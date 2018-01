جدیدترین قسمت از مجموعه بازی‌های Call of Duty که با نام World War 2 راهی بازار شد به پرفروش‌ترین بازی سال ۲۰۱۴۷ تبدیل شد. البته این اتفاق دور از ذهن نبود، چرا که مجموعه بازی‌های ندای وظیفه همیشه با فروش فوق‌العاده‌ای در سرتاسر دنیا تبدیل می‌شوند. اطلاعات جدید را سازمان NPD کشور آمریکا منتشر کرده است. در این اطلاعات بازی Call of Duty: WW2 به عنوان پرفروش‌ترین بازی ماه دسامبر هم شناخته شده و فروش زیادی در فصل تعطیلات سال ۲۰۱۷ داشته است. در ادامه می‌توانید لیست پرفروش‌ترین بازی‌های سال ۲۰۱۷ را در کشور آمریکا ببینید:

Call of Duty: WWII

NBA 2K18

Destiny 2 – Excluding digital PC sales

Madden NFL 18

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Physical only

Grand Theft Auto V

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

Star Wars: Battlefront II 2017 – Excluding digital PC sales

Super Mario Odyssey – Physical only

Mario Kart 8 – Physical only

پرفروش‌ترین بازی‌های ایکس‌باکس وان با حساب نسخه دیجیتالی

Call of Duty: WWII

Playerunknown’s Battlegrounds

Star Wars: Battlefront II 2017

NBA 2K18

Madden NFL 18

Assassin’s Creed: Origins

Grand Theft Auto V

FIFA 18

Destiny 2

Forza Motorsport 7

پرفروش‌ترین بازی‌های پلی‌استیشن ۴ با حساب نسخه دیجیتالی

Call of Duty: WWII

Star Wars: Battlefront II 2017

NBA 2K18

Madden NFL 18

Assassin’s Creed: Origins

Grand Theft Auto V

FIFA 18

Need for Speed: Payback

Destiny 2

Horizon Zero Dawn

پرفروش‌ترین بازی‌های کنسول نینتندو سوییچ فقط نسخه فیزیکی

Super Mario Odyssey

Mario Kart 8

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Splatoon 2

Xenoblade Chronicles 2

Mario & Rabbids: Kingdom Battle

Pokken Tournament DX

Elder Scrolls V: Skyrim

ARMS

Just Dance 2018

پرفروش‌ترین بازی‌های کنسول ۳DS فقط نسخه فیزیکی

Pokemon: Ultra Sun

Pokemon: Ultra Moon

Minecraft

Mario Kart 7

Mario Party: The Top 100

Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions

Super Smash Bros.

Super Mario Maker

Miitopia

New Super Mario Bros. 2

