تروی بیکر به Death Stranding پیوست

«تروی بیکر» (Troy Baker) و «امیلی اوبراین» (Emily O’Brien) به لیست بازیگران بازی بعدی کوجیما اضافه شده‌اند. این خبر را اوبراین در اینستاگرام خود داده است. اوبراین عکسی از خود، تروی بیکر و «نورمن ریدس» (Norman Reedus) منتشر کرده و زیر آن نوشته است:

«این افتخار را دارم کنار این این دو نفر روی پروژه‌ی جدید هیدئو کوجیما یعنی دث استرندینگ کار کنم. دختر خوش‌شانسی هستم.»

تروی بیکر نیازی به معرفی ندارد، ولی بدون نقش «جوئل» در بازی The Last of Us و نقش «بوکر» در Bioshock Infinite می‌تواند توانایی‌های این بازیگر را در ذهن‌تان دوباره یادآوری کند. تروی بیکر پیش از این در متال گیر سالید ۵ هم با هیدئو کوجیما همکاری کرده بود.

امیلی اوبراین هم در بازی‌هایی مثل Dishonored: Death of the Outsider، بازی‌های سریالی Batman: The Enemy Within و Guardians of the Galaxy و هم‌چنین بازی World of Final Fantasy ایفای نقش کرده است.

بررسی موشکافانه‌ی تریلر Death Stranding

تا به امروز از حضور دو بازیگر بزرگ در بازی Death Stranding خبر داشتیم. نقش اصلی بازی به دست نورمن ریدس سپرده شده است، در حالی که نقش ضد قهرمان بازی را «مدز میکلسن» (Mads Mikkelsen) بازی می‌کند. در کنار این دو بازیگر، «گیرمو دل تورو» یعنی کارگردان فیلم‌هایی مثل «هزارتوی پن» و «شکل آب» هم در بازی Death Stranding حضور خواهد داشت.

پیش‌بینی می‌کنیم در نمایشگاه E3 2018 شاهد نمایشی بزرگ از این بازی باشیم. فعلا می‌توانید انتظار برای این بازی را با مجموعه مقالات Death Stranding پر کنید.

منبع: GameSpot

منبع متن: digikala