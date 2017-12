۲۰ بازی برتر زمستان امسال را از دست ندهید

شرکت‌های بازی‌سازی معمولا بهترین بازی‌های خود را برای پایان سال میلادی و دوره‌ی تعطیلات نگه می‌دارند، به همین دلیل هم در زمستان به ندرت می‌توانیم شاهد عرضه‌ی یک بازی بسیار بزرگ باشیم.

بازی‌هایی که شرکت‌های سازنده‌ی آن‌ها تصور می‌کنند کمتر دیده می‌شوند، یا بازی‌هایی که مخاطب‌های خاص و کمتری دارند، از این فرصت استفاده می‌کنند و ساخته‌ی خودشان را در زمستان عرضه می‌کنند. هر چه به بهار نزدیکتر می‌شویم، تعداد بازی‌های خوب و بزرگ بیشتر می‌شود.

مثل فصل‌های گذشته، تصمیم گرفته‌ایم تا نگاهی به بازی‌های زمستان ۱۳۹۶ بیاندازیم. به غیر از یک بازی، که آن هم به عرضه‌اش امید داریم، زمستان امسال قرار نیست اتفاق بزرگی بیافتد.

در سه ماه آینده بیشتر شاهد عرضه‌ی دوباره بازی‌های قدیمی روی کنسول‌ها و پلتفرم‌های جدید و بازسازی عناوین گذشته خواهیم بود. در نتیجه اگر از کسانی هستید که مدتی با صنعت بازی فاصله گرفته بودند، می‌توانید در زمستان امسال تجربه‌های بسیار خوبی برای بازی کردن پیدا کنید.

نام بازی: Dissidia Final Fantasy NT

سبک: مبارزه‌ای

پلتفرم: PS4

تاریخ عرضه: ۲۱ دی

مجموعه‌ی «فاینال فانتزی» به عنوان مجموعه‌ای با قدمت سی ساله، پر از شخصیت‌های درست و درمان است؛ شخصیت‌هایی که در کنار قصه‌های خود، هم‌چنین توانایی‌های خاص خود را دارند. شرکت بازی‌سازی اسکوئر انیکس این شخصیت‌ها را برای اولین بار در یک بازی مبارزه‌ای PSP کنار هم آورد و آن‌ها را به جان هم انداخت. بازی Dissidia Final Fantasy آن‌قدر خوب از آب درآمد که اسکوئر انیکس حتی دنباله‌ای هم برای آن ساخت. این شرکت به تازگی یک Dissidia جدید برای پلی‌استیشن۴ ساخته است. این قسمت جدید Dissidia را سازندگان مجموعه بازی‌های Dead or Alive ساخته‌اند؛ در نتیجه می‌توانید از متعادل و سرگرم‌کننده بودن سیستم مبارزه‌ی بازی اطمینان کامل داشته باشید. اگر با مجموعه‌ی فاینال فانتزی و شخصیت‌های آن خاطره دارید، شاید بخواهید نگاهی به این بازی مبارزه‌ای بیاندازید.

نام بازی: Street Fighter V: Arcade Edition

سبک: مبارزه‌ای

پلتفرم: PS4، PC

تاریخ عرضه: ۲۶ دی

با اینکه شرکت بازی‌سازی کپ‌کام بارها پیش از عرضه‌ی «استریت فایتر ۵» روی این موضوع تاکید کرده بود که این بازی، فقط یک نسخه خواهد داشت، ولی کاملا زیر حرف‌های خود زد. قرار است نسخه‌ای بروزرسانی شده از این بازی مبارزه‌ای به اسم Street Fighter V: Arcade Edition عرضه شود که نه تنها تمام شخصیت‌های پولی و لباس‌های آن‌ها را شامل می‌شود، بلکه حرکات جدیدتری هم به شخصیت‌ها اضافه کرده است. کپ‌کام گفته است که بروزرسانی‌های Arcade Edition، مثل حرکات بیشتر شخصیت‌ها و تغییرات رابط کاربری، به صورت رایگان به تمام نسخه‌های استریت فایتر ۵ اضافه خواهند شد، ولی هنوز هم باید شخصیت‌ها، مراحل یا لباس‌ها روی نسخه‌ی اصلی خریداری کرد. اگر هنوز استریت فایتر ۵ را نخریده‌اید، این نسخه‌ی Arcade Edition را تهیه کنید که تمام محتوای عرضه شده را در خود دارد.

