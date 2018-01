استودیوی بازی‌سازی «کریستال داینامیکس» (Crystal Dynamics) خبر داده است که برای توسعه و ساخت پروژه‌ی «انتقام‌جویان» (The Avengers)، افراد جدیدی را جذب کرده؛ افرادی که بازی‌های مهم و بزرگی در کارنامه‌ی کاری خود دارند.

طبق خبری که کریستال داینامیکس اعلام کرده، از ماه جاری «۱۵ چهره‌ی بزرگ صنعت بازی‌سازی» به این استودیو آمده‌اند تا روی بازی انتقام‌جویان کار کنند. مهم‌ترین فرد شاید «شاون اسکیگ» (Shaun Escayg) باشد. شاون اسکیگ کارگردان «آنچارتد: میراث گمشده» و از اعضای سابق استودیوی ناتی‌داگ است. او کارگردان فیلم‌برداری و طراح انیمیشن بازی The Last of Us بوده. شاون اسکیگ به عنوان کارگردان بازی انتقام‌جویان فعالیت خواهد کرد.

«استیون بری» (Stephen Barry)، از مدیران سابق استودیوی «ویسرال گیمز» (Visceral Games) به عنوان تهیه کننده‌ی بازی انتقام جویان، به استودیوی کریستال داینامیکس پیوسته است.

افراد زیادی از استودیوهای دیگری مثل Monolith Productions و Sledgehammer Games به کریستال داینامیکس آمده‌اند که به عنوان تهیه کننده‌های مختلف، طراحان انیمیشن، کارگردانان هنری و برنامه نویس روی بازی انتقام‌جویان کار خواهند کرد. این افراد پیش از این روی بازی‌هایی مثل Batman: Arkham Origins یا Dead Space و Star Wars Battlefront کار کرده‌اند.

شرکت مارول برنامه‌های بزرگی برای ساخت بازی از روی مجموعه‌های خود دارد. اولین بازی بزرگ مارول «اسپایدرمن» (Spider-Man) است که با همکاری سونی و استودیوی اینسامنیاک گیمز برای کنسول پلی‌استیشن۴ ساخته می‌شود.

بازی‌های بعدی مارول قرار است با همکاری شرکت اسکوئر انیکس ساخته شود. استودیوی کریستال داینامیکس که سازنده‌ی مجموعه بازی‌های «توم ریدر» است ساخت یک بازی براساس انتقام‌جویان را شروع کرده است. از طرفی، گفته می‌شود که استودیوی Eidos Montreal هم مشغول ساخت یک بازی براساس «محافظان کهکشان» است.

منبع: Gematsu

منبع متن: digikala