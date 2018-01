هرساله شاهد عرضه عطرهای زیادی از سوی برندهای مطرح جهانی هستیم. اما سال ۲۰۱۷ میلادی برای علاقه‌مندان به دنیای عطر سالی مهم و پرهیاهو بود. در این سال شاهد قدرت‌نمایی هرچه بیشتر برندهای بزرگ دنیای مد و خانه‌های عطرسازی بودیم. همچنین برندهای نوظهوری هم توانستند نام خود را بر سر زبان‌ها بیندازند. در این مطلب قصد داریم ۱۰ عطر برتر سال ۲۰۱۷ را معرفی کنیم. پس با ما همراه باشید.

شماره ۱۰

Paco Rabanne Pure XS

پس از ۲۴ سال از عرضه عطر موفق و پر سروصدای XS از برند پاکو رابان (Paco Rabanne)، این برند محصولی با عنوان Pure XS را روانه بازار کرد. XS در طول مدت عرضه خود موفقیت‌های بسیاری کسب کرد و رکورد فروش بسیار خوبی از خود به‌جای گذاشت و کمپانی پاکو رابان امیدوار است بار دیگر با Pure XS این رکورد را تکرار کند. Pure XS از رایحه‌ای شیرین و گرم برخوردار است و رایحه وانیل آن مشهود است. می‌توان گفت پاکو رابان برای موفقیت هرچه بیشتر Pure XS تمام تلاش خود را به کار گرفته، طراحی این عطر را سه طراح مشهور یعنی Anne Flip، Caroline Dumur و Bruno Jovanovic بر عهده داشته‌اند. عکاسی کمپین تبلیغاتی Pure XS بر عهده عکاس سرشناس Nathaniel Goldberg بوده و کارگردانی آن‌هم توسط Johan Renck مشهور انجام‌گرفته است.

شماره ۹

Tous 1920

برند اسپانیایی توس (Tous) که به‌عنوان یکی از مشهورترین برندهای جواهرسازی شناخته می‌شود، از سال ۲۰۰۲ فعالیت خود را در حوزه طراحی عطر آغاز کرد و توانست موفقیت خوبی را هم کسب کند. در سال ۲۰۱۷ اما، شاهد معرفی یکی از بهترین عطرهای این برند بودیم. Tous 1920 با رایحه‌ای گرم و تند، می‌تواند توجه هر فردی را به خود جلب کند. این عطر در ابتدا رایحه‌ای ملایم و سبک و سپس با رایحه گل یاسمین فضای اطرافتان را کاملا پر می‌کند و در نهایت نت‌های چوبی این ترکیب اعجاب‌انگیز را کامل می‌کنند. ترکیبی سرشار از اعتمادبه‌نفس و کاریزما. طراحی Tous 1920 توسط Daphne Bugey انجام‌گرفته. طراحی قبل‌تر با برندهای بزرگی همچون ایسی میاک، کنزو و تیری ماگلر همکاری داشته.

شماره ۸

Acqua Di Parma Mirra

شاهکاری دیگر از آکوا دی پارما (Acqua Di Parma). ترکیبی رویایی از خنکی و تازگی مرکبات با گرما و تاریکی صمغ و جوز هندی؛ الهام گرفته‌شده از صحراهای مسقط، پرماجرا و محصورکننده. صمغ مر نت غالب این عطر مردانه است و ترکیب آن با کهربا و مرکبات این محصول را به‌عنوان یکی از خاص‌ترین عطرهای گرم و زمستانی سال ۲۰۱۷ و در زمره بهترین‌های سال گذشته قرار می‌دهد.

شماره ۷

Elie Saab Girl of Now

برند لبنانی الی ساب (Elie Saab) که به‌عنوان یکی از پیشروهای صنعت مد و فشن شناخته می‌شود، پیش‌ازاین عطرهای زنانه خود را با نام Elie Saab Le Parfum و در نسخه‌های مختلفی معرفی می‌کرد. اما در سال گذشته شاهد معرفی محصولی با نام Girl Of Now بودیم که نوید یک لاین جدید در محصولات این برند دوست‌داشتنی را می‌دهد. Girl Of Now رایحه‌ای گلی و میوه‌ای دارد. اما نت غالب آن را بادام و پسته تشکیل می‌دهند. این ترکیب خاص هر سلیقه‌ای را می‌تواند راضی کند و توجه هر فردی را به خود جلب کند.

شماره ۶

Prada Candy Gloss

عطرهای میوه‌ای القاکننده احساس جوانی و سرزندگی هستند و همیشه طرفداران زیادی داشته. این بار برند پرادا (Prada) یکی از بهترین عطرهای زنانه میوه‌ای خود را معرفی کرد و توانست رکورد فروش بسیار خوبی از خود به‌جای بگذارد. این محصول که Candy Gloss نام دارد در بهار سال گذشته روانه بازار شد. طراحی این اثر بر عهده Daniela Andrier طراح پرآوازه آلمانی بوده است. Andrier پیش‌ازاین برای برندهایی همچون بولگاری، گوچی و کنزو محصولات بسیار موفقی طراحی کرده بود. اما عمده همکاری او با برند پرادا بوده و بیش از ۴۰ عطر را برای این خانه عطرسازی بزرگ طراحی کرده است. Prada Candy Gloss ترکیبی هوشمندانه و بسیار جذاب از رایحه گیلاس، بادام و وانیل است. به‌جرات می‌توان گفت این ترکیب لطیف و اغواگر هر فردی را شیفته خود می‌کند.

