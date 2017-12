براساس اطلاعات منتشر شده فروش مجموعه بازی‌های آنچارتد از مرز ۴۱ میلیون نسخه در سرتاسر دنیا گذشته است. استودیوی بازی‌سازی ناتی داگ اولین نسخه از مجموعه بازی‌های آنچارتد را در سال ۲۰۰۷ با نام Drake’s Fortune برای کنسول پلی‌استیشن ۳ راهی بازار کرد.

باید به این موضوع اشاره کنیم که امسال سالگرد دهمین سال عرضه مجموعه بازی‌های آنچارتد به حساب می‌آید و این مجموعه در طول ۱۰ سال گذشته به فروش ۴۱ میلیون نسخه رسیده‌اند. این آمار از مجموع فروش چهار نسخه اصلی به همراه بازی‌های Uncharted: The Lost Legacy، The Nathan Drake Collection و Uncharted: The Golden Abyss به دست آمده است.

نسخه چهارم مجموعه بازی‌های آنچارتد که سال گذشته راهی بازار شد به فروش ۸٫۷ میلیون نسخه‌ای در سرتاسر دنیا فروش داشت.

منبع: gamasutra





[contact-form-7]

مطلب فروش مجموعه بازی‌های آنچارتد از ۴۱ میلیون نسخه گذشت برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala