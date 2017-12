کارگردان The Last of Us 2: ساخت بازی ۵۰ درصد پیش رفته است

«نیل دراکمن»، کارگردان و نویسنده‌ی مجموعه‌ی The Last of Us، دیروز گفت که مراحل ساخت قسمت دوم این بازی ۵۰ تا ۶۰ درصد پیش رفته است.

در طول رویداد دو روزه‌ی PlayStation Experience 2017، کنفرانس‌های جداگانه‌ای برای بازی‌های پلی‌استیشن برگزار شده بود و یک کنفرانس بزرگ هم به بازی The Last of Us: Part II اختصاص داده شده بود. نیل دراکمن با همراهی بازیگران مجموعه‌ی The Last of Us در کنفرانس حاضر شدند و درباره‌ی قسمت دوم این بازی صحبت کردند.

اطلاعات زیادی از داستان بازی یا روند آن ارایه نشد، ولی اگر به صحبت‌های دراکمن توجه می‌کردید، می‌توانستید آن میان جزییات کوچکی از بازی دریافت کنید.

پس از اجرای قطعه‌ای توسط «تروی بیکر» و «اشلی جانسون»، دو بازیگر نقش‌های «جوئل» و «الی»، دراکمن درباره‌ی این موسیقی گفت: «می‌توان آهنگ را به خاطر همان چیزی که هستند بررسی کرد یا اینکه آن‌ها را استعاره‌ای برای چیز دیگری قرار داد. که البته مثل تمام چیزهایی که از بازی نشان داده‌ایم، درباره‌ی این آهنگ هم صحبت نمی‌کنیم.»

کارگردان The Last of Us: Part II گفت که یکی از شخصیت‌های بازی، باردار است. هنوز نمی‌دانیم کدام شخصیت، ولی نظریه‌ای وجود داشت که می‌گفت الی، باردار است.

دراکمن درباره‌ی روند ساخت بازی گفت: «تعداد زیادی از مراحل را تمام کرده‌ایم. هنوز مشغول کار روی بخش‌هایی از بازی هستیم. می‌توانم بگویم ۵۰ تا ۶۰ درصد پیش رفته‌ایم.»

طبق گفته‌ی نیل دراکمن، روند بازی The Last of Us: Part II در کنفرانس E3 2018 سونی نمایش داده خواهد شد.

در ادامه ویدیوی اجرای موسیقی ابتدای کنفرانس The Last of Us Part II را برای‌تان قرار داده‌ایم.

