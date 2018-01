کاربرانی که نسخه‌های آزمایشی داشبورد ایکس‌باکس وان را دریافت و تست می‌کنند، اخیرا با قابلیتی تازه روبرو شده‌اند. قابلیت Do Not Disturb به نسخه‌ی بتا داشبورد ایکس‌باکس وان اضافه شده است. این قابلیت به بازی‌کننده‌هایی که روی کنسول مایکروسافت بازی می‌کنند، این اجازه را می‌دهد تا تمام نوتیفیکشن‌ها و دیگر مزاحمت‌ها را به هنگام بازی کردن یا تماشای فیلم قطع کنند.

زمانی که یک گیمر قابلیت Do Not Disturb خود را فعال می‌کند، دوستان او می‌توانند این موضوع را متوجه شوند تا پشت سر هم پیغام‌ها و دعوت‌ّهای مختلف برای او نفرستند. زمانی که آنلاین و در حالت Do Not Disturb باشید در کنار اسم شما، روشن بود این حالت نمایش داده می‌شود.

به غیر از این قابلیت، هم‌چنین هاب‌های کوچکی برای بازی‌ها به داشبورد ایکس‌باکس وان اضافه خواهند شد. می‌توانید بسیار سریع از اطلاعات یک بازی، مثل اینکه چه محتوایی برای آن در دسترس است، چه کسانی مشغول بازی کردن آن هستند یا اچیومنت‌ها را ببینید.

اچیومنت‌ها هم پیشرفت پیدا کرده‌اند. از داخل منویی به اسم Next Achievements می‌توانید ببینید به گرفتن کدام اچیومنت‌ها نزدیک شده‌اید.

قابلیت جالب دیگری هم به داشبورد اضافه شده است. با روشن کردن این قابلیت می‌توانید روزها منوی ایکس‌باکس وان را به رنگ سفید، و شب‌ها آن را به رنگ سیاه ببینید.

این قابلیت‌های جدید به زودی برای تمام کاربران در دسترس خواهند بود.

منبع: The Verge

