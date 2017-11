نقد و بررسی Gran Turismo Sport

"به قلم امیر اسلامی و سینا ربیعی"

با وجود عرضه سالیانه نسخه‌های متعدد از سری Forza و همچنین حضور عناوین جدیدی همچون Assetto Corsa و Project Cars جای خالی یک نسخه نسل هشتمی از سری پرآوازه Gran Turismo در بازار پر تب و تاب شبیه‌سازهای رانندگی شدیدا احساس می‌شد؛ شبیه‌سازی که همواره به سخت‌گیری‌های فراوانش در مقابل گیمرها و همچنین تعداد فراوان خودروها و پیست‌های مسابقه‌اش شهرت داشت اکنون با ظاهری مدرن‌تر، باکیفیت‌تر و البته، محدود‌تر در برابر ما ظاهر شده است. حال پس از حدود 50 ساعت تجربه بازی، با نقد Gran Turismo Sport همراه شما هستیم.





پیش از هر چیزی بگذارید یک نکته مهم را در این بین مشخص کنیم، Gran Turismo دیگر یک بازی با معنا و چارچوب شناخته شده در گذشته نیست و نمی‌خواهد هم مثل گذشته باشد، بلکه Gran Turism مسیری را برای ورود حرفه‌ای به عرصه eSports انتخاب کرده است که در آن تنها یک هدف وجود دارد، آموزش رانندگان و گسیل کردن آن‌ها به دنیای حرفه‌ای اتوموبیل‌رانی. این نمای کلی از بازی موجب گشته که عملا GT Sports یک عنوان کاملا متفاوت نسبت به پیشینیانش باشد، در بازی دیگر خبری از آن کریرهای طولانی مدت نیست و تاکید آن بر روی جنبه‌های آنلاین رفته است. طبیعتا انتخاب سیاست برای هر بازی بر عهده سازندگانش است و ما نمی‌توانیم آنرا رد کنیم اما آیا یامائوچی و دوستانش توانسته‌اند که در این سیاست و رویکرد جدید موفق باشند؟ در پایان نقد به این سوال پاسخ خواهیم داد.

عنوان GT Sport همچون نسخه‌های پیشین این مجموعه یک شبیه‌ساز بی‌نقصِ رانندگی است؛ هندلینگ فوق العاده دقیق خودروهایی که با وسواس فراوان پروسه مُدلینگشان را گذراند‌ه‌اند باعث شده هر کدامشان برای خود شخصیت و رفتاری منحصر به فرد همچون دنیای واقعی دست و پا کنند. در GT Sport هر خودرو یک فرمول منحصر به فرد را داراست و شما با تجربه آن عملا به بالاترین سطح شبیه‌سازی خودروها در دنیای بازی دست خواهید یافت.

نکته مهمی که در این بین وجود دارد، رویکرد بازی به شبیه‌سازی خودروها و هندلینگ آن‌هاست که نسبتا بازتر و فراگیرتر از نسخه‌های گذشته شده است و اکنون دیگر حتی اگر شما یک راننده حرفه‌ای یا یک گیمر حرفه‌ای در ژانر ریسینگ نباشید و اطلاعات زیادی در مورد خودروها هم نداشته باشید نیز می‌توانید از بازی لذت ببرید و این قطعا یکی از نقاط تحول بازی نسبت به نسخه‌های پیش است. با این وجود، اگر شما در این دسته از افراد قرار دارید، نباید نگران این باشید که ممکن است در زیر پاهای گیمرها و رانندگان حرفه‌ای عملا له شوید و نتوانید که یک رقابت چالشی را تجربه کنید. بازی بشدت رویکرد قابل‌تحسین و بالانسی دارد و شما اگر وقت بگذارید و مسیر بازی را آنطور که سازندگان به شما پیشنهاد می‌کنند طی کنید، به طور حیرت‌آوری متوجه ارتقای مهارت رانندگی خود خواهید شد.

نکته دیگر، تنوع مثال‌زدنی خودروها با یکدیگر است. مثلا اگر شما در رانندگی با یک Lambo Huracan خبره شده باشید تقریبا محال است بتوانید با همان شیوه رانندگی یک Dodge Viper را تحت کنترل نگه دارید! با اینکه هردو این خودروها در کلاس N300 طبقه بندی می‌شوند؛ همچنین هر کلاس از خودروها یک تجربه رانندگی مختص به خود را به شما ارائه می‌دهند. کلاسهای N اغلب خودروهای عادی تا سوپراسپرت و همچنین خوروهای رالی را شامل می‌شود که به واسطه هندلینگ کمتر تقویت شده آن‌ها صبر و دقت بیشتری را در رانندگی از شما طلب می‌کنند. در نقطه مقابل کلاس‌های Gr قرار دارند که شامل خودروهای مسابقه‌ای و تقویت شده می‌شوند. این خودروها سرعت بالاتر، هندلینگ بسیار انعطاف‌پذیرتر و در مجموع تجربه‌ای حرفه‌ای‌تر را به شما القاء کرده و مطمئنا به شما عمیق‌ترین و هیجان‌انگیزترین نقاط مسابقات حرفه‌ای را نمایش می‌دهند!

