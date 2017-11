مدیرعامل اجرایی اکتیویژن اعلام کرده که توسعه‌دهندگان Call of Duty: WW2 قصد داشتند دنباله Call of Duty: Advanced Warfare را بسازند اما اکتیویژن نظر آن‌ها را تغییر داده تا آن‌ها Call of Duty را به اصالت خودش بازگردانند. پس از عرضه Call of Duty: Infinite Warfare، تعداد زیادی از طرفداران این مجموعه خواهان بازگشت آن […]

مدیرعامل اجرایی اکتیویژن اعلام کرده که توسعه‌دهندگان Call of Duty: WW2 قصد داشتند دنباله Call of Duty: Advanced Warfare را بسازند اما اکتیویژن نظر آن‌ها را تغییر داده تا آن‌ها Call of Duty را به اصالت خودش بازگردانند.

پس از عرضه Call of Duty: Infinite Warfare، تعداد زیادی از طرفداران این مجموعه خواهان بازگشت آن به شرایط سابق بودند. اکتیویژن (Activision) نیز از این موضوع با خبر بود و اسلج‌همر گیمز (Sledgehammer Games) را راضی کرد تا عنوان Call of Duty: WW2 را بسازد.

به نظر می‌رسد اسلج‌همر که عنوان Call of Duty: Advanced Warfare را نیز ساخته بود، در ابتدا قصد توسعه دنباله این Adcanced Warfare را داشته اما اکتیویژن آن‌ها را راضی کرده تا به زمان جنگ جهانی دوم بازگردند. در گفتگو با Newsweek، مدیرعامل اجرایی اکتیویژن، اریک هیرشبرگ (Eric Hirshberg) در این خصوص گفت:

ما می‌دانستیم که آن‌ها می‌توانند تاریخ‌دانان خوبی باشند و با نهایت دقت، این موضوع را عملی سازند. به آن‌ها اعتماد داشتیم و می‌دانستیم که می‌توانند دامنه وسیع و غیرقابل توصیف جنگ جهانی دوم را به بهترین شکل ممکن ارائه دهند.

هیرشبرگ افزود:

یکی از ویژگی‌های مهم بازی این است که افراد را به ریشه‌های اصلی Call of Duty باز می‌گرداند. همان تجربه جنگی و اصیلی که Call of Duty با آن شناخته می‌شود. WW2 این شرایط را به خوبی مهیا می‌کند.

هیرشبرگ همچنین از پاسخ دادن در خصوص موقعیت و محیط بازی بعدی مجموعه Call of Duty طفره رفت و فقط گفت که دوره‌ها و مکان‌های زیادی وجود دارند که می‌توانند شرایط مناسبی را برای عناوین بعدی فراهم کنند. عنوان بعدی مجموعه Call of Duty توسط تری‌آرک (Treyarch) ساخته خواهد شد و باید دید که اکتیویژن و تری‌آرک، چه برنامه‌هایی در سر دارند.

Call of Duty: WW2 در تاریخ ۳ نوامبر برای اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر‌های شخصی عرضه شد و در سه روز اول عرضه، به فروش ۵۰۰ میلیون دلاری دست یافت.

منبع متن: gamefa