نام بازی: Lost Sphear

سبک: نقش‌آفرینی

پلتفرم: PS4، PC، Nintendo Switch

تاریخ عرضه: ۳ بهمن

موفقیت بازی I Am Setsuna به شرکت اسکوئر انیکس ثابت کرد که هنوز هم مخاطب‌های زیادی برای نقش‌آفرینی‌های کلاسیک ژاپنی وجود دارند. موفقیت بسیار خوب I Am Setsuna که به سبک نقش‌آفرینی‌های دهه نودی (مثل قسمت‌های اول فاینال فانتزی یا کرونو تریگر) ساخته شده بود، اسکوئر انیکس را ترغیب کرد تا یک استودیو مختص ساخت چنین بازی‌هایی تاسیس کند. بازی Lost Sphear را هم دقیقا همان سازندگان I Am Setsuna می‌سازند. بازی Lost Spehar یک نقش‌آفرینی نوبتی کاملا شبیه به نقش‌آفرینی‌های کلاسیک ژاپنی است؛ در نتیجه بیش از هر چیز باید در بازی به دنبال قصه‌ای خوب، شخصیت‌های خاطره انگیز و دنیایی زیبا باشید. بازی کردن Lost Sphear می‌تواند به راحتی خاطرات فاینال فانتزی ۴ یا ۶ را برای شما زنده کند.

نام بازی: Dragon Ball FighterZ

سبک: مبارزه‌ای

پلتفرم: PS4، Xbox One، PC

تاریخ عرضه: ۶ بهمن

تنها کافی است بدانید که جدیدترین بازی مبارزه‌ای Dragon Ball Z را سازندگان مجموعه بازی‌های Guilty Gear می‌سازند تا از کیفیت آن مطمئن شوید. اگر بگوییم استودیوی بازی‌سازی Arc System Works بهترین سازنده‌ی بازی‌های مبارزه‌ای است، به هیچ وجه اغراق نکرده‌ایم. این استودیو تمام تلاش خود را کرده است تا بازی Dragon Ball FighterZ از نظر ظاهری شبیه به انیمه‌ی اصلی باشد. بازی سبک و سیاق کاملا انیمه‌ای دارد، ولی گرافیک آن کاملا سه بعدی است؛ طوری که شاهد بهترین استفاده از حالت گرافیکی سل شید در این بازی هستیم. شخصیت‌های دراگون بال و قدرت‌های آن‌ها به خوبی در یک بازی مبارزه‌ای دو بعدی پیاده سازی شده‌اند. اگر از طرفداران مجموعه‌ی دراگون بال هستید، لحظه‌ای درنگ نکنید و Dragon Ball FighterZ را تهیه کنید.

نام بازی: Monster Hunter World

سبک: اکشن ماجرایی

پلتفرم: PS4، Xbox One

تاریخ عرضه: ۶ بهمن

مجموعه بازی‌های «شکارچی هیولا» می‌توانند شما را برای صدها ساعت سرگرم کنند. روند بازی شکارچی هیولا آن‌قدر سرگرم‌کننده و اعتیادآور است که به سختی می‌توانید از پای آن بلند شوید. به عنوان اولین قسمت شکارچی هیولا که روی کنسول‌های نسل هشتمی ساخته می‌شود، Monster Hunter World پایش را از تمام قسمت‌های قبلی فراتر گذاشته است؛ طوری که با بزرگترین دنیایی که تا به حال در این بازی‌ها وجود داشته، بیشترین تعداد هیولاها و آیتم‌ها و سلاح‌های بی‌شماری طرف خواهیم بود. سازندگان Monster Hunter World دنیایی زنده و پرجزییات از هیولاها ساخته‌اند. دنیایی که به نظر می‌رسد برای مدت‌ها ما را درگیر خود خواهد کرد. قسمت جدید شکارچی هیولا هم طرفداران بازی‌های نقش‌آفرینی و هم طرفداران بازی‌های اکشن ماجرایی را به خوبی سرگرم خواهد کرد.

