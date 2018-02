مطلب شرکت هوآوی در فروردین ماه از گوشی جدید خود رونمایی می کند برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

طی کنفرانسی در پاریس٬ شرکت هوآوی اعلام کرد که در هفتم فروردین ماه از پرچمدارهای جدیدش رونمایی خواهد کرد. بر اساس گزارش ها در این تاریخ به احتمال زیاد گوشی های P20 و P20 Plus معرفی می شوند٬ شاید هم باید منتظر یک مدل غافلگیرکننده دیگر باشیم!

اخیرا هم شاهد این بودیم که هواوی میت ۱۰ با پردازنده مخصوص برای هوش مصنوعی٬ صفحه نمایش ۶ اینچی بزرگ و کم حاشیه و باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعتی معرفی شد که یکی از سریع ترین گوشی های دنیا در زمان اتصال به شبکه lte است.

هوآوی طی چند سال گذشته پیشرفت های چشمگیری داشته و حالا تبدیل به سومین شرکت بزرگ تولید گوشی های هوشمند شده است.

هوآوی P10 و P10 Plus جایگزین های پرچمداران سال گذشته یعنی P10 و P10 Plus خواهند بود. شایعات می گویند در این سری از گوشی ها هم از پردازنده مخصوص هوش مصنوعی و تراشه Kirin و رقیب Snapdragon استفاده خواهد شد.

منبع متن: digikala