زمانی که یک موسیقی روی اسپاتیفای در حال پخش دارید و به بخش Now Playing می‌روید، با عکس روی جلد آن موسیقی یا آلبوم مواجه می‌شوید. این موضوع از همان ابتدای کار اسپاتیفای وجود داشته و به غیر از اضافه شدن یکی دو قابلیت (مثل امکان دیدن متن اشعار در پشت عکس جلد)، تفاوتی در آن ایجاد نشده است. دیروز تعدادی از کاربران اسپاتیفای تغییر جالبی در این صفحه دیده‌اند.

زمانی که می‌خواهید در پلی‌لیست New Music Friday قطعه‌ی Everybody Wants to be Famous را پخش کنید، به جای عکس روی جلد آلبوم، با یک ویدیوی کوتاه روبرو می‌شوید. صفحه‌ی گوشی شما به هنگام پخش این موسیقی با یک ویدیو پر می‌شود و این ویدیو، تا زمان تمام شدن آهنگ پشت سرهم تکرار می‌شود.

به نظر می‌رسد که این قابلیت اخیرا از سوی اسپاتیفای در اختیار صاحبان اثر قرار داده شده است. در پایین ویدیو می‌توانیم عبارت «آپلود شده توسط Superorganism» را ببینیم. در نتیجه احتمالا صاحبان اثر این امکان را دارند تا عکس روی جلد موسیقی‌های خود را با یک ویدیوی کوتاه جایگزین کنند.

اسپاتیفای رسما حرفی درباره‌ی این قابلیت نزده است. این اتفاق هم‌چنین در نسخه‌ی دسکتاپ اسپاتیفای نمی‌افتد و می‌توانید آن را فقط در نسخه‌ی موبایل ببینید.

اسپاتیفای بزرگترین سرویس استریم موسیقی دنیاست و ۷۰ میلیون مشترک دارد.

منبع: Engadget

