طرفداران سری The Witcher مشتاقانه منتظر هستند تا آینده سری محبوب خود را دریابند. حال سی‌دی پراجکت رد درباره این دنیای عظیم و داستان شخصیت‌های آن صحبت‌هایی کرده است.

طبق گفته سی‌دی پراجکت داستان شخصیت سه گانه The Witcher یعنی گرالت به پایان خود رسیده است. یکی از موسسین شرکت سی‌دی پراجکت یعنی Adam Kicinski در مصاحبه اخیرش با اشاره به پایان رسیدن ماجراجویی‌های گرالت به این نکته اشاره کرد که کار آن‌ها با دنیای عظیم ویچر به پایان نرسیده.

مهم‌ترین سوالی که در این مصاحبه پرسیده شد ساخت نسخه چهارم این سری بود. Kicinski در پاسخ به سوال ساخت The Witcher 4 اینگونه واکنش نشان داد:

نه. نسخه چهارمی در کار نخواهد بود. ماجراجویی گرالت همواره به‌عنوان یک سه گانه شناخته خواهد شد و داستان او با عرضه The Witcher 3 و دو بسته الحاقیش به پایان خود رسید.

در ادامه او اعلام داشت که از ذوق طرفداران برای ادامه سری آگاهی کامل دارد و آن‌ها نیز کارشان با دنیای عظیم The Witcher به پایان نرسیده اما اگر به این جهان بازگردند داستان گرالت روایت نمی‌شود بلکه داستان مجزایی در این دنیا روایت خواهد شد.

The Witcher 3: Wild Hunt موفق به دریافت عنوان “بهترین بازی سال ۲۰۱۵” در مراسم گیم آواردز شد و هم‌چنین ۲۵۱ جایزه بهترین بازی سال از مراسم‌هایی مانند D.I.C.E Awards، Game Developers Choice Awards، Golden Joystick Awards و The Game Awards دریافت کرد. این عنوان با دریافت این تعداد جوایز توانست لقب “پرافتخارترین بازی تاریخ” را نیز دریافت کند. این لقب پیش از آن در دست بازی زیبای استودیو ناتی داگ یعنی The Last of US بود که با مجموع ۲۴۰ جایزه بازی سال این لقب را از آن خود کرده بود. از دیگر جوایز ویچر ۳ می‌توان به جوایز بخش طراحی بازی، روایت داستان و بهترین بازی نقش آفرینی اشاره کرد.

The Witcher 3: Wild Hunt ساخته استودیو لهستانی CD Project RED، در تاریخ ۱۹ می ۲۰۱۵ برای ایکس باکس وان، پلی استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی منتشر شد. دو بسته‌ی الحاقی نیز با نام‌های Hearts of Stone و Blood and Wine برای این عنوان منتشر شده‌اند که هردو زمان قابل توجهی از گیم پلی به این بازی اضافه کرده‌اند.

