بازی Life is Strange را رایگان برای iOS دانلود کنید

بازی Life is Strange که یک بازی داستانی مبتنی بر انتخاب است حدود چهار ماه قبل برای iOS منتشر شد. با این حال کمپانی اسکوئر انیکس به این نتیجه رسیده که به همین زودی بهتر است تخفیف‌هایی را برای این بازی در نظر بگیرد تا افرادی بیشتری بتوانند آن را امتحان کنند.

بازی Life is Strange یک بازی اپیزودیک پنج بخشی است و تنها بخش اول آن به حراج گذاشته شده. بنابراین برای مدت محدودی کاربران iOS می‌توانند اپیزود اول این بازی را که در حالت عادی ۳ دلار قیمت دارد به صورت مجانی دانلود کنند. چهار اپیزود دیگر بازی Life is Strange همچنان بدون تخفیف هستند و قیمت آن‌ها بین ۱ تا ۵ دلار است. البته کاربران می‌توانند بسته کل اپیزودها را هم با قیمت ۹ دلار به صورت یکجا بخرند.

نسخه iOS بازی Life is Strange بر خلاف نسخه PC و کنسول آن، امکانات افزوده‌ای مانند استیکرهای iMessage را هم در خود دارد. علاوه بر این کاربران می‌توانند پیشرفت خود را روی شبکه‌های اجتماعی منتشر و انتخاب‌های خود را با انتخاب‌های دوستانشان مقایسه کنند.

اگر تا به حال چیزی در مورد بازی Life is Strange نشنیده‌اید باید بگوییم که این بازی یک ماجراجویی مدرن جذاب است. در این بازی داستان یک کارشناس عکاسی به نام مکس کالفیلد را دنبال می‌کنید که متوجه می‌شود می‌تواند زمان را به عقب برگرداند. این بازی بر اساس انتخاب‌های گیمر می‌تواند پایان‌های متفاوتی داشته باشد.

