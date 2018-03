استودیوی بازی‌سازی سوئدی The Bearded Ladies Consulting و شرکت فانکام از یک بازی اکشن استراتژی جدید رونمایی کرده‌اند. بازی Mutant Year Zero: Road to Eden بر اساس مجموعه بازی‌های رومیزی Mutant ساخته شده است و قرار است روندی تاکتیکی داشته باشد.

بازی کم و بیش ما را به یاد بازی‌های تاکتیکی قدیمی کامپیوتر می‌اندازد که برای گیمر امروزی ساخته شده باشد.

روند بازی Mutant Year Zero شبیه به مجموعه بازی‌های XCOM خواهد بود. می‌توانید به صورت نوبتی و تاکتیکی، کنترل تعدادی شخصیت مختلف که هرکدام قدرت‌های مختص به خود را دارند، به دست بگیرید. برخلاف XCOM که تمام و کمال روند آن نوبتی است، در Mutant Year Zero فقط مبارزات نوبتی خواهند بود و گشت و گذار در نقشه‌ی بازی به صورت آزادانه انجام می‌شود.

شخصیت‌های اصلی بازی «سلما»، «بورمین» و «داکس» هستند. سلما یک انسان است که می‌تواند به موجودی دیگر تبدیل شود، بورمین و داکس هم به ترتیب یک گراز و یک اردک هستند.

در Mutant Year Zero مخفی‌کاری هم بخش بزرگی از روند بازی را تشکیل می‌دهد؛ موضوعی که در دیگر بازی‌های اکشن استراتژی چندان با آن روبرو نشده‌ایم.

می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویری از بازی Mutant Year Zero ببینید. بازی کم و بیش ما را به یاد بازی‌های تاکتیکی قدیمی کامپیوتر می‌اندازد که برای گیمر امروزی ساخته شده باشد.

بازی Mutant Year Zero: Road to Eden برای پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

دانلود mp4

منبع: PCGamer

برای عضویت در خبرنامه دیجی‌کالا مگ نام و ایمیل خود را وارد کنید.

[contact-form-7]

مطلب Mutant Year Zero یک اکشن استراتژی عجیب و غریب است برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala