز نشنیده ایم و با افت شدید سگا، ممکن است این فرنچایز نیز برای همیشه با همان ۳ گانه تاریخی اش در قلب ما جاودانه شود. در نهایت باید گفت بدون هیچ شکی بازی Streets of Rage 2 که به نمایندگی از ۳ گانه این سری در لیست ما قرار گرفته است، مانند دو شماره دیگر این فرنچایز برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی SEGA هم ساخته و هم منتشر شده اند و Streets of Rage 2 در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی SEGA” با شایستگی هر چه تمام تر جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است، همان طور که سال هاست بخشی از قلب ما را نیز به خود اختصاص داده است و هیچ گاه لحظه ای فراموش نمی شود. لااقل برای من که با این بازی فهمیدم گیمر هستم و خواهم بود، این طور است…

منبع متن: gamefa