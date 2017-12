کنسول نینتندو سوییچ کمتر از یک سال می‌شود که راهی بازار شده، اما توانسته به فروش ۱۰ میلیون دستگاه در سرتاسر دنیا برسد. دقیقا این کنسول توانست در همین مدت زمان به فروش کلی کنسول نینتندو Wii U برسد. در واقع کنسول سوویچ توانست به موفقیتی دست پیدا کند که نینتندو انتظار آن را نداشت.

به تازگی رجی فیز-امی (Reggie Fils-Aime) مدیر شعبه آمریکا شرکت نینتندو در مصاحبه‌ای با سایت CNN به این موضوع اشاره کرد که فروش کنسول نینتندو سوویچ بی‌سابقه بوده. در واقع فروش این کنسول زمانی به ۱۰ میلیون دستگاه رسید که هنوز به فصل تعطیلات سال ۲۰۱۷ نرسیده‌ایم. فیز امی گفت که فروش سوویچ در فصل تعطیلات مي‌تواند یکی از بزرگ‌ترین فروش‌های این شرکت باشد.

البته نباید این موضوع را نادیده بگیریم که عرضه بازی‌هایی مثل Legend of Zelda: Breath of the Wilds و Super Mario Odyssey روی فروش این کنسول بازی نیز تاثیر زیادی داشتند. همچنین باید به این موضوع اشاره کنیم که بازی Legend of Zelda: Breath of the Wild هم به عنوان بهترین بازی سال ۲۰۱۷ انتخاب شد. بازی سوپر ماریو جدید در مدت زمان ۳ روز توانست به فروش ۳ میلیون نسخه در سرتاسر دنیا دست پیدا کند.

منبع: ubergizmo



منبع متن: digikala