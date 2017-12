دیزنی فاکس را خرید؛ قراردادی تاریخی با ارزش ۵۲ میلیارد دلار

مذاکرات بین دیزنی و فاکس نتیجه داده‌اند. دیزنی خبر داده است که شرکت ۲۱st Century Fox را خریداری کرده است. یک ماهی بود که درباره‌ی پیشنهاد دیزنی برای خرید فاکس می‌شنیدیم. بر اساس بیانیه‌ی منتشر شده از سوی این دو شرکت، رقمی که دیزنی برای خرید فاکس پرداخت می‌کند، ۵۲.۴ میلیارد دلار است.

«باب ایگر» (Bog Iger)، مدیر عامل دیزنی، درباره‌ی این خبر گفته است: «خوشحالیم که این فرصت شگفت‌انگیز را برای افزایش مجموعه‌های بزرگی که در اختیار داریم، به دست آورده‌ایم. محتوای بسیار بیشتری برای ارایه‌ی مستقیم به مخاطبان در اختیار خواهیم داشت.»

مدیر عامل دیزنی قرار بود در سال ۲۰۱۹ این شرکت را ترک کند، ولی باب ایگر گفته است برای کمک به دیزنی در انجام این معامله‌ی بزرگ، تا سال ۲۰۲۱ به عنوان مدیر عامل دیزنی باقی خواهد ماند.

تاثیر بی‌سابقه‌ی معامله‌ی تاریخی دیزنی و فاکس

معامله‌ی تاریخی بین شرکت والت دیزنی و فاکس، تاثیرات بسیار بزرگ روی صنعت رسانه و سرگرمی خواهد داشت. بزرگترین تاثیر این معامله روی صنعت سرگرمی بدون شک در اختیار داشتن شرکت فیلم‌سازی ۲۰th Century Fox و شرکت ۲۰th Century Fox Television است. مجموعه‌های سینمایی و تلویزیونی متعددی در اختیار این دو شرکت هستند؛ مجموعه‌هایی که قدمت برخی از آن‌ها به زمان شکل‌گیری هالیوود به عنوان مرکز صنعت سینما در دنیا باز می‌گردد.

فاکس یکی از ۶ استودیوی بزرگ هالیوود است. استودیوی فیلم‌سازی فاکس در سال ۱۹۳۵ با نام ۲۰th Century Fox Film Corporation تاسیس شد. این شرکت در سال ۱۹۴۹ زیرمجموعه‌ای به اسم TCF Television Productions برای ساخت مجموعه‌های تلویزیونی به راه انداخت. در طول دهه‌های گذشته، فاکس فیلم‌های بسیار بزرگی ساخته است که برخی از آن‌ّها به بزرگ‌ترین‌های تاریخ باکس آفیس تبدیل شده‌اند. مجموعه‌های تلویزیونی فاکس هم موفقیت‌های زیادی داشته‌اند.

دیزنی تمام مجموعه‌های سینمایی و تلویزیونی فاکس را در اختیار خواهد داشت؛ آن هم در حالی که این شرکت در سال ۲۰۰۹ شرکت بزرگ مارول و در سال ۲۰۱۲ شرکت لوکاس فیلم را خریداری کرده بود.

طرفداران کمیک‌ها یا مجموعه‌ی جنگ ستارگان، سال‌هاست که منتظر چنین معامله‌ای بودند. برخی از شخصیت‌های مارول که به فاکس داده شده بود را دوباره به مارول بازمی‌گردند یا قسمت اصلی جنگ ستارگان که توسط فاکس توزیع می‌شد، باز هم به دست لوکاس فیلم خواهد افتاد. اما معامله‌ای به این بزرگی، فقط هم جنگ ستارگان و ایکس‌من را شامل نمی‌شود. فاکس مجموعه‌هایی سینمایی با ارزش میلیاردها دلار دارد؛ مجموعه‌هایی که شاید حتی اسم آن‌ها را نشنیده باشید.

مارول و جنگ ستارگان

دیزنی با خرید فاکس، به تمام شخصیت‌هایی که فاکس از مارول خریده بود، دسترسی کامل خواهد داشت؛ شخصیت‌هایی مثل Deadpool، X-Men و Fantastic Four. این موضوع بدین معناست که شخصیت‌های ایکس‌من می‌توانند به دنیای سینمایی مارول بپیوندند. پس از اتمام مجموعه‌ی سینمایی فعلی مارول، با عرضه‌ی دنباله‌ی Avengers: Infinity War در سال ۲۰۱۹، دیزنی می‌تواند فیلم‌هایی بسازد که اونجرز را در کنار ولورین قرار می‌دهد.

زمانی که دیزنی در سال ۲۰۱۲ شرکت لوکاس فیلم را خرید، به تمام مجموعه‌ی جنگ ستارگان دسترسی پیدا کرد، به غیر از قسمت اول. جرج لوکاس برای توزیع فیلم Star Wars IV با فاکس قراردادی امضا کرده بود.

ممکن است دیزنی نسخه‌ی اصلی و ویرایش نشده‌ی قسمت اول جنگ ستارگان یا همان A New Hope را بازسازی و عرضه کند؛ اتفاقی که طرفداران جنگ ستارگان سال‌هاست منتظر آن هستند.

