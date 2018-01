لیست کامل نامزدهای اسکار ۲۰۱۸ منتشر شد

پیش‌بینی‌های ما از بهترین فیلم‌های اسکار ۲۰۱۸، درست از آب درآمده‌اند. نامزدهای مراسم جوایز اسکار ۲۰۱۸ انتخاب شده‌اند. مراسم اسکار ۲۰۱۸ قرار است در روز چهارم مارس سال جاری میلادی (۱۳ اسفند) برگزار شود. اجرای اسکار امسال به «جیمی کیمل»، از مجریان معروف تلویزیون ایالات متحده سپرده شده است. جوایز اسکار، پرافتخارترین جایزه‌های صنعت سینما محسوب می‌شوند.

چیزی که اسکار امسال را جذاب می‌کند، تنوع زیاد فیلم‌هایی است که برای دریافت جایزه نامزد شده‌اند؛ طوری که برخلاف سال‌های گذشته، پیش‌بینی برنده‌های هر بخش، بسیار سخت شده است.

پرافتخارترین فیلم اسکار ۲۰۱۸، فیلم The Shape of Water است که توانسته در ۱۳ بخش نامزد شود. فیلم‌های زیادی در تاریخ سینما نیستند که به این تعداد نامزدی در مراسم اسکار دست یافته باشند.

پس از فیلم The Shape of Water، فیلم‌های The Post و Three Billboards Out of Ebbing Missouri قرار می‌گیرند که هر کدام در شش بخش نامزد دریافت جایزه شده‌اند.

فیلم Lady Bird هم نامزد دریافت ۴ جایزه‌ی اسکار شده است.

می‌توانید در ادامه لیست کامل نامزدهای اسکار ۲۰۱۸ را ببینید.

بهترین فیلم سال

Call Me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape Of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

بهترین کارگردان

Christopher Nolan برای Dunkirk

Jordan Peele برای Get Out

Greta Gerwig برای Lady Bird

Paul Thomas Anderson برای Phantom Thread

Guillermo Del Toro برای The Shape Of Water

بهترین بازیگر نقش اصلی زن

Sally Hawkins برای The Shape Of Water

Frances McDormand برای Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie برای I, Tonya

Saoirse Ronan برای Lady Bird

Meryl Streep برای The Post

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد

Timothee Chalamet برای Call Me By Your Name

Daniel Day-Lewis برای Phantom Thread

Daniel Kaluuya برای Get Out

Gary Oldman برای Darkest Hour

Denzel Washington برای Roman J. Israel, Esq

بهترین فیلم‌نامه

The Big Sick

Get Out

Lady Bird

The Shape Of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

بهترین فیلم‌نامه اقتباسی

Call Me By Your Name

The Disaster Artist

Logan

Molly’s Game

Mudbound

بهترین انیمیشن

The Boss Baby

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

بهترین قطعه موسیقی در یک فیلم

Mighty River در فیلم Mudbound

Mystery of Love در فیلم Call Me By Your Name

Remember Me در فیلم Coco

Stand Up for Something در فیلم Marshall

This is Me در فیلم The Greatest Showman

بهترین فیلم مستند

Abacus: Small Enough To Jail

Faces Places

Icarus

Last Men In Aleppo

Strong Island

بهترین مستند کوتاه

Edith + Eddie

Heaven Is A Traffic Jam On The 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

بهترین فیلم خارجی

A Fantastic Woman

The Insult

Loveless

On Body And Soul

The Square

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل

Willem Dafoe برای The Florida Project

Woody Harrelson برای Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins برای The Shape Of Water

Christopher Plummer برای All The Money In The World

Sam Rockwell برای Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

بهترین بازیگر زن نقش مکمل

Mary J. Blige برای Mudbound

Allison Janney برای I, Tonya

Lesley Manville برای Phantom Thread

Laurie Metcalf برای Lady Bird

Octavia Spencer برای The Shape Of Water

بهترین گریم

Darkest Hour

Victoria And Abdul

Wonder

بهترین تدوین

Baby Driver

Dunkirk

I, Tonya

The Shape Of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

بهترین جلوه‌های ویژه

Blade Runner 2049

Guardians Of The Galaxy Vol. 2

Kong: Skull Island

Star Wars: The Last Jedi

War For The Planet Of The Apes

بهترین موسیقی متن

Dunkirk

Phantom Thread

The Shape Of Water

Star Wars: The Last Jedi

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

بهترین فیلم کوتاه

DeKalb Elementary

The Eleven O’Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote/All Of Us

بهترین انیمیشن کوتاه

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

بهترین میکس صدا

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape Of Water

Star Wars: The Last Jedi

بهترین تدوین صدا

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape Of Water

Star Wars: The Last Jedi

بهترین طراح لباس

Beauty And The Beast

Darkest Hour

Phantom Thread

The Shape Of Water

Victoria And Abdul

بهترین فیلم‌برداری

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

Mudbound

The Shape Of Water

بهترین طراحی صحنه

Beauty And The Beast

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

The Shape Of Water

