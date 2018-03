برای اولین بار شایعه‌ای از قسمت بعدی مجموعه بازی‌های «جی‌تی‌ای» (Grand Theft Auto) به بیرون درز کرده است؛ شایعه‌ای که می‌گوید قرار است جی‌تی‌ای ۶ نه تنها روی دو شهر مختلف تمرکز کند، بلکه برای اولین بار شخصیت‌های اصلی زن را هم به این مجموعه بیاورد.

ظاهرا مثل جی‌تی‌ای ۵ بازی چند شخصیت اصلی دارد و یکی از آن‌ها، یک زن است.

بر اساس گزارش منتشر شده، قصه‌ی جی‌تی‌ای ۶ در شهر «وایس سیتی» (Vice City) اتفاقی می‌افتد که همان فلوریدا و میامی است. با این حال، وایس سیتی تنها منطقه‌ی بازی نخواهد بود و برخی از مراحل بازی در امریکای جنوبی روی می‌دهند. برای این مراحل، بازی‌کننده‌ها با استفاده از هواپیما به امریکای جنوبی می‌روند و پس از تمام شدن مرحله، دوباره به وایس سیتی برمی‌گردند.

گفته شده که برای اولین بار در مجموعه بازی‌های جی‌تی‌ای، قرار است جی‌تی‌ای ۶ یک شخصیت اصلی زن داشته باشد. ظاهرا مثل جی‌تی‌ای ۵ بازی چند شخصیت اصلی دارد و یکی از آن‌ها، یک زن است.

این اطلاعات جدید توسط شبکه‌ی یوتیوبی The Know منتشر شده است. این شبکه می‌گوید که منبعی بسیار نزدیک به راک‌استار این اطلاعات را به آن‌ها ارایه داده است. با این حال، شبکه‌ی The Know سابقه‌ی درست و درمانی در انتشار اطلاعات از بازی‌ها ندارد.

اینکه جی‌تی‌ای۶ بخواهد یک شخصیت زن داشته باشد، با توجه به سابقه و دیدگاه استودیوی بازی‌سازی «راک‌استار گیمز»، کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.

از طرفی هم ممکن است این‌ها، ایده‌هایی باشد که در استودیوی راک‌استار گیمز مطرح شده باشند؛ مثل خبری که چند وقت پیش شنیدیم و می‌گفت که راک‌استار قصد داشته روزی یک جی‌تی‌ای در توکیو بسازد.

در حال حاضر که شرکت راک‌استار گیمز حسابی سر خود را با Red Dead Redemption 2 گرم کرده است. ولی باید به این موضوع هم اشاره کنیم که راک‌استار گیمز استودیوهای متعددی دارد و هر استودیو یک مجموعه را به دست می‌گیرد؛ طوری که برای مثال راک‌استار نورث در اسکاتلند مستقر است و روی مجموعه‌ی جی‌تی‌ای کار می‌کند، در حالی که ساخت بازی‌های Red Dead Redemption به دست استودیوی راک‌استار سن دیگو صورت می‌گیرد.

پیشنهاد می‌کنیم فعلا منتظر Red Dead Redemption 2 باشید؛ چون همین حالا هم جی‌تی‌ای آنلاین به اندازه‌ی کافی محتوا دارد تا چند سالی دیگر هم روی آن وقت بگذارید.

در این میان می‌توانید به این بازسازی جالب از GTA: Vice City نگاهی بیاندازید.

منبع: YouTube