از سوی دیگر شبیه‌سازی خودروها یک بحث است و توانِ تغییر اجزای خودرو برای دریافت عملکرد بهتر در مسابقه یک بحث دیگر و این بحث دوم دقیقا نقطه تمایز نسخه‌های پیشین Gran Turismo از رقبایش بود که در این نسخه نیز واقعا پررنگ و بی‌نقص درآمده است! یک مثال ساده برای شما بزنیم تا متوجه قدرت شبیه‌سازی بازی شوید. در بخش کمپین، شما باید چالش‌های مختلفی را پشت سر بگذارید. در برخی از چالش‌های دشوار ممکن است که رکورد شما همیشه بین 30 ثانیه تا 30.5 ثانیه باشد! یعنی صرفا در حد نیم ثانیه توانسته باشید ارتقا پیدا کنید و از آنسو در رکورد دوستانتان می‌بینید که یکی همین مسیر را با رکورد 27 ثانیه تمام کرده! دلیل این است که در GTS و کلا سری GT صرفا مهارت مهم نیست بلکه بازی به شما می‌خواهد فلسفه خودروها را نیز آموزش دهد.

شما با ست‌اپ کردن و ویرایش متغیرهای خودرو و استفاده از قطعات بهتر به تناسبِ مسیر بازی، شیب آن و میزان پیچ‌ها، می‌توانید با یک سیاست درست براحتی عملکرد بهتری را از خودرو خود دریافت کرده و رکوردهای خود را چند ثانیه ارتقا دهید و زمانی که به این رکوردهای جدید برسید، آن وقت لذت شیرین یک شبیه‌سازی رانندگی واقعی را خواهید چشید. اما برتری GTS در این بخش نسبت به GTهای قبلی در این است که دیگر لازم نیست عالم و دانشمند خودرو باشید تا از این تنظیمات سر در بیاورید! بلکه این بخش‌ها با قالبی به مراتب ساده‌تر ارائه شده‌اند تا افراد تازه‌کار نیز بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.

همانطور که در ابتدای نقد گفته شد، اگر رویکرد رقبای GT Sport ارائه‌ی تجربه‌ای چالش‌برانگیز از رانندگی و حس شبیه‌سازی ماشین‌ها در قالب مدها و بخش‌های سرگرم‌کننده بشد، در GT Sport این رویکرد همراه با یک کلیدواژه بسیار مهم ارائه گشته است و آن هم "فرهنگ رانندگی" است. اگر شما در مولتی‌پلیر بازی‌های دیگر برای شیرین‌کاری می‌بینید که مدام ماشین‌ها به هم اصابت می‌کنند و یا کامیونیتی و جامعه‌ی آنلاین آن‌ها بسیار مسموم است، در GT Sport گاها به این نکته بر می‌خورید که سطح دیالوگ‌هایی که بین بازیکنان رد و بدل می‌شود و یا سبک رانندگی آن‌ها و احترام آن‌ها به سایر بازیکنان در حدی محترم، سطح بالا و قابل تحسین است که چنین جامعه‌ای را تقریبا در هیچ بازی آنلاینی نمی‌توان یافت. اما بازی چه کرده که چنین جامعه‌ای نیز در پس آن تربیت شده است؟

دلیل اصلی بخش کمپین است، جایی که شما باید در چهار رده مختلف چالش‌های مختلف را پشت سر بگذارید. با گذراندن این بخش شما سه چیز را بدست می‌اورید، اول مهارت رانندگی، دوم آموختن فنون ویرایش و ست‌اپ خودروها برای دریافت عملکرد بهتر و سوم فرهنگ رانندگی! بازی در بخش کمپین به شما می‌گوید که برای شیرین‌کاری اینجا نیستید، بلکه برای آموزش و رقابت سالم در بازی قرار گرفته‌اید. طبیعتا با شعار هم نمی‌توان جامعه را سر و شکل داد و بازی قوانین سفت و سختی را برای رانندگی غیراصولی در نظر گرفته است عملا شما را مجبور به درست رفتار کردن می‌کند. این قوانین حتی در حدی ممکن است سخت‌گیرانه شود که شما در مسابقات ویژه آنلاین حالت Ghost را پیدا کنید و نتوانید به رقبای خود صدمه بزنید.

