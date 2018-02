برندگان بیست و یکمین سال مراسم جوایز DICE دو شب گذشته اعلام شدند. همانطور که انتظار داشتیم، برنده‌ی بزرگ این مراسم جدیدترین قسمت مجموعه بازی‌های زلدا یعنی The Legend of Zelda: Breath of the Wild بود.

بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild توانست برنده‌ی چهار جایزه شود که یکی از آن‌ها، «بهترین بازی سال» بود.

مراسم D.I.C.E. Awards از سوی آکادمی علوم هنرهای تعاملی، بیش از ۲۰ سال است که به بهترین بازی‌های سال جایزه می‌دهد. جایزه‌های D.I.C.E. Awards از سوی اعضای آکادمی، متخصصان هنری هر بخش و هم‌چنین منتقدان انتخاب می‌شوند.

بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild توانست برنده‌ی چهار جایزه شود که یکی از آن‌ها، «بهترین بازی سال» بود.

پس از این بازی، پرافتخارترین عنوان بعدی Cuphead بود که توانسته سه جایزه دریافت کند. دو بازی Playeruknown’s Battlegrounds و Horizon: Zero Dawn هم هر دو موفق به دریافت دو جایزه شدند. بازی Horizon: Zero Dawn توانسته بود بیشترین تعداد نامزدی را داشته باشد و نامزد دریافت ده جایزه بود.

جایزه‌ی یک عمر تلاش امسال D.I.C.E. Awards به «گنیو تاکدا» (Genyo Takeda) اهدا شد. تاکدا که سال گذشته بازنشسته شد، مدیریت بخش تحقیق و توسعه‌ی نینتندو را بر عهده داشت و کسی بود که بیش از سی سال پیش سیستم ذخیره‌ی اولین قسمت زلدا را طراحی کرده بود.

لیست کامل برندگان D.I.C.E. Awards 2018 را در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم. برندگان با فونت بولد و رنگ قرمز مشخص شده‌اند.

بهترین طراحی انیمیشن:

For Honor

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Cuphead

Horizon Zero Dawn

Uncharted: The Lost Legacy

بهترین کارگردانی هنری:

Hellblade: Seuna’s Sacrifice

Cuphead

Horizon: Zero Dawn

Little Nightmares

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

بهترین طراحی شخصیت:

Assassin’s Creed Origins برای Bayek

Horizon Zero Dawn برای Aloy

Star Wars: Battlefront 2 برای Iden

Hellblade: Senua’s Sacrifice برای Senua

Uncharted: The Lost Legacy برای Chloe Fraiser

بهترین طراحی صدا

Destiny 2

Injustice 2

Star Wars Battlefront 2

Super Mario Odyssey

Uncharted: The Lost Legacy

بهترین موسیقی:

Call of Duty: WW2

Cuphead

Horizon Zero Dawn

Rime

Wolfenstein 2: The New Colossus

بهترین داستان:

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Horizon Zero Dawn

Night in the Woods

What Remains of Edith Finch

Wolfenstein 2: The New Colossus

بهترین بازی از نظر فنی:

Assassin’s Creed Origins

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Horizon Zero Dawn

Lone Echo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

بهترین بازی اکشن:

Call of Duty: WW2

Cuphead

Destiny 2

PUBG

Wolfentein 2: The New Colossus

بهترین بازی ماجراجویی:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Assassin’s Creed Origins

Super Mario Odyssey

Horizon Zero Dawn

Uncharted: The Lost Legacy

بهترین بازی خانوادگی:

DropMix

GNOG

Just Dance 2018

SingStar Celebration

Snipperclips

بهترین بازی مبارزه‌ای:

Tekken 7

Nidhogg 2

Marvel vs. Capcom: Infinite

ARMS

Injustice 2

بهترین بازی مسابقه‌ای:

Dirt 4

Forza Motorsport 7

Gran Turismo Sport

Mario Kart 8 Deluxe

Project Cars 2

بهترین بازی نقش‌آفرینی:

Divinity: Original Sin 2

Middle-earth: Shadow of War

NieR: Automata

Persona 5

Torment: Tides of Numenera

بهترین بازی ورزشی:

Everybody’s Golf

FIFA 18

Golf Clash

Madden NFL 18

MLB The Show 17

بهترین بازی واقعیت مجازی؛

Lone Echo

Robo Recall

Star Trek Bridge Crew

The Invisible Hours

Wilson’s Heart

بهترین بازی کنسول دستی:

Dragon Quest 8: Journey of the Cursed King

Etrian Odyssey 5: Beyond the Myth

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia

Metroid: Samus Returns

Monster Hunter Stories

بهترین بازی موبایل:

Cat Quest

Fire Emblem Heroes

Gorogoa

Monument Valley 2

Splitter Critters

بهترین طراحی بازی:

Gorogoa

Horizon Zero Dawn

PUBG

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

بهترین بازی آنلاین:

Call of Duty: WW2

Destiny 2

Fortnite

PUBG

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

بهترین کارگردانی بازی:

Gorogoa

Horizon Zero Dawn

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Uncharted: The Lost Legacy

What Remains of Edith Finch

بهترین بازی سال:

Cuphead

Horizon Zero Dawn

PUBG

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

منبع متن: digikala