نام بازی: Wolfenstein 2: Diaries of Agent Silent Death

سبک: اکشن اول شخص

پلتفرم: PS4، Xbox One، PC

تاریخ عرضه: ۱۰ بهمن

ولفنشتاین ۲ نه تنها یکی از بهترین اکشن‌های اول شخص چند سال اخیر است، بلکه قصه و شخصیت‌هایی را مقابل شما می‌گذارد که تا مدت‌ها فراموش‌شان نخواهید کرد. قصه‌ی ولفنشتاین ۲ با تمام کردن آن به پایان نمی‌رسد. قرار است سه بسته‌ی الحاقی جداگانه برای ولفنشتاین ۲ عرضه شوند که هر کدام، شما را در نقش شخصیتی جدید قرار می‌دهد. سومین بسته‌ی الحاقی بازی «خاطرات مامور مخفی مرگ» نام دارد و در آن، کنترل «جسیکا والیانت» را برعهده می‌گیرید؛ یک مامور مخفی در جنگ جهانی دوم. ماموریت‌های این بسته‌ی الحاقی بیشتر مخفی-کاری هستند و بیشتر با یک سلاح کمری و سلاح دوربین دار سر و کله خواهید زد.

نام بازی: UFC 3

سبک: مبارزه‌ای

پلتفرم: PS4، Xbox One

تاریخ عرضه: ۱۳ بهمن

الکترونیک آرتز در ساخت شماره‌ی جدید UFC سعی کرده است تا با حفظ گرافیک واقع‌گرایانه و فیزیک واقعی دو شماره‌ی قبلی، روند بازی را پیشرفت دهد. یک بخش داستانی به اسم GOAT، از بخش‌های جدید UFC 3 است که به لطف موفقیت قسمت‌های داستانی فیفا و مدن به این بازی مبارزه‌ای هم اضافه شده. بازی‌کننده‌ها در این بخش نه تنها در مبارزات شرکت می‌کنند و سعی می‌کنند شخصیت خود را پیشرفت دهند، بلکه بیرون از مبارزات هم با طرفداران خود تعامل خواهند داشت. می‌توان با دیگر مبارزان UFC کل کل کرد و طرفداران خود را افزایش داد. الکترونیک آرتز گفته است که بیشترین تعداد مبارزان UFC را در این شماره‌ی بازی قرار داده. اگر طرفدار این ورزش هستید و مسابقات آن را دنبال می‌کنید، مطمئنا منتظر عرضه‌ی UFC 3 نشسته‌اید. فقط یک موضوع را هم در نظر بگیرید:‌ شنیده‌ایم UFC 3 تا دل‌تان بخواهد لوت باکس دارد.

نام بازی: Shadow of the Colossus

سبک: اکشن ماجرایی

پلتفرم: PS4

تاریخ عرضه: ۱۷ بهمن

«سایه‌ی کلوسوس» یکی از بهترین بازی‌های تاریخ است. سونی هم که از این موضوع خبر دارد به شما حسابی فرصت داده است تا این بازی را تجربه کنید. سایه کلوسوس در سال ۲۰۰۵ روی کنسول پلی‌استیشن۲ عرضه شده بود. چند سال پیش شاهد بازسازی این بازی روی پلی‌استیشن۳ بودیم. با این حال، سونی تصمیم گرفته تا برای عرضه‌ی سایه‌ی کلوسوس روی پلی‌استیشن۴ سنگ تمام بگذارد و این بازی را کاملا بازسازی کند. نسخه‌ی پلی‌استیشن۴ بازی Shadow of the Colossus فقط وضوح تصویر بالاتر ندارد، بلکه از ابتدا دوباره روی موتور «آخرین محافظ» یا همان The Last Guardian ساخته شده است. در سایه‌ی کلوسوس با بزرگترین، بهترین و حماسی‌ترین غولآخرهایی که در بازی‌ها دیده‌اید روبرو می‌شوید. بازی کردن سایه‌ی کلوسوس را در لیست کارهای مهم خود برای چند ماه آینده قرار دهید.

