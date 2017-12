بازی بعدی سازندگان Firewatch رونمایی شد

استودیوی بازی‌سازی Campo Santo، استودیویی که به خاطر ساخت بازی «فایرواچ» (Firewatch) توانست اسم و رسم بزرگی برای خودش دست و پا کند، دیروز صبح از بازی بعدی خود رونمایی کرد. در طول مراسم دیروز صبح The Game Awards 2017 شاهد رونمایی بازی «در دره‌ی خدایان» (In the Valley of the Gods) بودیم. درست مثل فایرواچ شاهد یک بازی ماجرایی اول شخص هستیم.

زمان عرضه‌ی In the Valley of the Gods یا حتی پلتفرم‌هایی که این بازی روی آن عرضه می‌شود، مشخص نیست.

بازی In the Valley of the Gods قصه‌ای در صحراهای مصر تعریف می‌کند. بازی‌کننده در نقش شخصیتی به اسم Rashida قرار می‌گیرد که یک فیلم‌ساز است. به عنوان این شخصیت وارد صحرایی بزرگ می‌شوید تا یک معبد قدیمی را کشف کنید. با این حال، همکار قدیمی شما که علاقه‌ای ندارید با او کار کنید همراه‌تان شده است.

پیشنهاد می‌کنیم در ادامه تریلر این بازی را ببینید که روند آن را نمایش می‌ٔدهد.

بازی Firewatch بهمن زمستان دو سال گذشته عرضه شد و توانست به خاطر داستان شگفت‌انگیز خود مورد توجه قرار بگیرد. نتظار داریم ساخته‌ی بعدی سازندگان این بازی هم تمرکز بزرگی روی داستان و شخصیت‌های خود داشته باشد.

