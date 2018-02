سقوط آزاد HTC ادامه دارد!

شرکت HTC در ماه ژانویه هم همچنان به سقوط آزادش ادامه داده است. بر اساس گزارش این شرکت، درآمد HTC در این ماه نسبت به ماه قبل ۱۵ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. ظاهرا حتی طراحی خوب گوشی HTC U11 هم که یکی از بهترین گوشی‌های این شرکت در سال‌های اخیر محسوب می‌شود، نتوانسته است به HTC برای رقابت با شرکت‌های بزرگی مانند سامسونگ و تولیدکنندگان چینی گوشی اندرویدی کمک کند.

برخی معتقد هستند HTC در سال ۲۰۱۰ با تولید گوشی EVO 4G به اوج دوران قدرتش رسیده بوده است. البته گوشی‌های مانند HTC One (M7) و HTC One (M8) هم موفق شدند با طراحی خود نظر بسیاری از افراد را جلب کنند؛ ولی در زمانی که گوشی HTC One M9 به بازار آمد، دیگر روند افت کردن این کمپانی آغاز شده بود.

گزارش شرکت HTC برای ماه ژانویه ۲۰۱۸ درآمدی برابر با ۱۱۶٫۱ میلیون دلار را نشان می‌دهد. این رقم در ماه قبل‌تر یعنی ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ برابر با ۱۳۷٫۲ میلیون دلار بوده است. این شرکت برای ۱۰ چهار ماهه‌ی متوالی با کاهش درآمد روبرو بوده، ولی موفق شده است بخشی از این کاهش درآمد را از طریق فروش تیم طراحی گوشی پیکسل به گوگل جبران کند. این معامله به ارزش ۱٫۱ میلیارد دلار ماه گذشته به تمام رسید.

چندی پیش تصویری منتشر شد که گمان می‌شود پرچم‌دار بعدی HTC یعنی HTC U12 را نشان می‌دهد. گفته می‌شود این گوشی به یک صفحه‌نمایش کم‌حاشیه ۶ اینچی با نسبت ابعاد ۱۸:۹ مجهز است و ممکن است از تراشه‌ی جدید اسنپدراگون ۸۴۵ در آن استفاده شود. این تراشه در درون خود یک مودم LTE کوالکام X20 دارد که می‌تواند از سرعت دانلودی تا ۱٫۲ گیگابیت در ثانیه پشتیبانی کند. در این تصویر نتایج آزمون Speedtest.net روی صفحه‌ی گوشی دیده می‌شود که بر اساس آن گوشی توانسته به سرعت دانلود ۸۰۹٫۵۸ مگابیت در ثانیه برسد. به نظر شما گوشی HTC U12 می‌تواند به این شرکت کمک کند تا سرانجام در برابر سامسونگ، هواوی و سایر تولیدکنندگان مطرح گوشی موبایل اندرویدی حرفی برای گفتن داشته باشد؟ یا این شرکت تایوانی مجبور است در بازار موبایل یک سال مایوس‌کننده‌ی دیگر را از سر بگذراند.

