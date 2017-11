بزرگ‌ترین به‌روزرسان Warframe یعنی Plains of Eidolon بالاخره تا چند روز دیگر به کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان راه می‌یابد… سازنده‌ی Warframe یعنی Digital Extremes، در توئیتر اعلام نموده است که به‌روزرسان Plains of Eidolon در ۱۴ نوامبر مصادف با ۲۳ آبان برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر می‌گردد. Plains of Eidolon […]

سازنده‌ی Warframe یعنی Digital Extremes، در توئیتر اعلام نموده است که به‌روزرسان Plains of Eidolon در ۱۴ نوامبر مصادف با ۲۳ آبان برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر می‌گردد.

Plains of Eidolon در ماه اکتبر برای رایانه‌های شخصی منتشر شد و اولین محیط جهان آزاد بازی را برای طرفداران به ارمغان آورد و همچنین با تغییراتی در سیستم Focus، یک Warframe جدید با نام Gara، فعالیت‌های جدیدی نظیر معدن‌کاری و ماهی‌گیری، نبرد با Teralysts و… همراه بود.

البته این به‌روزرسان بزرگ با مشکلاتی نظیر مشکلات سرور و باگ‌ها مواجه بود که با پشتیبانی Digital Extremes، تعدادی از آن‌ها اصلاح شدند. از این رو به‌صورت کلی، بازیکنان پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان تجربه‌ی کامل‌تر و راحت‌تری نسبت به بازیکنان رایانه‌های شخصی خواهند داشت.

Warframe هم‌اکنون در دسترس رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان قرار دارد.

منبع متن: gamefa