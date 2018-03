اگر از مخاطبان دیجی‌کالا مگ باشید، احتمالا در جریان مطالب نوروزی ۹۷ هستید؛ محتوایی که برای شما عزیزان تولید کردیم تا در کنار دید و بازدید عید، از مطالب آماده شده برایتان لذت ببرید. امروز هم با یکی از ماشین‌های سینمایی همراهتان هستیم که احتمالا همه شما آن را دیده‌اید؛ نیسان اسکای‌ لاین R34 در فیلم The Fast and the Furious.

سریع و خشن

سریع و خشن یکی از مچموعه فیلم‌های تولید شده است که به دلیل صحنه‌های هیجان‌انگیز تعقیب و گریز، هواداران زیادی دارد. این سری فیلم در سری فیلم‌های سرقت رده‌بندی می‌شود و تا کنون ۸ فیلم از این سری فیلم‌ها به نام‌های The Fast and the Furious (2001)، ۲ Fast 2 Furious (2003)، The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)، Fast & Furious (2009)، Fast Five (2011)، Fast & Furious 6 (2013)، Furious 7 (2015) و The Fate of the Furious (2017) ساخته شده است.

۲ Fast 2 Furious

این فیلم محصول سال ۲۰۰۳ است که از بازیگران اصلی آن می‌توان پل واکر، ترسی گیبسون، اوا مندس، کول هاسر و لوداکریس نام برد. داستان از این قرار است تا پلیس سابق، «برایان او کانر»، بخاطر فراری دادن دوست متهمش، دستگیر میشود. اکنون به او فرصتی داده شده تا پلیس از مجازاتش چشم پوشی کند. او باید همراه یکی از دوستان قدیمی‌اش، به پلیس در دستگیری یک وارد کننده مواد مخدر کمک کند. در این فیلم خودروهای هیجان‌انگیزی استفاده شد که از نیسان اسکای‌ لاین R34 می‌توان به عنوان نمونه شاخص اشاره کرد.

تولد اسکای‌ لاین R34

نیسان اولین بار در سال ۱۹۵۷ محصول جدیدی به نام اسکای‌لاین را به بازار معرفی کرد. خودرو اسپرتی که توانست به خوبی نظر نسل جوان را به سمت خود جلب کند. R34 کد پنجمین اتاق از سری محصولات اسکای‌ لاین در سبد محصولات شرکت نیسان است. این خودرو از سال ۱۹۹۹ روی خط تولید نیسان قرار گرفت و تا سال ۲۰۰۲ حدود ۶۴ هزار دستگاه از آن تولید شد. این ماشین در دو کلاس سدان و کوپه طراحی شد.

سامورایی وحشی

نیسان اسکای‌لاین R34 به موتور RB26DETT تویین توربو مجهز شده است؛ پیشرانه‌ی ۶ سیلندر خطی با حجم ۲٫۶ لیتری که می‌تواند حداکثر توان ۵۰۵ اسب‌بخار و گشتاور ۶۰۰ نیوتون‌متری تولید کند. انتقال قدرت در این اتومبیل به تمام چرخ‌ها صورت می‌گیرد. به لطف این موتور قدرتمند، شتاب صفر تا صد نیسان اسکای‌لاین R34 به ۴٫۱ ثانیه رسیده و می‌تواند به حداکثر سرعت ۲۹۰ کیلومتر بر ساعت دست پیدا کند.

اسکای‌لاین R34 زبان طراحی پست‌مدرنی دارد. ظاهر بیرونی این خودرو تلفیقی از چهره قدیمی مدرنیته شده تا هنوز که هنوزه، جذاب و متمایز از خودروهای هم‌دوره‌ی خود شود.

آیا شما مجموعه فیلم‌های سریع و خشن را تماشا کرده‌اید؟ نظرتان درمورد نیسان اسکای‌لاین R34 چیست؟

