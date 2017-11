فروش Vampyr برای رسیدن به فاز سودآوری باید از مرز ۵۰۰ هزار نسخه بگذرد

سدریک لاگاریگو (Cédric Lagarrigue) مدیر عامل شرکت فوکس هوم اینتراکتیو (Focus Home Interactive) اخیراً در مورد انتظارات این شرکت از فروش محصولات خود به خصوص بازی مورد انتظار Vampyr سخن گفته است. اگرچه استودیوی دونت نود اینتراکتیو (Dontnod Entertainment) را اکثراً بیشتر به خاطر سری Life is Strange که هم اکنون دنباله آن در دست […]

سدریک لاگاریگو (Cédric Lagarrigue) مدیر عامل شرکت فوکس هوم اینتراکتیو (Focus Home Interactive) اخیراً در مورد انتظارات این شرکت از فروش محصولات خود به خصوص بازی مورد انتظار Vampyr سخن گفته است.

اگرچه استودیوی دونت نود اینتراکتیو (Dontnod Entertainment) را اکثراً بیشتر به خاطر سری Life is Strange که هم اکنون دنباله آن در دست ساخت است (این دنباله با سری Life is Strange: Before The Storm که استودیوی دک ناین گیمز (Deck Nine Games) آن را ساخته تفاوت دارد) ولی نباید از یاد ببریم که یکی از بازی‌های این شرکت که ایده بسیار جالبی هم دارد، Vampyr است که در لندن سال ۱۹۱۸ جریان دارد که در آن آنفولانزای اسپانیایی شیوع عجیبی پیدا کرده بود.

Vampyr از آن دست عناوین جاه طلبانه است که حتی به شما امکان می‌دهد تا از خون تک تک ساکنان شهر تغذیه کنید و دنیای بازی را به شکل عجیب و غریبی دستخوش تغییر کنید. ولی طبق صحبت‌های سدریک لاگاریگو مدیر عامل شرکت فوکس هوم اینتراکتیو این بازی را نمی‌توان تماماً AAA خواند. او اخیراً مصاحبه‌ای با پایگاه MCVUK داشته است. او به طور دقیق در مورد وضع عنوان Vampyr هم صحبت کرده و به این نکته اشاره کرده که این بازی برای رسیدن به فاز سودآوری حداقل باید نیم میلیون نسخه فروش داشته باشد. او در این مورد گفته است:

“همیشه داشتن یک پیشبینی در مورد [عملکرد] یک IP جدید سخت است. بازی از یک بودجه هنگفت بهره می‌برد، بسیار بیشتر از خیلی از عناوین مستقل بازار، ولی به هر حال این یک بلاک باستر نیست، [همان] عناوینی که بودجه ساخت آن‎ها از ۵۰ میلیون یورو بیشتر است. از لحاظ مقداری که ما روی آن سرمایه گذاری کرده‌ایم، اگر فروش بازی حوالی ۱ میلیون نسخه باشد یک موفقیت محسوب خواهد شد، ولی فقط نیمی از یک میلیون نسخه را برای رسیدن به فاز سودآوری نیاز دارد. این‌ها آمار و ارقامی است که اکثر عناوین ما معمولاً به آن می‌رسند. Vampyr از آن دست عناوینی است که افراد زیادی آن را می‌شناسند و از آن انتظاراتی دارند، که در هفته‌های آتی بیشتر هم خواهد شد. این بازی همه آن چیزی را که برای تبدیل شدن به یک غافلگیری بزرگ در بازار نیاز است را در اختیار دارد.”

حالا چه برنامه‌هایی برای بسته‌های الحاقی این بازی در سر سازنده است؟ آیا شاهد عرضه بسته‌های الحاقی برای Vampyr خواهیم بود؟ این تفکر فعلاً در سر سازنده نیست و خود لاگاریگو هم دوست دارد اگر بازی به موفقیت رسید به جای چنین چیزهایی شاهد یک دنباله بر این بازی باشد. او در این مورد بیان کرده است:

“این به طور خالص یک تجربه تکی است، ما برنامه‌ای برای بسته‌های الحاقی نریخته‎‌ایم. ما ترجیح می‌دهیم که اگر استقبال از بازی در حد توجیه‌کننده‌ای بود، به یک دنباله فکر کنیم. ما و دونت نود همین حالا هم یک سری ایده داریم، چرا که چیزهای شگفت‎‌انگیز زیادی را در دنیای آن می‌توان به وجود آورد.”

قرار بود تا بازی Vampyr در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ به بازار عرضه شود ولی تاریخ انتشار آن عقب افتاد و حالا قرار است تا در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ شاهد انتشار این بازی باشیم. این بازی برای هر سه پلتفرم اصلی یعنی اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa