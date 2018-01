«بروس استریلی» (Bruce Straley) برای اولین بار با کارگردانی بازی «آنچارتد ۲» (Uncharted 2: Among Thieves) اسم و رسمی برای خود پیدا کرد. با این حال، پروژه‌های «آخرین ما» (The Last of Us) و «آنچارتد ۴» (Uncharted 4: A Thief’s End) بودند که بروس استریلی و «نیل دراکمن» را به چهره‌های اصلی استودیوی بازی‌سازی «ناتی داگ» تبدیل کردند. بروس استریلی پس از ساخت آنچارتد ۴، استودیوی بازی‌سازی ناتی داگ را ترک کرد. او به تازگی درباره‌ی دلیل این تصمیم خود صحبت کرده است.

کارگردان آنچارتد ۲ که در پادکست Splitscreen وب‌سایت کوتاکو به عنوان مهمان حاضر شده بود، گفت که دلیل اصلی جدایی او از ناتی داگ، فشار و استرس بسیار زیاد در طول ساخت آنچارتد ۴ بوده است. استریلی می‌گوید که در این پروژه به جای اینکه خودش را راضی کند، به دنبال راضی کردن تیم سازنده‌ی بازی و استودیو بوده است.

استریلی در مصاحبه‌ی خود می‌گوید: «من ایده‌های خود را به هنگام ساخت آنچارتد ۱ و آنچارتد ۲ داشتم، و حتی The Last of Us، ولی به هنگام ساخت آنچارتد ۴ به این فرک می‌کردم که چگونه یک بازی با در نظر گرفتن تیم و استودیو بسازم.»

دو کارگردان آنچارتد ۴ زمان زیادی برای تمام کردن این پروژه در اختیار نداشتند. پروژه‌ی ساخت آنچارتد ۴ دو سال طول کشیده، در حالی که آن‌ها کار روی The Last of Us را در سال ۲۰۰۹ شروع کرده بودند، یعنی چهار سال پیش از عرضه‌ی آن.

استریلی ادامه می‌دهد: «باید بازی را عرضه می‌کردیم، و نیاز داشتیم که این بازی خوب باشد و روی اسم ناتی داگ خط نیاندازد. این کار را به خاطر تیم انجام دادم، نه به خاطر خودم. دو سال روی ساخت آن هیولا کار کردیم. سخت‌ترین پروژه‌ای است که تا به حال روی آن کار کرده‌ام.»

کارگردان آنچارتد ۴ می‌گوید که تصمیم جدایی او ربطی به بازی‌هایی ناتی داگ یا خود استودیو ندارد، بلکه او نیاز به زمان استراحت داشته است.

آنچارتد ۴ به هنگام عرضه، از سوی منتقدان و بازی‌کننده‌ها بازخورد شگفت‌انگیزی گرفت. بیشتر منتقدان و نشریات صنعت بازی‌های ویدیویی نمره‌ی کامل به آنچارتد ۴ دادند؛ اتفاقی که به ندرت روی می‌دهد.

در حال حاضر استودیوی بازی‌سازی ناتی داگ مشغول ساخت The Last of Us: Part II است و نیل دراکمن به تنهایی کارگردانی آن را برعهده دارد.