نام بازی: Dragon Quest Builders

سبک: اکشن ماجرایی

پلتفرم: Nintendo Switch

تاریخ عرضه: ۲۰ بهمن

بازی‌های زیادی سعی کرده‌اند سبک «ماین‌کرفت» را تقلید کنند و تجربه‌ای جدید تحویل مخاطب دهند، ولی هیچ کدام به خوبی Dragon Quest Builders در انجام این کار موفق نشده است. این بازی که روی پلی‌استیشن۴ عرضه شده بود، نتوانست مخاطب وسیعی برای خود پیدا کند، ولی تصور می‌کنیم کنسول جدید نینتندو پلتفرم بهتری برای بازی کردن یک بازی بر مبنای ساخت و ساز باشد. اسکوئر انیکس می‌خواهد Dragon Quest Builders را روی نینتندو سوییچ عرضه کند. در این بازی منابع جمع‌آوری می‌کنید و به ساخت سازه‌های مختلف مشغول می‌شوید. هیولاهای معروف مجموعه‌ی Dragon Quest هم در این بازی هستند و هر از گاهی هم با آن‌ها مبارزه می‌کنید. بازی کردن Dragon Quest Builders بسیار سرگرم کننده است، مخصوصا اگر بتوان آن را همه جا بازی کرد.

نام بازی: Dynasty Warriors 9

سبک: اکشن سوم شخص

پلتفرم: PS4، Xbox One، PC

تاریخ عرضه: ۲۴ بهمن

بالاخره قرار است شاهد تغییراتی بزرگ و اساسی در مجموعه بازی‌های «مبارزان سلحشور» یا همان Dynasty Warriors باشیم. شماره‌ی نهم این مجموعه بازی‌ها، اولین شماره‌ای است که کاملا از پایه برای کنسول‌های نسل هشتم ساخته شده. استودیوی سازنده‌ی Dynasty Warriors 9 یعنی Omega Force از قدرت بیشتر کنسول‌های جدید استفاده کرده است تا یک دنیای باز و بزرگ را در اختیار بازی‌کننده قرار دهد. در کنار سیستم کاملا جدید مبارزه، شخصیت‌های بیشتر و سبک گرافیکی جدید، در Dynasty Warriors 9 باید در محیطی بزرگ گشت و گذار کنید. می‌توانید از کوهستان‌های مختلف بالا بروید و از همین موضوع استفاده کنید تا برای حمله‌های خود برنامه‌ریزی‌های بهتری داشته باشید.

نام بازی: Kingdom Come: Deliverance

سبک: نقش‌آفرینی

پلتفرم: PC، PS4، Xbox On

تاریخ عرضه: ۲۴ بهمن

کارگردان بازی معروف «مافیا»، منظورمان همان قسمت اول مافیاست که سال‌ها پیش همگی روی کامپیوتر تجربه‌اش کرده‌ایم، چند وقتی است که روی یک نقش‌آفرینی بزرگ کار می‌کند. بازی Kingdom Come: Deliverance شما را در دنیایی قرون وسطایی قرار می‌دهد و از شما می‌خواهد که به واقعی‌ترین شکل ممکن در این دنیا به انجام کوئست‌ها و ماموریت‌ها بپردازید. سازندگان Kingdom Come تمام تلاش خود را کرده‌اند تا واقعی‌ترین بازی را بسازند. از پای در آوردن یک دشمن در بازی نیازمند مهارت زیادی است، چه برسد به اینکه بخواهید همزمان با دو سه نفر مبارزه کنید. بازی یک نقش‌آفرینی بزرگ، پر از مراحل، شخصیت‌ها و دنیایی برای گشت و گذار است. فقط در نظر داشته باشید که واقعی بودن بیش از حد بازی ممکن است خسته‌تان کند.