مجموعه‌ای عظیم از فیلم‌ها

فاکس در طول هشتاد سال گذشته مجموعه‌ای بزرگ از فیلم‌ها برای خودش دست و پا کرده است. اگر بخواهیم به آینده نگاه کنیم، می‌توانیم بگوییم که مجموعه‌ی آواتار (Avatar) شاید بیشترین تاثیر را برای دیزنی داشته باشد. این فیلم که در سال ۲۰۰۹ عرضه شده، توانست با فروش ۲.۷۹ میلیارد دلاری خود، پرفروش‌ترین فیلم تاریخ شود. چهار دنباله برای این فیلم در نظر گرفته شده که از سال ۲۰۲۱ تا سال ۲۰۲۵ اکران می‌شود.

شرکت فاکس تابستان امسال سه گانه‌ی بسیار خوب «سیاره‌ی میمون‌ها» را به اتمام رساند. سه گانه‌ای که بازنگری بسیار خوبی از مجموعه‌ی اصلی آن بود. از طرف دیگر، فاکس امسال قسمت جدید مجموعه‌ی بیگانه را اکران کرد و چهارمین فیلم Predator هم که سال آینده می‌آید، متعلق به فاکس است. مجموعه‌ی «روز استقلال» هم که قسمت دوم آن امسال اکران شد، از مجموعه‌های فاکس محسوب می‌شود.

مجموعه‌های متعدد دیگری هم متعلق به فاکس هستند. از «جان سخت» گرفته تا «شب در موزه» یا «تنها در خانه».

استودیوی انیمیشن‌سازی Blue Sky هم از زیرمجموعه‌های فاکس است. این استودیو مجموعه‌ی «عصر یخبندان» و «ریو» را در اختیار دارد.

فقط هم این مجموعه‌های بزرگ نیستند که از این پس توسط دیزنی مدیریت می‌شوند. فاکس شرکتی برای ساخت فیلم‌های مستقل به اسم Fox Searchlight Pictures دارد. فیلم‌های این شرکت هم از این پس برای دیزنی خواهند بود. سه فیلم شرکت Fox Searchlight تا به حال موفق به دریافت جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم شده‌اند. در حالی که تا به حال یک فیلم دیزنی هم این جایزه را دریافت نکرده است.

حضور پررنگ دیزنی در تلویزیون

دیزنی با خرید فاکس مجموعه‌های تلویزیونی بزرگی را در اختیار می‌گیرد. دیزنی اخیرا موفقیت‌های خوبی در ساخت مجموعه‌های تلویزیونی نداشته است. سازنده‌ی سریال‌های Grey’s Anatomy یا Scandal که در شبکه‌ی ABC دیزنی پخش می‌شدند، این شبکه را ترک کرد تا برای نت‌فلیکس سریال بسازد.

یکی از بزرگترین مجموعه‌های ABC یعنی Modern Family را استودیوی تلویزیونی فاکس می‌سازد. از طرفی، مجموعه‌ی Speechless هم ساخته‌ی فاکس است.

سایر مجموعه‌های تلویزیونی موفق فاکس، This is Us یا Empire هستند. فاکس هم‌چنین X-Files را دوباره زنده کرده است و یک سریال جدید بر اساس مجموعه‌ی ایکس‌من به اسم The Gifted در حال پخش دارد.

استودیوی تلویزیونی فاکس برای شبکه‌های مختلف، مجموعه‌های زیادی ساخته است. مجموعه‌های Homeland یا American Horror Story با همکاری فاکس ساخته می‌شوند. دیزنی در این معامله هم‌چنین صاحب شرکت FX Networks می‌شود. در کنار مجموعه‌های مختلفی که این شرکت تا به حال ساخته است، شبکه‌ی FX همین حالا هم یک مجموعه‌ی ایکس‌من به اسم Legion دارد. سریال It’s Always Sunny in Philadelphia متعلق به فاکس است.

فاکس بزرگترین انیمیشن‌های تلویزیونی تاریخ را ساخته است. این شرکت یک استودیوی انیمیشن‌سازی دارد که The Simpsons یا Family Guy را می‌سازد. حتی Futurama هم تا سال گذشته متعلق به فاکس بود.

مجموعه‌های تلویزیونی زیاد دیگری هم هستند که از این پس برای دیزنی خواهند بود: مجموعه‌هایی مثل ۲۴ و Buffy و The Shield.

آینده‌ی استریم محتوا در دست دیزنی

تمام این فیلم‌ها و مجموعه‌های سریالی، محتوایی تمام نشدنی را در اختیار دیزنی قرار می‌دهد. دیزنی می‌تواند مجموعه‌های قدیمی فاکس را یکی پس از دیگری دوباره زنده کند. با این حال، می‌دانیم که دیزنی می‌خواهد یک سرویس استریم راه بیاندازد. باب ایگر حتی گفته است که در آینده باید افراد محتوای صنعت سرگرمی را از اینترنت دریافت کنند.

فاکس سهام زیادی از شرکت Hulu را در اختیار داشت. از این پس ۶۰ درصد Hulu متعلق به دیزنی خواهد بود. با این حال، دیزنی قرار است خودش در سال ۲۰۱۹ یک سرویس استریم بزرگ راه بیاندازد.

قیمت این سرویس طبق گفته‌ی دیزنی، از نت‌فلیکس کمتر خواهد بود. فاکس با خرید دیزنی، محتوای مورد نیاز خودش برای سرویس استریم که می‌خواهد راه بیاندازد را تامین کرده است.

مارول، پیکسار، لوکاس فیلم، دیزنی و حالا هم فاکس، بزرگ‌ترین محتوای ممکن را برای استریم کردن در اختیار دیزنی قرار می‌دهند.