تا اینجا می‌توان نتیجه گرفت که اگر بخواهیم فرم و محتوا را در Gran Turismo حاکم کنیم، فرم بازی یک پتانسیل بزرگ و بی‌نقص را ارائه داده است اما محتوا چه؟ آیا محتوای این فرم نیز شایسته کیفیت آن هستند؟ در اینجا دو بحث مطرح است. یکی میزان محتوای بازی و دیگری اصلا اینکه رویکرد این محتوا به رویکرد طراحی فرم می‌خورد یا خیر؛

هرچه قدر GT Sport در شبیه سازی تک به تک خودروها و پیست‌هایش بی‌نقص ظاهر شده باشد به همان مقدار در ارائه محتوا ضعف قابل توجهی از خود نشان داده است. بخاطر سیاست جدیدِ بازی شاید بتوان عدم وجود کَریر مود را نادیده گرفت، اما تعداد بسیار پایین خودروها، نبود تعداد کافی پیست، نبود شرایط آب و هوایی متنوع و از همه مهم‌تر ضعف عجیب و غریب بازی در طراحی مدهای آنلاین قابل چشم‌پوشی نیست. تعداد خودروهای حاضر در این عنوان به زحمت به مرز ۱۵۰ عدد می‌رسند که تنها ۳۰ برند از سرتاسر دنیا را شامل شده و قدیمی ترین اتومبیل این لیست کوچک به سال ۲۰۰۹ بازمیگردد! (به استثناء BMW که یک مدل رالی متعلق به ۱۹۵۴ را در دسترس تان قرار میدهد). همچنین هر کدام از این برندها به ندرت بیشتر از ۳ الی ۴ خودرو دارند که اکثر آنها هم تنها یک مدل مشخص است که در کلاسهای N و Gr با قدرتهای بالا و پایین حضور دارند.

وضعیت درباره جاده‌های مسابقه نیز به همین منوال بوده و ما تنها شاهد حضور ۱۷ پیست مسابقه در این عنوان هستیم. رقمی نه چندان دلپسند که در کنار عدم وجود آب و هوای داینامیکِ موثر در گیم‌پلی تلخ‌تر نیز می‌شود. با این وجود ما در طول بازی تلاش زیادی کردیم که بتوانیم آنرا با منطق سازندگان تجربه کنیم و به این فکر کنیم که به جای قرارگیری در دریایی از محتوا مثل GT6، در یک قالب جدید قرار گرفته‌ایم که هدف آن ماهر شدن ما در رانندگی و رقابت سالم و اخلاقی با سایر رانندگان جهان است، یعنی بخش آنلاین! اما در اوج شگفتی این بخش نیز بشدت در بازی می‌لنگد.

تا پیش از همین روزها که دیگر کم کم بخش‌های مربوط به مسابقات و کاپ‌های FIA باز شده است، ما تنها شاهد رویدادهای روزانه بودیم که در آن می‌توانستیم با سایر بازیکنان مسابقه دهیم. از لحاظ سطح مسابقات و البته فرهنگ و مهارت رانندگی بازیکنان آنلاین، به جرات می‌توانیم بگوییم که هیچ بازی به Gran Turismo Sport نزدیک هم نمی‌شود اما مشکل در طراحی مادهای آنلاین است که عمق و سرگرمی لازم را ندارد. مثلا برای شرکت در رویدادهای روزانه شما باید معمولا چند دقیقه منتظر باشید تا بازی اغاز شود. در ابتدا شاید این مسئله خیلی پررنگ نباشد و بتوانید زمان خود را در پیست بصورت آزمایشی بگذرانید و با پیچ و خم‌های آن آشنا شوید اما بعد از مدتی بشدت خسته‌کننده خواهد شد. شاید اگر یک بخش بازتر و سرگرم‌کننده‌تر در حوزه آنلاین وجود می‌داشت تا بازیکنان در کنار بخش‌های حرفه‌ای، بتوانند در آن نیز با هم رقابت سرگرم‌کننده داشته باشند، بازی ارزش تکرار بسیار بالاتری پیدا می‌کرد. دو بخش دیگر آنلاین بازی هم مربوط به جام‌ها و مسابقات ویژه زیر نظر FIA است که همین اواخر هم باز شده و طی هفته‌های ابتدایی عرضه بسته بود.

در مجموع برخلاف تصور عمومی که وجود دارد، متاسفانه بازی در حوزه آنلاین هم بخش‌های جذاب و حتی استانداردی ندارد. یعنی می‌توان اعتراف کرد که همه چیز برای ارائه یک تجربه سخت‌گیرانه و بر پایه eSports فدا شده است و شاید اگر در این بین شاهد یک یا دو بخش آنلاین سرگرم‌کننده‌تر بودیم که در آن‌ها خود بازیکنان می‌توانستند چالش‌هایی را برای دوستانشان آماده کنند، ارزش تکرار GTS بسیار افزایش پیدا می‌کرد.

بازبینی تصویری

بر روی تصویر کلیک کنید. بازی دارای دو بخش تکنفره است. یکی Arcade و دیگری Campaign. دومی اگر آنلاین باشید از دسترس خارج می‌شود اما اولی حتی در حالت افلاین نیز کاربرد دارد و این بخش شامل برخی از چالش‌های تکنفره و البته بخش بازی دونفره بصورت اسپلیت‌اسکرین است.

کماکان بازی دو نفره و افلاین با حالت اسپلیت-اسکرین همان لذت و شیرینی سال‌های قبل را دارد!

پس از آپدیت اول بازی که 12GB هم حجم داشت، گرافیک بازی واقعا به سطح عالی به عنوان یک اثر 60 فریم رسیده است.

بخش آنلاین شامل همین سه مورد می‌شود که دو مورد سمت راست مربوط به مسابقات ویژه تحت نظارت FIA بود که تا همین چند روز پیش هم بسته بود. بخاطر همین خیلی از نقدهای بازی تا این هفته منتشر نشده بود.

در بخش آنلاین Daily Race شما باید برای آغاز هر بازی آنلاین گاها 10 دقیقه صبر کنید! در این زمان یا باید به منو خیره شوید، یا باید به طور تستی به پیست بازی بروید و تنهایی تمرین کنید! این مشکل واقعا از یک بازی در این سطح بعید است.

مثل همیشه دریایی از ویژگی‌ها و گزینه‌های مختلف برای شما تدارک دیده شده است.

حتی اگر راننده حرفه‌ای هم باشید، باز هم سعی کنید تا بخش‌های کمپین بازی نظیر Driving School و Mission Challenge‌ را به طور کامل 100% کنید. این بخش‌ها واقعا بر روی پیشرفت مهارت‌های شما و آشنایی با مکانیزم‌های جدید بازی تاثیرگذار هستند.

نکات مثبت

یک شبیه‌ساز بی‌نقصِ رانندگی

گرافیک و سطح بصری عالی

رویکرد ستودنی بازی در آموزش و تربیت رانندگان

چالش‌های جذاب و عمیق در بخش آفلاین

تجربه جذاب، چالش‌برانگیز و آموزنده رقابت‌های آنلاین

سرورهای مناسب

نکات منفی

حالت‌های آنلاین بازی بسیار محدود و گاها غیراستاندارد هستند

کمبود محتوا که تجربه بازی را بشدت تک‌بعدی کرده است

فقدان آب و هوای پویا و موثر بر گیم‌پلی

سخن آخر

در مجموع GT Sport با ارائه بالاترین سطح از شبیه‌سازی یک بازی رانندگی و تربیت و آموزش رانندگانی حرفه‌ای، از لحاظ مهارت و فرهنگ رانندگی تجربه‌ای فوق‌العاده را در دنیای بازی ارائه می‌دهد. اما شما باید رویکرد خود را در قبال آن مشخص کنید؛ اگر می‌خواهید که یک شبیه‌ساز رانندگی را تهیه کنید که ساعت‌ها درگیر بخش‌های آفلاین شوید و صدها ماشین را نیز در بازی داشته باشید، قطعا گزینه‌های بهتری نسبت به GT Sport در بازار وجود دارد اما اگر می‌خواهید که مهارت رانندگی خود را در مقابله با رانندگان حرفه‌ای جهان بسنجید، خود را ارتقا دهید و از همه مهمتر رقابت‌هایی را با فرهنگ و فضای سالم و حرفه‌ای، دقیقه مشابه مسابقات جهانی تجربه کنید، GT Sport یک گزینه عالی برای خرید محسوب می‌شود.

Verdict

GT Sport offers the highest level of a driving simulation in a racing game and teaches you to be a professional driver and thus is a great experience in showing the culture of Motorsports. But think carefully about it. If you want a driving simulation with hundreds of hours of offline campaign and many different cars, there are better options than GT Sport. But if you want a challenge against the best in the business, an experience that matches the aesthetic of worldwide Motorsport racing, GT Sport is the perfect choice for you.

Score: 8

منبع متن: pardisgame