نام بازی: Bayonetta 2

سبک: اکشن سوم شخص

پلتفرم: Nintendo Switch

تاریخ عرضه: ۲۷ بهمن

به جرات می‌توانیم بگوییم که «بایونتا» هنوز هم بهترین اکشن سوم شخص تاریخ است و بازی دیگری نتوانسته است روی دستش بیاید، مگر قسمت دوم خود آن. مشکل این جاست که بایونتا ۲ (Bayonetta 2) با تهیه کنندگی نینتندو ساخته شده و به صورت انحصاری روی کنسول Wii U عرضه شده بود. بازی چپ و راست نمره‌های کامل از منتقدان دریافت کرد و به یکی از بهترین عناوین سال ۲۰۱۴ تبدیل شد، ولی هیچ کس آن را بازی نکرد، چون کسی کنسول Wii U در خانه نداشت. نینتندو خودش هم از این موضوع خبر دارد و به همین دلیل، تصمیم گرفته است بایونتا ۲ را روی کنسول جدیدش عرضه کند. بایونتا ۲ برای سوییچ قسمت اول را هم در خود دارد، البته به شرطی که نسخه‌ی فیزیکی را خریداری کنید.

نام بازی: Metal Gear Survive

سبک: اکشن سوم شخص

پلتفرم: PS4، Xbox One، PC

تاریخ عرضه: ا اسفند

اول اسفند شاهد عرضه‌ی اولین متال گیر هستیم که بدون نظارت خالق این مجموعه، یعنی «هیدئو کوجیما»، ساخته شده است. کونامی که به لطف «متال گیر سالید ۵» یک موتور پایه‌ی شگفت‌انگیز و آماده و مکانیک‌ها و سیستم‌هایی بی‌نقص را در اختیار داشته، تصمیم گرفته است دوباره همان‌ها را در یک بازی جدید به کار گیرد. بازی Metal Gear Survive اساسا یک بازی دفاع از قلعه‌ی چند نفره است. در این بازی با دوستان خود در مقابل زامبی‌ها مبارزه می‌کنید و در عین حال هم منابع جمع می‌کنید و پایگاه خود را گسترش می‌دهید. مکانیک‌های فانتوم پین آن‌قدر خوب بودند که مطمئن هستیم Metal Gear Survive بازی بسیار خوبی است؛ فقط واقعا دوست نداشتیم روزی برسد که در یک متال گیر، زامبی بکشیم.

نام بازی: Devil May Cry HD Collection

سبک: اکشن سوم شخص

پلتفرم: PS4، Xbox One

تاریخ عرضه: ۲۲ اسفند

اگر نینتندو سوییچ ندارید که زمستان امسال بایونتا بازی کنید، می‌توانید سراغ بازی قبلی کارگردان بایونتا را بگیرید. قرار است سه گانه‌ی اصلی «دویل می کرای» روی پلی‌استیشن۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شود. سه قسمت اول دویل می کرای روی کنسول پلی‌استیشن۲ عرضه شده بودند و شرکت کپ‌کام هم این بسته را قبلا روی پلی‌استیشن۳ و ایکس‌باکس۳۶۰ عرضه کرده بود. در نتیجه ممکن است گرافیک قدیمی بازی کمی اذیت‌تان کند. با این حال، حتی اگر نمی‌خواهید دویل می کرای ۱ و ۲ را بازی کنید، ارزشش را دارد که این بسته را بخرید و برای اولین بار یا برای بار چندم، دویل می کرای ۳ را تجربه کنید. دویل می کرای ۳ بهترین بازی مجموعه است و روند بازی‌اش هیچ وقت قدیمی نمی‌شود.

