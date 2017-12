یک بازی در حد و اندازه‌های «دستینی» (Destiny)، استحقاق موسیقی به همان بزرگی را دارد. موسیقی متن دستینی به کنار، آهنگسازهای این بازی مشغول کار روی یک آلبوم جداگانه هم برای دستینی بودند؛ آلبومی که هیچ وقت عرضه نشد.

«مارتی اودانل» (Martin O’Donnell)، «مایکل سالواتوری» (Michael Salvatori) و «پل مک‌کارتنی» (Paul McCartney) روی آلبومی جداگانه برای دستینی کار می‌کردند. این آلبوم که Music of the Spheres نام داشت، قرار بود در کنار دستینی عرضه شود.در نتیجه‌ی دعواهای حقوقی مارتین اودانل با اکتیویژن و اخراج او از استودیوی بازی‌سازی بانجی، آلبوم Music of the Spheres هرگز عرضه نشد.

پنج سال از زمان تولید این آلبوم می‌گذرد و بالاخره می‌توانیم به آن گوش کنیم. آلبوم Music of the Spheres بدون اجازه‌ی اکتیویژن در اینترنت منتشر شده است.

مارتین اودانل چند سال پیش در توییتر خود گفته بود که فقط ۱۰۰ کپی از این آلبوم وجود داشته و او شخصا آن‌ها را به تعدادی از افراد داده است. اودانل چند سال گذشته در توییتر خود از کسانی که آلبوم را در اختیار داشتند، درخواست می‌کرد تا آن را به اشتراک بگذارند. نسخه‌ی نهایی آلبوم Music of the Spheres دیروز تمام و کمال در Soundcloud منتشر شد.

مارتین اودانل در قالب ایمیلی به خبرگزاری کوتاکو گفته است: «بسیار خوشحال هستم. پنج سال پیش باید این اتفاق می‌افتاد. نمی‌دانم چه کسی این کار را کرده، ولی از او تشکر می‌کنم. نمی‌دانم چطور کسی می‌تواند این همه سال یک کینه را کش دهد.»

می‌توانید مطمئن باشید که اکتیویژن همین حالا با قدرت مشغول جمع‌آوری آلبوم از اینترنت است و وکلای این شرکت هم به دنبال منبع انتشار آن می‌گردند.

خوشبتخانه دست اکتیویژن به ما نمی‌رسد و ما هم آلبوم را در ادامه برای دانلود قرار داده‌ایم. پیشنهاد می‌کنیم حتما به این آلبوم گوش کنید که بدون شک، بهترین کار مارتی اودانل و یکی از بهترین آلبوم‌های موسیقی چند سال اخیر است.

دانلود آلبوم Music of the Spheres

منبع متن: digikala