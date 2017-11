فروش ۵۰۰ میلیون دلاری Call of Duty: WWII در سه روز اول عرضه

تصمیم اکتیویژن در بازگشت مجموعه بازی‌های Call of Duty به ریشه‌های خود جواب داده است: تنها سه روز پس از عرضه‌ی «ندای وظیفه: جنگ جهانی دوم» (Call of Duty: WWII) این بازی توانسته است فروشی شگفت‌انگیز داشته باشد. شرکت اکتیویژن گزارش داده است که فروش سه روز اول بازی از ۵۰۰ میلیون دلار گذشته است. این رقم دو برابر میزان فروش Call of Duty: Infinite Warfare در همین مدت زمان است.

فروش ۵۰۰ میلیون دلاری بازی Call of Duty: WWII به دیسک‌هایی اشاره دارد که به دست خریداران رسیده است.

رقم گزارش شده، یعنی فروش ۵۰۰ میلیون دلاری بازی Call of Duty: WWII به دیسک‌هایی اشاره دارد که به دست خریداران رسیده است. یعنی می‌توانیم مطمئن باشیم که رقم شامل فروش دیجیتال بازی، که اصلا کم نیست، نمی‌شود. بازی Call of Duty: WWII توانسته است رکورد فروش روز اول دیجیتال را روی پلی‌استیشن۴ بشکند.

بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که اگر باکس آفیس هفته‌ی اول دو فیلم بزرگ Wonder Woman و Thor: Ragnarok را روی هم بگذاریم، باز هم به فروش ۵۰۰ میلیون دلاری Call of Duty: WWII نمی‌رسد.

البته فروش شگفت‌انگیز Call of Duty: WWII باز هم از Call of Duty: Black Ops 3 کمتر است که در زمان عرضه توانسته بود ۵۵۰ میلیون دلار بفروشد.

سال گذشته Call of Duty: Infinite Warfareتوانست پرفروش‌ترین بازی سال شود. با این اوصاف، Call of Duty: WWII به راحتی همین حالا هم توانسته است لقب پرفروش‌ترین بازی سال ۲۰۱۷ را به اسم خودش ثبت کند.

بازی Call of Duty: WWII روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴ و رایانه‌های شخصی عرضه شده است.

