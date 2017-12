معمولا عادت نداریم از بازی‌های مجانی ماه پلی‌استیشن و ایکس‌باکس بگوییم، ولی مشترکان سرویس «پلی‌استیشن پلاس» سونی قرار است سال جدید میلادی را با بازی‌های رایگان بسیار خوبی آغاز کنند. به همین دلیل هم تصمیم گرفتیم تا از بازی‌های رایگان خوب ژانویه‌ی ۲۰۱۸ برای مشترکان پلی‌استیشن بگوییم تا فراموش نکنید آن‌ها را به حساب کاربری خود اضافه کنید.

اگر اشتراک پلی‌استیشن پلاس دارید، می‌توانید از روز دوم ژانویه بازی‌های زیر را روی پلتفرم‌های خود دانلود کنید. سونی دو بازی بسیار خوب را برای پلی‌استیشن۴ در نظر گرفته است:

Deus Ex: Mankind Divided

جدیدترین قسمت Deus Ex اولین بازی مجانی سال ۲۰۱۸ پلی‌استیشن پلاس است. به عنوان دنباله‌ی یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌های سال ۲۰۱۱، بازی Deus Ex: Mankind Divided شما را دوباره در نقش «آدام جنسن» قرار می‌دهد. بازی از همه نظر در مقایسه با «انقلاب بشری» یا همان Human Revolution پیشرفت کرده است. با دنیایی بسیار بزرگتر، مکانیک‌های بیشتر و قدرت‌ها و مهارت‌های تازه‌ای طرف هستیم.

سازندگان Mankind Divided سعی کرده‌اند بازی‌شان بیشتر به نسخه‌ی اصلی Deus Ex شبیه باشد. می‌توانید انتظار قصه‌ای خوب که فکرتان را درگیر می‌کنید را از Mankind Divided داشته باشید.

Batman: The Telltale Series

تعداد زیادی از بازی‌های استودیوی‌ تل‌تیل تا امروز در سرویس پلی‌استیشن پلاس ارایه شده‌اند. شاید بازی سریالی بتمن به خوبی Tales from the Borderlands یا The Wolf Among Us نباشد، ولی تجربه‌ای تازه در بازی‌های بتمن است. به جای اینکه همیشه کنترل بتمن را به دست بگیرید، بیشتر بازی را مشغول کنترل بروس وین و تصمیمات او هستید.

بازی سریالی بتمن داستانی کاملا جدید از بتمن و شخصیت‌های حول او تعریف می‌کند و این داستان، مثل دیگر ساخته‌های تل‌تیل، با تصمیمات شما شکل می‌گیرد. فرقی نمی‌کند از بتمن خوش‌تان می‌آید یا از بازی‌های تل‌تیل، پیشنهاد می‌کنیم این بازی را هم دانلود و تجربه کنید.

لیست کلی بازی‌هایی که دریافت می‌کنید از این قرار است:

پلی‌استیشن۴:

Batman: The Telltale Series

Deus Ex Mankind Divided

Uncanny Valley

Starblood Arena (برای پلی‌استیشن وی‌آر)

That’s You (بازی سری PlayLink)

پلی‌استیشن۳:

Book of Unwritten Tales 2

Sacred 3

پلی‌استیشن ویتا:

Psycho Pass: Mandatory Happiness

Uncanny Valley

منبع: Playstation.com

منبع متن: digikala