نام بازی: Yakuza 6: The Song of Life

سبک: اکشن ماجرایی

پلتفرم: PS4

تاریخ عرضه: ۲۹ اسفند

با اینکه یک سال از عرضه‌ی یاکوزا ۶ در ژاپن می‌گذرد، ولی همین که قرار است نسخه‌ی انگلیسی این بازی عرضه شود، خوشحالمان می‌کند. قبلا هم این را گفته‌ایم، ولی به هیچ وجه به بازی‌های یاکوزا به عنوان یک جی‌تی‌ای ژاپنی نگاه نکنید. خبری از یک نقشه‌ی بزرگ برای گشت و گذار نیست. بازی‌ّهای یاکوزا، تجربه‌های مختلفی را با هم ادغام کرده‌اند. بازی سیستم مبارزه‌ی عجیب و غریب خودش را دارد و پر است از مینی‌گیم‌های کوچک و مختلف. مهم‌ترین بخش بازی‌های یاکوزا بدون شک داستان آن‌هاست. یاکوزا ۶ قصه‌ی کازوما را تمام می‌کند؛ شخصیتی که از دوره‌ی پلی‌استیشن۲ او را می‌شناسیم. اگر بازی‌های یاکوزا را دنبال کرده‌اید، درنگ نکنید و یاکوزا ۶ را تهیه کنید. اگر نه، پیشنهاد می‌کنیم با یاکوزا زیرو (Yakuza 0) وارد این مجموعه شوید، چون یاکوزا ۶ دنباله‌ی مستقیم قسمت پنجم است.

نام بازی: Attack on Titan 2

سبک: اکشن ماجرایی

پلتفرم: PS4، Xbox One، PC، Nintendo Switch

تاریخ عرضه: ۲۹ اسفند

بازی‌های Attack on Titan کاملا شبیه به شماره‌های بد Dynasty Warriors هستند؛ یعنی شخصیتی را انتخاب می‌کنید و در یک نقشه‌ی خالی، یکی پس از دیگری دشمنان را از پای در می‌آورید. شماره‌ی دوم Attack on Titan از روی فصل دوم انیمه ساخته شده است. شخصیت‌های بیشتر در مقایسه با قسمت اول به بازی اضافه شده، ولی بازی‌کننده‌ها این امکان را خواهند داشت تا یک شخصیت برای خودشان بسازند و او را شخصی‌سازی کنند. یکی از بخش‌های جدید بازی هم امکان تعامل با کاراکترها و بالا بردن سطح دوستی با آن‌هاست که در نهایت در مبارزه به کمک‌تان می‌آید. حتی اگر طرفدار انیمه هستید، حتما تریلر Attack on Titan 2 را قبل از خرید آن ببینید.

نام بازی: Sea of Thieves

سبک: اکشن ماجرایی

پلتفرم: Xbox One، PC

تاریخ عرضه: ۲۹ اسفند

مایکروسافت دو سه سالی است که سعی می‌کند از سرگرم‌کننده بودن Sea of Thieves به ما بگوید، با این حال هنوز از این موضوع کاملا مطمئن نیستیم. از طرفی، کاملا مطمئن هستیم که این بازی جدید استودیوی Rare، یکی از خنده‌‌دارترین تجربه‌های صنعت بازی خواهد بود. در Sea of Thieves به همراه دوستان خود، زندگی دزدان دریایی را برای خود بازسازی می‌کنید؛ یعنی در کشتی‌های خود با یکدیگر مبارزه می‌کنید، در جزیره‌ها به دنبال گنج می‌گردید و از همه مهم‌تر، به یکدیگر مزخرف می‌گویید. دیالوگ‌های بازی حسابی خنده دار است و اتفاقات غیرمنتظره و بانمکی که در بازی می‌افتد هم با هدف نشاندن لبخندی روی لب شما در بازی قرار داده شده‌اند. امیدواریم بازی‌کننده‌های زیادی به Sea of Thieves بیایند و سرورهایش خالی نماند.

