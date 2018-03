ظاهرا شرکت‌های بازی‌سازی، غافلگیری‌های بزرگی برای نمایشگاه E3 2018 در نظر گرفته‌اند که از همین حالا از بازی‌های آینده‌ی خود می‌گویند. شرکت بازی‌سازی یوبی‌سافت خبر داده است که مشغول ساخت قسمت دوم بازی The Division هستند و رونمایی کامل این بازی در E3 2018 صورت خواهد گرفت.

The Division 2 با استفاده از نسخه‌ی ارتقا یافته‌ی موتور پایه‌ی Snowdrop ساخته می‌شود.

یوبی‌سافت گفته است که The Division 2 با استفاده از نسخه‌ی ارتقا یافته‌ی موتور پایه‌ی Snowdrop ساخته می‌شود؛ یعنی این طور که به نظر می‌رسد قرار است حتی شاهد گرافیکی بالاتر از The Division باشیم.

چند استودیوی مختلف به صورت همزمان روی ساخت The Division 2 کار می‌کنند. مثل قسمت اول این بازی، استودیوی اصلی سازنده‌ی The Division 2 همان Massive Entertainment است. استودیوهای Ubisoft Reflections، Red Storm Entertainment، Ubisoft Annecy، Ubiosft Shanghai و Ubisoft Bucharest هم به ساخت قسمت جدید بازی The Division کمک می‌کنند.

«جولیان گرایتی»، کارگردان بازی در پیغامی گفته است که آن‌ها هنوز هم روی قسمت اول The Division کار خواهند کرد و بخش‌های جدیدی به آن اضافه خواهند کرد. قرار است آیتم‌های جدیدی به اسم Shield به بازی اضافه شوند که با کسب آن‌ها، به هنگام عرضه‌ی The Division 2 در این بازی برای خود پاداش‌هایی آزاد خواهید کرد.

طبق گفته‌ی کارگردان The Division جدیدترین آپدیت این بازی یعنی نسخه‌ی ۱.۸ بازی‌کننده‌های زیادی را به سمت آن جذب کرده است. آن‌ها هم از تمام آموخته‌های خود در طول دو سال عرضه‌ی The Division استفاده خواهند کرد تا The Division 2 به هنگام عرضه، تجربه‌ای شگفت‌انگیز ارایه دهد.

تا نمایشگاه E3 2018 و احتمالا کنفرانس یوبی‌سافت صبر می‌کنیم.

منبع: AllGamesDelta

