یک بازی قدیمی دیگر در راه بازسازی است

شرکت بازی‌سازی «بلوپوینت گیمز» (Bluepoint Games) را بیشتر به خاطر بازسازی عناوین قدیمی می‌شناسیم. بلوپوینت گیمز پیش از اینکه به بازسازی عناوین دیگر شرکت‌ها روی بیاورد، به استودیوهای بازی‌سازی در ساخت و پیشرفت بخش فنی بازی‌های‌شان کمک می‌کرد. استودیوی بلوپوینت گیمز به تازگی بازی «سایه‌ی کلوسوس» (Shadow of the Colossus) را از پایه بازسازی کرده است و به نظر می‌رسد که مشغول کار روی پروژه‌ای حتی بزرگتر از این بازی باشد.

مدیر عامل بلوپوینت گیمز در مصاحبه‌ای تازه به بازسازی یک بازی دیگر اشاره کرده است.

وب‌سایت یوروگیمر به تازگی با اعضای بلوپوینت گیمز درباره‌ی چگونگی بازسازی Shadow of the Colossus مصاحبه کرده است. مدیر عامل بلوپوینت گیمز در این مصاحبه به بازسازی یک بازی دیگر اشاره کرده است.

با توجه به اینکه Shadow of the Colossus دوباره از ابتدا ساخته شده است، استودیوی بلوپوینت گیمز نیازمند افراد بیشتری بوده و یک تیم هنری بزرگ تشکیل داده است. یوروگیمر در مصاحبه‌ی خود از «مارکو تراش»، مدیر و صاحب استودیوی بلوپوینت گیمز درباره‌ی ساخت یک بازی کاملا جدید با این تیم پرسیده و در پاسخ شنیده است: «ما می‌توانیم یک بازی جدید بسازیم، ولی همین حالا مشغول ساخت یک بازسازی دیگر هستیم.»

مدیرعامل بلوپوینت گیمز درباره‌ی Shadow of the Colossus می‌گوید: «این پروژه آن‌قدر تیم هنری ما را گسترش داد که می‌توانیم همین حالا از نظر هنری، یک بازی تراز اول بسازیم. قدم بعدی این است که موتورپایه‌مان را بهتر کنیم، نحوه‌ی کار طراحان را بهتر کنیم و به طور کلی از نظر هنری گسترش پیدا کنیم چون این پروژه کمی بزرگتر (از Shadow of the Colossus) است.»

«پیتر دالتون»، مدیر فنی استودیوی بلوپوینت گیمز است و می‌گوید که آن‌ها می‌توانند هر کاری انجام دهند: «همیشه در حال گسترش و بهبود استودیو هستیم و می‌خواهیم به نقطه‌ای برسیم که چه در ساخت یک بازی کاملا جدید و یا هر چیز دیگری، توانایی کامل انجام آن را داشته باشیم.»

ریمستر کردن بازی‌ها خوب است یا بد؟

درباره‌ی بازسازی که روی آن کار می‌کنند، مدیر عامل بلوپوینت گیمز گفته است: «بسیار درباره‌ی این پروژه هیجان‌زده هستیم و فکر می‌کنیم شما هم اگر بدانید چه چیزی است، هیجان زده خواهید شد.»

استودیوی بلوپوینت گیمز پیش از این بازسازی متال گیر سالید ۲ و ۳، بازسازی سه گانه‌ی آنچارتد، بازسازی خدای جنگ ۱ و ۲ و عناوین دیگری را برعهده داشته است. این استودیو هم‌چنین نسخه‌ی ایکس‌باکس۳۶۰ بازی تایتان‌فال را ساخته بود.

فکر می‌کنید، یا امیدوارید استودیوی بلوپوینت گیمز مشغول بازسازی چه بازی‌ای باشد؟

منبع: Eurogamer

