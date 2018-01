شبکه‌ی تلویزیونی Starz خبر از ساخت یک سریال از روی مجموعه فیلم‌های «جان ویک» (John Wick) داده است. «کیانو ریوز» (Keanu Reeves)، بازیگر نقش جان ویک و «چد استالسکی» و «دیوید لیش»، کارگردانان قسمت‌های اول و دوم این فیلم، تهیه کنندگی سریال جان ویک را برعهده خواهند داشت.

مجموعه‌ی سریالی جان ویک قرار است The Continental نام داشته باشد و همانطور که از اسم آن پیداست، روی هتلی که مخصوص قاتل‌هاست و اتفاقات داخل آن تمرکز خواهد کرد. ساخت سریال جان ویک به «کریس کالینز» (Chris Collins) سپرده شده است که پیش از این مجموعه‌های Sons of Anarchy، The Wire و The Man in the High Castle را ساخته است.

مطمئن نیستیم که آیا کیانو ریوز به عنوان جان ویک در سریال حضور خواهد داشت یا نه، ولی ممکن است که به صورت مهمان در بعضی قسمت‌ها حضور داشته باشد. بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که مجموعه‌ی The Continental در دنیای جان ویک اتفاق می‌افتد و قرار نیست درباره‌ی جان ویک باشد.

اکشن معروف فیلم‌های جان ویک و کمدی مخصوص آن‌ها، در سریال The Continental هم وجود خواهد داشت.

طبق گزارش The Hollywood Reporter فیلم‌های جان ویک و سریال آن، در کنار هم یک دنیا را به وجود می‌آورند، ولی ربطی به هم ندارند.

تاریخ پخش سریال The Continental مشخص نیست، ولی قسمت سوم فیلم جان ویک قرار است در ۲۰۱۹ اکران شود.

