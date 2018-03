هر آنچه باید درباره مراسم اسکار ۲۰۱۸ بدانید

مراسم اسکار سال ۲۰۱۸ (نودمین دوره جوایز اسکار) فردا دوشنبه ساعت ۵ صبح در سالن Dolby Theatre هالیوود برگزار خواهد شد. در این مراسم تولیدات سال ۲۰۱۷ سینمایی ایالات متحده بررسی می‌شوند و برندگانی از میان فیلم‌هایی که پیش از این در هر بخش نامزد شده‌اند،‌ انتخاب خواهند شد.

حال که ساعاتی بیشتر تا شروع این مراسم نمانده بد نیست نکاتی را درباره مراسم پیش‌رو مرور کنیم.

جیمی کیمل لایو!

جیمی کیمل ۵۰ ساله برای دومین سال متوالی اجرای مراسم را به عهده خواهد داشت. کیمل سال گذشته هم مجری مراسم هشتاد و نهمین دوره جوایز اسکار بود. کیمل یک مجری و کمدین مشهور تلویزیونی است؛‌ سوای اجرا در مراسم و رویداد‌های معروف، کیمل را مجری‌گری یک تاک‌شوی شبانه به نام «جیمی کیمل لایو!» به‌ شهرت رساند. برنامه‌ای که از ژانویه سال ۲۰۰۳ تا به حال از شبکه ABC پخش می‌شود. کیمل در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش گفته با همسر و پسرعمویش مشغول نوشتن شوخی‌ها و جوک‌های مراسم اسکار است.

بازگشت بانی و کلاید

اما پیش از اینکه برویم سراغ جوایز و اینکه آخرین پیش‌بینی‌ها از چه قرار است،‌ بد نیست به نکات جالب دیگر مراسم امسال هم اشاره کنیم. وارن بیتی و فی داناوی از بازیگران مشهور و کهنه‌کار آمریکایی حالا لزوما نه به‌خاطر فیلم‌های مشهورشان، نه به دلیل بانی و کلاید و نقش یک زوج تبهکار که به دلیل مراسم اسکار سال گذشته هم معروف شده‌اند. وارن بیتی و فی داناوی سال پیش موقع خواندن اسم بهترین فیلم یعنی در حساس‌ترین لحظه مراسم پاکتی که به اشتباه به‌دستشان رسیده بود را باز کردند و لالالند را به جای برنده اصلی یعنی فیلم مهتاب، به عنوان بهترین فیلم سال ۲۰۱۶ اعلام کردند. اتفاق شرم‌آوری که چند دقیقه بعد تصحیح شد اما باعث کدورت عوامل فیلم لالالند، مهتاب و بخشی از مخاطبان شد. نکته جالب مراسم امسال اما این است که این دو نفر دوباره برمی‌گردند و امسال هم قرار است اعلام بهترین فیلم به عهده آن‌ها باشد. طبق اخباری که منتشر شده برگزارکنندگان مراسم سعی کرده‌اند با در نظر گرفتن همه نکات و استفاده از امکاناتی جدید شانس اتفاقات ناخوشایندی مثل آنچه سال گذشته رخ داد را به کمترین میزان ممکن برسانند.

خبری از کیسی افلک نیست

یک موضوع دیگر که درباره مراسم امسال خبرساز شد اعلام انصراف کیسی افلک از حضور در این رویداد به عنوان یکی از اهداکنندگان جوایز بود. افلک قرار بود طبق روال همیشگی مراسم، جایزه اسکار را به بهترین بازیگر زن اهدا کند. در واقع روال مراسم اسکار به این شکل است که بهترین بازیگر مرد سال گذشته، جایزه را به بهترین بازیگر زن آن سال اهدا می‌کند و به همین ترتیب بهترین بازیگر زن سال گذشته هم جایزه بهترین بازیگر مرد سال بعد را اهدا خواهد کرد. به هر حال کیسی افلک از این کار انصراف داده؛ ظاهرا یکی از دلایل هم شکایتی بوده که اخیرا توسط دو زن علیه او در دادگاه به ثبت رسیده و با حضور در این مراسم احتمالا حاشیه‌ها برای بازیگر فیلم منچستر بای د سی،‌ از آنچه هست هم بیشتر می‌شده. ظاهرا قرار است جودی فاستر و جنیفر لارنس اهدای این جایزه را به عهده بگیرند.