شماره ۵

Acqua Di Parma Ebano

سخت است که در فهرستی از بهترین‌های عطر و ادکلن، نامی از Acqua di Parma Colonia نیاوریم. الهامی از سفر به شهر میلان، قدم زدن در یک خیابان قدیمی، آرامشی وصف‌ناپذیر و سکوتی دل‌نشین. Colonia Ebano کاملا می‌تواند ذهن شما را به دنیایی دیگر ببرد. برند ایتالیایی Acqua di Parma هر بار با محصولات خاص و باکیفیت خود، هنر عطرسازی خود را به رخ رقیبان می‌کشد؛ در سال ۲۰۱۷ هم شاهد عرضه Colonia Ebano بودیم که توانست رضایت طرفداران این برند را جلب کند. فضای اصلی این کار همان‌طور که از اسم آن پیداست، Ebano یا آبنوس است. آبنوس نوعی چوب تیره‌رنگ است و فضای سنگین و کاملا مردانه‌ای به این عطر بخشیده است.

شماره ۴

Valentino Donna Acqua

باز هم محصولی ایتالیایی، خانه عطرسازی ولنتینو (Vaentino)، سری عطرهای زنانه Donna را سال ۲۰۱۵ با محصولی به همین نام معرفی کرد. Valentino Donna رایحه‌ای گرم و شیرین داشت که رایحه غالب آن گل رز و وانیل بود. پس از دو سال محصولی جدید از این سری با نام Valentine Donna روانه بازار شد که فضایی کاملا متفاوت و خاص دارد. Sonia Constant طراح این عطر، به زیبایی موفق به ایجاد ترکیبی رویایی، از تلخی بادام و شیرینی گلابی در این اثر شده است که این کار را به یکی از بهترین عطرهای سال ۲۰۱۷ مبدل ساخته است.

شماره ۳

Prada La Femme Intense

در سال ۲۰۱۶ یکی از بهترین عطرهای زنانه برند ایتالیایی پرادا یعنی Prada La Femme توجه بسیاری را به‌سوی خود معطوف ساخت. پس از یک سال از معرفی این عطر، نسخه‌ی جدیدی با نام La Femme Intense توسط Daniela Andrier طراحی شد. این نسخه تا حد زیادی به La Femme شباهت دارد و همان‌طور که از نام آن پیداست، فضایی سنگین‌تر از نسخه پیشین دارد. در La Femme Intense شاهد کم‌تر شدن فضای چوبی عطر و افزایش رایحه گل‌ها هستیم. ماندگاری و پخش بوی این نسخه هم افزایش چشمگیری داشته است. اگر به عطرهای گرم و تلخ علاقه دارید La Femme Intense تجربه‌ای منحصربه‌فرد برای شما خواهد بود.

شماره ۲

Bvlgari Goldea The Roman Night

اگر بخواهیم از برترین عطر سازان حال حاضر نام ببریم بدون شک Alberto Morillas یکی از آن‌ها خواهد بود. طراحی که بیش از ۲۰۰ عطر را برای برندهای مختلف در کارنامه خود ثبت کرده است و در سال ۲۰۰۳ جایزه معتبر Francois Coty را از آن خود کرد. Goldea The Roman Night جدیدترین اثر این استاد عطرسازی است که توسط برند بولگاری (Bvlgari) روانه بازار شد. ترکیبی خاص و جذاب از توت سیاه، مشک و یاسمین. رایحه‌ای سرشار از انرژی و اعتمادبه‌نفس. ماندگاری و پخش بوی این ترکیب جادویی هم مانند دیگر محصولات برند بوگاری کاملا رضایت‌بخش است و می‌تواند یکی از بهترین انتخاب‌های ممکن برای شب‌های سرد پاییز و زمستان و مجالس رسمی باشد.

شماره ۱

Amouage Blossom Love

زیبا، لطیف و پرشور. Amouage Blossom Love را می‌توان یکی از بهترین عطرهای این برند لوکس و خاص آمواژ (Amouage) نامید. ترکیبی بسیار لطیف و هنرمندانه از نت‌های گلی و میوه‌ای در کنار وانیل و بادام. Amouage با معرفی Blossom Love بار دیگر موفق شد خود را به‌عنوان یکی از بهترین‌های این حوزه به اثبات برساند. عطری که می‌توان آن را برای اغلب فصول سال استفاده کرد و از رایحه‌ی دل‌نشین آن نهایت لذت را برد.

