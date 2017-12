با نزدیک شدن به اواخر سال ۲۰۱۷ رسانه‌های مختلف دست به انتخاب بهتری بازی سال در سبک‌های مختلف می‌زنند. سایت IGN هم مانند سال‌های گذشته بهترین بازی‌ها در سبک‌های مختلف را انتخاب کرده که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید. سال ۲۰۱۷ از جمله سال‌هایی بود که بازی‌ خوب کم نداشت. بازی‌هایی همچون زلدا، Horizon Zero Dawn و PlayerUnknown’s Battlegrounds از جمله این عنوان‌ها بودند. حتی با نسخه جدیدی از مجموعه آنچارتد مواجه شدیم که خیلی هم خوب از کار درآمده بود.

وب‌سایت IGN به عنوان یکی از پرسابقه‌ترین و حرفه‌ای‌ترین رسانه‌های حوزه‌ی سرگرمی، مثل تمام سال‌های گذشته به انتخاب بخش بخش بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۷ پرداخته است.

در ادامه می‌خواهیم نگاهی داشته باشیم به انتخاب‌های منتقدان IGN از بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۷.

بهترین بازی سال

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

بهترین بازی کامپیوتر

PlayerUnknown’s Battlegrounds

بهترین بازی ایکس‌باکس وان

Cuphead

بهترین بازی پلی‌استیشن ۴

Horizon Zero Dawn

بهترین بازی سوییچ

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

بهترین بازی ۳DS

Metroid: Samus Returns

بهترین بازی موبایل

Monument Valley 2

بهترین بازی تیراندازی

Wolfenstein II: The New Colossus

بهترین بازی اکشن

Middle-earth: Shadow of War

بهترین بازی ماجرایی

Night in the Woods

بهترین بازی اکشن-ماجرایی

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

بهترین بازی مبارزه‌ای

Injustice 2

بهترین بازی پلتفرمر

Super Mario Odyssey

بهترین بازی استراتژی

Mario + Rabbids Kingdom Battle

بهترین بازی نقش آفرینی

Persona 5

بهترین بازی رانندگی

Forza Motorsport 7

بهترین بازی واقعیت مجازی

Superhot VR

بهترین بازی معمایی

Snipperclips

بهترین کارگردانی هنری

Cuphead

بهترین موسیقی

Super Mario Odyssey

بهترین داستان

Wolfenstein II: The New Colossus

بهترین نوآوری

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

بهترین بازی چندنفره

PlayerUnknown’s Battlegrounds

بهترین گرافیک

Horizon Zero Dawn

بهترین بازی بازسازی شده

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

بهترین بازی برای تماشا

PlayerUnknown’s Battlegrounds

منبع متن: digikala