گزارش: از نسخه Xbox One X بازی Assassin’s Creed: Origins انتظار معجزه نداشته باشید

اگر PCهای قدرت‌مند را به حساب نیاوریم، Assassin’s Creed: Origins برروی Xbox One X بهترین گرافیک را ارائه می‌دهد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از VG247، بازی Assassin’s Creed: Origins جز عناوینی است که از هم‌اکنون بهینه‌ساز مخصوص Xbox One X را دریافت کرده‌اند و با توجه به تحلیل‌های Digital Foundry، نتایج فوق‌العاده هستند.

مشخصا به لطف ارتقا رزولوشن، تصاویر در نسخه Xbox One X نسبت به PS4 Pro واضح‌تر هستند. Origins شامل یک سیستم رزولوشن پویا در تمام پلتفرم‌ها می‌شود اما برروی Xbox One X رزولوشن تا 3584×2016 هم بالا می‌رود و بالاترین حد PS4 Pro نیز 2816×1584 است. در پایین‌ترین حد هم نسخه X با رزولوشن 1656p و Pro با 1350p این بازی را اجرا می‌کنند.

با در نظر گرفتن این موارد، در نسخه Xbox One X کلا به‌طور متوسط رزولوشن 1700p و 1440p در PS4 Pro به‌دست می‌اید. فقط رزولوشن نیست که تغییراتی در آن اعمال شده، بلکه شاهد بهبود فیلترینگ بافت‌ها و وضوح سایه‌های بهتری هستیم بنابراین Xbox One X بین قوی‌ترین PCها و PS4 Pro قرار می‌گیرد.

متاسفانه نرخ فریم بازی افزایشی نداشته است. Origins نرخ 30 فریم بر ثانیه را در کنسول‌ها هدف قرار می‌دهد. در Xbox One X و PS4 Pro شاهد نرخ بسیار با ثبات 30 هستیم اما چنین موردی را نمی‌توان در مورد PS4 و Xbox One گفت. کات‌سین‌ها در Xbox One X همانند PS4 Pro دست‌خوش تغییراتی شده‌اند و شاید در این رابطه گاهی اوقات کنسول‌های معمولی بهتر عمل کنند.

با این وجود که بهترین نسخه Origins برروی Xbox One X است، بسیاری از افراد شاید در ارائه کلی نتوانند تفاوت بزرگی را بین Xbox One X و PS4 Pro ببینند. Origins به‌طور موقت از AA استفاده می‌کند. در این حالت مهم نیست رزولوشن چه باشد و بازی را برروی هردو کنسول به اندازه کافی واضح می‌سازد.