زن تاریخ‌ساز

فیلم سینمایی گل‌گرفته (Mudbound) امسال در چهار حوزه نامزد دریافت جایزه اسکار شده. اما کاندیدا شدن فیلم در یکی از بخش‌ها حسابی سر و صدا کرد و در عمل نوعی رخداد تاریخی به حساب آمد. گل‌گرفته در بخش بهترین فیلم‌برداری هم کاندید شده اما نکته مهم اینجاست که فیلم‌بردار این‌بار یک زن به نام ریچل موریسن (Rachel Morrison) بوده. موریسن فیلم‌بردار کم‌تجربه‌ای نیست،‌ برای مثال فیلم جدید و ابرقهرمانی پلنگ سیاه (Black Panther) را هم او فیلم‌برداری کرده اما اساسا در طول تاریخ برگزاری اسکار که کم کم دارد به یک قرن می‌رسد هیچ زنی در این شاخه کاندید نشده بود.

بزرگترین جایزه شب پرهیاهو

طبیعتا پیش‌بینی‌ها،‌ حتی بخشی از آن‌ها که مورد توافق عمومی‌اند چیزی بیشتر از پیش‌بینی و حدس و گمان نیستند. به این ترتیب ممکن است اغلب آن‌ها نقض شوند اما با این وجود هم رسانه‌ها علاقه زیادی به پیش‌بینی برندگان جوایز نشان می‌دهند و هم مخاطبان دوست دارند در جریان آخرین گمانه‌زنی‌ها باشند.

اگر بخواهیم از مهم‌ترین جایزه شب یعنی جایزه بهترین فیلم سال ۲۰۱۷ آغاز کنیم باید بگوییم که رقابت اصلی از نظر منتقدان و رسانه‌ها بین دو فیلم «سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) و «شکل آب» (The Shape of Water) است در حالی که فیلم‌های دانکرک (Dunkirk)، مرا به نامت صدا بزن (Call Me by Your Name) و برو بیرون (Get Out) شانس‌های بعدی را تشکیل می‌دهند.

باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری از مراسم گلدن‌گلوب دست‌پر بیرون آمده و با تصاحب چهار جایزه پرافتخارترین فیلم این مراسم بود. بازی‌های خوب،‌ قصه سرراست و هالیوودپسند احتمالا ویژگی‌هایی هستند که این فیلم را به یکی از شانس‌های مهم بردن جایزه اسکار بدل کرده است. با این وجود بعضی از منتقدان معتقدند ممکن است جایزه برسد به فیلم شکل آب. شکل آب یک درام فانتزی است درباره عشق و خوراک اسکار. در عمل هیچ چیزی از سه‌بیلبورد کم ندارد و تازه کمی هم خلاقانه‌تر است. شکل آب در ۱۳ حوزه مختلف (بیشتر از هر فیلم دیگر امسال) کاندید شده. این را هم از خاطر نبرید که شکل آب کاندید بهترین فیلم و بهترین کارگردانی است اما سه بیلبورد در بخش بهترین کارگردانی کاندید نشده. یک بررسی نشان می‌دهد که فیلم‌های معدودی در تاریخ برگزاری مراسم اسکار توانسته‌اند بدون حضور در بخش بهترین کارگردانی،‌ جایزه بهترین فیلم را ببرند. به هر حال ممکن است سه بیلبورد بشود یکی دیگر از این فیلم‌های انگشت‌شمار. در این بخش رقابت میان دو فیلم مورد بحث واقعا تنگاتنگ است.

دانکرک پیش‌بینی‌ها را بهم می‌زند؟

پس از فیلم شکل آب،‌ دانکرک با کاندید شدن در ۸ بخش مختلف یکی دیگر از فیلم‌های مهم مراسم اسکار امسال است. گرچه آخرین اثر کارگردان معروف بریتانیایی کریستوفر نولان در مراسم گلدن‌گلوب چندان مورد توجه قرار نگرفت و بدون گرفتن جایزه مراسم را ترک کرد اما ممکن است ماجرا این بار کمی متفاوت باشد.

یکی از دلایلی که می‌تواند باعث افزایش شانس برنده شدن جایزه بهترین فیلم برای فیلمی چون دانکرک شود شیوه رای‌گیری در مراسم اسکار است. این سیستم رای‌گیری نوعی سیستم ترجیحی است به این شکل که هر فرد عضو آکادمی براساس ترجیحش ۹ فیلم رقابت‌کننده در بخش بهترین فیلم را رده‌بندی می‌کند؛ برای مثال رتبه یک برای فیلم شکل آب، رتبه دو برای سه بیلبورد و رتبه سه برای دانکرک. نکته مهم اینجاست که بهترین فیلم،‌فیلمی نیست که بیشترین رتبه یک را به دست آورده، بلکه فیلمی است که بصورت میانگین رتبه بهتری گرفته است. نتیجه اینکه اگر یک فیلم طرفداران پروپاقرصی داشته باشد اما مخالفان جدی هم داشته باشد قافیه را می‌بازد به فیلمی که اغلب اعضا تا حدی دوستش داشتند. بعضی از کارشناسان می‌گویند دانکرک ممکن است همان فیلمی باشد که خیلی از اعضای آکادمی دوستش دارند. در واقع لازم نیست همه دیوانه‌وار دانکرک را ستایش کنند، همینکه فیلم نولان از اغلب اعضا نمره نسبتا بالایی بگیرد می‌تواند فیلم را خیلی آرام و خزنده در رتبه‌بندی بالا بیاورد و جایزه را از چنگ شکل آب و سه‌بیلبورد بیرون بیاورد. فراموش نکنید که نولان کارگردان محبوبی است و فیلم او هم شامل عناصری است که احتمالا توسط اغلب اعضای آکادمی ستایش می‌شود.

جایزه بهترین کارگردانی می‌رسد به…

ظاهرا در میان کارشناسان و پیش‌بینی‌کنندگان توافق قابل‌توجهی وجود دارد که گی‌یرمو دل تورو کارگردان فیلم شکل آب بیشترین شانس را برای بردن این جایزه دارد. دل تورو جایزه بهترین کارگردانی را در مراسم گلدن‌گلوب تصاحب کرد و نکته مهم دیگر این است که جایزه انجمن کارگردانان آمریکا هم به همین کارگردان رسید. نباید اهمیت جایزه انجمن کارگردانان آمریکا را دست کم گرفت؛‌ از مجموع ۶۹ باری که یک کارگردان توانسته این جایزه را بگیرد ۶۱ بار جایزه بهترین کارگردانی مراسم اسکار را هم به دست آورده؛‌ یعنی چیزی بیش از ۸۸ درصد مواقع. تازه این را هم اضافه کنیم که در بعضی موارد خاص که یک کارگردان جایزه انجمن را گرفته اما در اسکار جایزه را برنده نشده اساسا فیلمش نامزد این بخش نبوده. همه این‌ها یعنی دل تورو حسابی در این بخش پرشانس است. در کنار دل تورو نولان کارگردان دانکرک و جوردن پیل کارگردان فیلم برو بیرون،‌ با شانس‌های کمتر از سایر رقبایی هستند که ممکن است این جایزه را به دست بیاورند.

بهترین بازیگران

در میان شانس‌های به دست آوردن جایزه‌های بهترین بازیگر مرد و زن کاندیداهایی وجود دارند که از باقی رقبا شانس بیشتری دارند. گری اولدمن (Gary Oldman) بخاطر بازی در فیلم تاریک‌ترین لحظات (Darkest Hour) با فاصله از سایر رقبا پیشی گرفته است. اولدمن تقریبا هر جایزه‌ای که می‌شد پیش از اسکار برد را تصاحب کرده و تقریبا اغلب پیش‌بینی‌ها حاکی از برنده‌شدن او است. تیموتی شلمی (Timothée Hal Chalamet) بازیگر فیلم مرا به نامت صدا بزن از شانس‌های دیگر این بخش است.

در میان بازیگران زن فرانسیس مک‌دورمند (Frances McDormand) هم وضعیتی شبیه به گری اولدمن دارد؛ گزینه‌ای که در پیش‌بینی‌ها به شدت از سایر رقبا جلو افتاده است. مک‌دورمند پیش از این بخاطر بازی در فیلم فارگو (Fargo) یک‌بار همین جایزه را به دست آورده. فارگو را جوئل کوئن کارگردانی کرده بود و شاید بد نباشد بدانید مک‌دورمند همسر جوئل کوئن است. گزینه دوم در میان بازیگران زن که شانس کمتری دارد اما بازی تحسین‌شده‌ای در فیلم شکل آب از خود به نمایش گذاشته سالی هاوکینز است.

تقریبا اغلب نکات مهم درباره مراسم فردا را بیان کردیم. در ادامه به شکل فهرست‌وار سایر بخش‌ها را هم بررسی می‌کنیم.

بهترین بازیگر مکمل مرد

شانس اول: سم راکول برای فیلم سه‌‌ بیلبورد بیرون ابینگ میزوری

شانس دوم: ویلم دفو برای فیلم پروژه فلوریدا

بهترین بازیگر مکمل زن

شانس اول: الیسون جنی برای فیلم من،‌تونیا

بهترین انیمیشن

شانس اول: کوکو

بهترین فیلم‌نامه اقتباسی

شانس اول: جیمز آیووری برای فیلم مرا به نامت صدا بزن

بهترین فیلم‌نامه غیراقتباسی

شانس اول: جوردن پیل برای فیلم برو بیرون

بهترین تدوین

شانس اول: دانکرک

بهترین فیلم‌برداری

شانس اول: بلید رانر ۲۰۴۹

‌‌‌



برای عضویت در خبرنامه دیجی‌کالا مگ نام و ایمیل خود را وارد کنید.

[contact-form-7]

مطلب هر آنچه باید درباره مراسم اسکار ۲۰۱۸ بدانید برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala