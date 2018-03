معرفی بازی نوروزی: The Legend of Zelda: Breath of the Wild (روز ۱ فروردین)

قبل از هر چیز به شما سال جدید را تبریک می‌گوییم!

امیدواریم که همین امروز صبح سر و ته دید و بازدیدهای خود را به هم آورید، چون بازی‌ای که برای‌تان در نظر گرفته‌ایم، وقتی برای کارهای دیگر باقی نخواهد گذاشت. با این حال، تجربه‌ای که به شما معرفی خواهیم کرد آن‌قدر بزرگ و گسترده است که اگر کل تعطیلات را هم پای آن بگذرانید، باز هم راضی نخواهید شد و احتمالا چند روزی مرخصی هم به تعطیلات خود اضافه می‌کنید.

پیش از هر چیز مطمئن شوید که یک نینتندو سوییچ برای خود دست و پا کرده‌اید، چون در دوره‌ای مثل تعطیلات نوروز، این کنسول می‌تواند همه جا شما را از معاشرت‌های خانوادگی و دوستانه نجات دهد. مجبور هستید به منزل فلان فامیل خود بروید، ولی ترجیج می‌دهید بازی کنید؟ خانواده شما را مجبور کرده است روز سیزدهم فروردین را بیرون از خانه بگذرانید؟ آن‌قدر صبح دیر بلند شده‌اید که شب روی تخت خواب‌تان نمی‌رود؟ در همه‌ی این موقعیت‌ها (و حتی موقعیت‌هایی که فکرش را نمی‌کردید)، کنسول نینتندو سوییچ به کمک‌تان می‌آید.

بهترین بازی که می‌توانید روی نینتندو سوییچ بازی کنید که هم بدون شک قسمت جدید افسانه‌ی زلدا یعنی The Legend of Zelda: Breath of the Wild است.

اگر بگوییم Breath of the Wild یا همان قسمت جدید زلدا، دنیایی بزرگ است که در آن زندگی می‌کنید، اغراق نکرده‌ایم؛ دنیایی بسیار بزرگ در مقابل شماست که در آن هر کاری می‌توانید انجام دهید. بازی توانایی‌هایی که در اختیار دارید را برای‌تان تشریح نمی‌کند، از هدف‌هایی که باید به اتمام برسانید کلمه‌ی حرف نمی‌زند، ولی به خوبی این پیغام را به شما انتقال می‌دهد که اگر کاری به ذهن‌تان خطور کرد، توانایی انجام آن را دارید.

قسمت جدید افسانه‌ی زلدا آن‌قدر از نظر ظاهری زیباست که باورتان نمی‌شود کنسولی که در کیف‌تان جا می‌شود، توانایی اجرای آن را دارد. بخش بخش دنیای بزرگ این بازی با دقت بسیار بالایی طراحی شده و هیچ چیز در آن، بی‌هدف و بدون دلیل قرار نگرفته است.

اگر عادت کرده‌اید در تعطیلات نوروز به دشت و کوه بزنید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که امسال این کار را روی نینتندو سوییچ و در قسمت جدید زلدا انجام دهید؛ این قول را می‌دهیم که گشت و گذار شما در دنیای زلدا، اتفاقات و غافلگیری‌های بسیار بیشتری را برای‌تان در پی خواهد داشت و بارها زیباتر خواهد بود.

نینتندو سوییچ دم دست‌تان پیدا نمی‌شود؟ تعطیلات تازه شروع شده است و در روزهای آینده پیشنهادهای بزرگ دیگری هم برای‌تان در نظر گرفته‌ایم.

نام بازی: The Legend of Zelda: Breath of the Wild



تهیه کننده: Nintendo



سازنده: Nintendo EPD



سبک: اکشن ماجرایی



پلتفرم: Switch، Wii U

