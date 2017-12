استایل خاص اسپایدرمن در فیلم انیمیشنی Into the Spider-Verse را ببینید

اولین تریلر فیلم Spider-Man: Into the Spider-Verse منتشر شده است؛ فیلمی انیمیشنی که سونی خبر ساخت آن را در سال ۲۰۱۵ داده بود.

فیلم Spider-Man: Into the Spider-Verse قرار است در روز ۲۱ دسامبر سال آینده‌ی میلادی اکران شود.

فیلم Into the Spider-Verse را «فیل لرد» و «کریستوفر میلر» می‌سازند. این دو کارگردان را به خاطر فیلم بسیار خوب The Lego Movie می‌شناسیم. فیل لرد و کریس میلر دو فیلم ۲۱ Jump Street و ۲۲ Jump Street را هم در کارنامه‌ی کاری خود دارند.

این فیلم جدید اسپایدرمن اقتباسی مستقیم از کمیکی به همان نام Into the Spider-Verse است. این کمیک که در سال ۲۰۱۴ منتشر شده، چند اسپایدرمن مختلف را در کنار هم قرار می‌دهد؛ طوری که پیتر پارکر یا مایلز مورال که هر کدام جداگانه اسپایدرمن بوده‌اند، در Into the Spider-Verse با یکدیگر همکاری می‌کنند. شخصیت‌هایی مثل Spider-Girl، Spider-Woman یا Spider-Woman هم در این کمیک حضور داشتند.

مهم‌ترین نکته درباره‌ی تریلر منتشر شده، استایل هنری آن است. می‌تونیم دنیا و گرافیکی واقع‌گرایانه را ببینیم که با شخصیت‌هایی کمیک ادغام شده‌اند.

پیشنهاد می‌کنیم حتما تریلر این فیلم را در ادامه ببینید.

