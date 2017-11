اشاره استودیوی سازنده Fallout: New Vegas به بازی جدیدش

به نظر استودیوی آبیسیدین انترتینمنت (Obsidian Entertainment) پس از عرضه Pillars of Eternity 2: Deadfire، خود را آماده عرضه بازی جدید خود می‎کند. اخیراً استودیوی آبیسیدین انترتینمنت بسیار پرکار بوده و حتی با وجود آن که مشغول به کار روی پروژه Pillars of Eternity 2: Deadfire بوده که بودجه‌اش از طریق حمایت طرفداران جمع آوری […]

اخیراً استودیوی آبیسیدین انترتینمنت بسیار پرکار بوده و حتی با وجود آن که مشغول به کار روی پروژه Pillars of Eternity 2: Deadfire بوده که بودجه‌اش از طریق حمایت طرفداران جمع آوری شد، روی یک بازی دیگر هم کار می‌کرده است. البته این خبر مدتی پیش هم تائید شده بود؛ آبیسیدین انترتینمنت که عناوین معروفی چون Fallout: New Vegas و South Park: The Stick of Truth را در کنار Neverwinter Nights 2 در کارنامه خود دارد، به نظر چند وقتی است که کار روی پروژه جدید خود را آغاز کرده است.

حالا این استودیو سرنخ تازه‌ای را در مورد این پروژه جدید منتشر کرده است. در یک توییت جدید از سوی این استودیو، تمامی عناوین اصلی این شرکت به ترتیب تاریخ عرضه قید شده است. نکته جالب آن است که پس از Pillars of Eternity 2: Deadfire به عنوان آخرین بازی استودیو، شاهد “؟؟؟” هستیم. تنها اطلاعات خاصی که از این بازی در دسترس است، آن است که طبق گفته فرگس ارگهاترت (Feargus Urquhart) در ماه آگوست پروژه جدید آبیسیدین انترتینمنت از Pillars of Eternity 2: Deadfire هم بزرگ‌تر خواهد بود.

آیا شاهد یک Fallout جدید خواهیم بود؟ آیا دوباره این استودیو با مایکروسافت همکاری خواهد داشت؟ فقط زمان است که مشخص می‌کند آبیسیدین انترتینمنت چه چیزی در سر دارد. توییت این استودیو از این قرار است:

“ Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords Neverwinter Nights 2 Alpha Protocol Fallout: New Vegas Dungeon Siege III South Park: The Stick of Truth Pillars of Eternity Armored Warfare Pathfinder Adventures Tyranny Pillars of Eternity II: Deadfire ??? — Obsidian (@Obsidian) November 8, 2017“

منبع متن: gamefa