نام بازی: Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

سبک: نقش‌آفرینی

پلتفرم: PS4، PC

تاریخ عرضه: ۲۹ اسفند

قصه‌ی قسمت دوم بازی Ni No Kuni، از بهترین نقش‌آفرینی‌های نسل هفتم، صد سال پس از بازی اول اتفاق می‌افتد. این را همین ابتدا گفتیم تا مطمئن شوید که نیازی به بازی کردن قسمت اول ندارید؛ خبری از شخصیت‌های اصلی نیست و با کاراکترهایی تازه طرف هستید. از طرف دیگر، تا دل‌تان بخواهد روند بازی پیشرفت کرده است. با اینکه شرکت انیمیشن‌سازی «استودیو جیبلی» در ساخت Ni no Kuni II دست نداشته، ولی طراح شخصیت و آهنگساز قسمت اول، در ساخت قسمت دوم هم حضور داشته‌اند. برخلاف بازی اول، مبارزات نوبتی نیستند. حین مبارزات می‌توانید یک ارتش کوچک را هم کنترل کنید. این طور که به نظر می‌رسد، Ni no Kuni II نه تنها موفقیت‌های بازی اول را تکرار می‌کند، بلکه حتی از سطح انتظارات هم فراتر می‌رود. اگر از فیلم‌های استودیو جیبلی و نقش‌آفرینی‌های ژاپنی لذت می‌برید، به خرید Ni no Kuni II فکر کنید.

نام بازی: A Way Out

سبک: اکشن ماجرایی

پلتفرم: PS4، Xbox One، PC

تاریخ عرضه: ۲۹ اسفند

روند بازی «راه فرار» ایده‌ای کاملا جدید را معرفی می‌کند. بازی کاملا دو نفره است؛ یعنی نمی‌توانید تک نفره A Way Out را تجربه کنید. صفحه‌ی بازی در همه حال از وسط به دو نیم تقسیم شده است. دو شخصیت در اختیار شما و دوست‌تان است. این دو شخصیت قرار است با کمک همدیگر از یک زندان فرار کنند. چنین ایده‌ای منجر به ساخت صحنه‌ها و موقعیت‌های جالب و جدیدی شده است. این طور که به نظر می‌رسد، با داستان درگیر کننده‌ای طرف هستیم. سازنده‌ی بازی A Way Out پیش از این کارگردانی بازی Brothers: A Tale of Two Sons را برعهده داشته که از بهترین بازی‌های مستقل چند سال اخیر است. امیدواریم A Way Out هم بازی خوبی از آب در بیاید.

نام بازی: God of War

سبک: اکشن ماجرایی

پلتفرم: PS4

تاریخ عرضه: شب عید

تا به امروز چهار پنج بازی در مجموعه‌ی «خدای جنگ» عرضه شده است، ولی هیچ‌کدام به پای قسمت دوم آن یعنی God of War 2 نمی‌رسند. نه تنها طرفداران این مجموعه، بلکه خود سونی هم از این موضوع خبر دارد؛ به همین دلیل است که سونی کارگردان خدای جنگ ۲ یعنی «کوری بارلوگ» را آورده است تا قسمت جدید این مجموعه بازی‌ها را بسازد. دیگر خبری از خدایان یونان نیست، بلکه با افسانه‌ها، اساطیر و خدایانی بسیار بزرگتر طرف هستیم. «کریتوس» این بار به دنیای خدایان نورس پا گذاشته است. موجوداتی که در افسانه‌های اساطیر اسکاندیناوی وجود دارند، چند سر و گردن از خدایان یونان بزرگتر و ترسناک‌تر هستند. کریتوس زبان این دنیا را نمی‌داند و به همین دلیل، تمام مدت پسرش او را در این ماجراجویی جدید همراهی می‌کند. قسمت جدید God of War روند کاملا جدیدی دارد. فقط امیدواریم شب عید بازی دست‌مان باشد. اوایل سال ۲۰۱۸ همیشه به معنای سه ماه ابتدای سال هستند، ولی هنوز بازی تاریخ عرضه‌ی مشخصی ندارد. امیدواریم عرضه‌ی بازی به عقب نیافتد.

