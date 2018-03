در تاریخ خودروسازی، ماشین‌های شاخص و هیجان‌انگیز کم نبودند که دنیای طراحی و مهندسی را متحول کردند. حالا در سری مطالب سریالی «ماشین‌های سینمایی» ویژه عید ۹۷، به سراغ خودروهای جذابی رفتیم که حال و هوای تاریخ سینما را عوض کردند. خودروهایی مثل تویوتا سوپرا ۱۹۹۳ در فیلم Fast and the Furious.

سریع و خشن!

سریع و خشن یکی از مچموعه فیلم‌های تولید شده است که به دلیل صحنه‌های هیجان‌انگیز تعقیب و گریز، هواداران زیادی دارد. این سری فیلم در سری فیلم‌های سرقت رده‌بندی می‌شود و تا کنون ۸ فیلم از این سری فیلم‌ها به نام‌های The Fast and the Furious (2001)، ۲ Fast 2 Furious (2003)، The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)، Fast & Furious (2009)، Fast Five (2011)، Fast & Furious 6 (2013)، Furious 7 (2015) و The Fate of the Furious (2017) ساخته شده است.

۲ Fast 2 Furious

این فیلم محصول سال ۲۰۰۳ است که از بازیگران اصلی آن می‌توان پل واکر، ترسی گیبسون، اوا مندس، کول هاسر و لوداکریس نام برد. داستان از این قرار است تا پلیس سابق، «برایان او کانر»، بخاطر فراری دادن دوست متهمش، دستگیر میشود. اکنون به او فرصتی داده شده تا پلیس از مجازاتش چشم پوشی کند. او باید همراه یکی از دوستان قدیمی‌اش، به پلیس در دستگیری یک وارد کننده مواد مخدر کمک کند. در سری فیلم‌های هیجان‌انگیز سریع و خشن از یک ژاپنی دوست‌داشتنی بازیگوش به نام تویوتا سوپرا توربو MK IV 1993 استفاده شد.

تولد تویوتا سوپرا

اولین بار در سال ۱۹۷۸ یعنی درست، ۴۰ سال پیش بود که تویوتا در نمایشگاه خودرو توکیو از مدل جدیدی به نام سوپرا رسما رونمایی کرد. همین شد که سنگ بنای ساخت خودرو اسپرت کوپه سوپرا گذاشته شود و چهار نسل از آن روانه بازار شود.

اولین نسل سوپرا بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱ روی خط تولید تویوتا قرار گرفت؛ اتومبیلی که زبان طراحی محافظ‌کار و قدیمی داشت. بعد آن، نسل دوم سوپرا معرفی شد و در سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ تولید می‌شد. این بار تویوتا جسارت بیشتری به خرج داد و خودرو اسپرت جوان‌پسندی با طراحی چراغ‌های مخفی معرفی کرد. همین سیاست در سومین نسل سوپرا حفظ شد. تویوتا ظاهر سومین نسل سوپرا را با به‌روزرسانی و تغییراتی همراه کرد تا بتواند با چهره‌ی پست مدرن این محصول خود، فروش بیشتری را تجربه کند. این اتاق بین‌ سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ تولید می‌شد.

در نهایت نوبت به چهارمین و آخرین نسل سوپرا رسید؛ این ماشین با تحولات طراحی زیادی همراه بود و به همین واسطه، چهره کاملا متفاوت و مدرنی به خود گرفت. دیگر از چراغ‌های مخفی خبری نبود، بلکه این ساختار آیرودینامیک بدنه و قیافه شیطنت‌آمیز سوپرا بودند که جلوه دیگری به این محصول اسپرت و خشن تویوتا می‌دادند. همین چهره اسپرت و خشن باعث شد تا در فیلم سریع و خشن شاهد حضور پررنگش باشیم!

مشخصات فنی

ژاپنی‌ها برخلاف آمریکایی‌ها از موتور نسبتا کم‌حجم اما با خروجی بالا استفاده می‌کنند. مثلا نمونه بارز این موضوع، موتور ۲JZ تویوتا است که در سوپرا نسل چهارم هم مورد استفاده قرار گرفت. این موتور ۲۹۹۷ سی‌سی (۳ لیتر) حجم داشت و در دو مدل ۲JZ-GE و ۲JZ-GTE عرضه شد. پیشرانه اول قادر بود تا حداکثر توان ۲۱۲ تا ۲۲۷ اسب‌بخار و گشتاور ۲۸۳ الی ۲۹۸ نیوتون‌متر را تولید کند. این درحالسیت که ۲JZ-GTE می‌تواند به لطف به‌روزرسانی و تغییراتی مثل میل سوپاپ بالاسری DOHC و سیستم تویین توربو، حداکثر توان ۲۷۶ اسب‌بخار و گشتاور ۴۵۱ نیوتون‌متر برسد. البته نسبت این اعداد به حجم شاید نتواند بسیاری از عاشقان سرعت را راضی کند. شاید برای همین موضوع بهتر باشد به سراغ ماشین‌های آلمانی برویم. هرچه باشد از قدیم الایام، ماشینی گفتند و خودروهای آلمانی که گل سرسبد دنیای مهندسی و فناوری.

راستی شما تا چه حد طرفدار فیلم سریع و خشن هستید؟ آیا از هوادارن ماشین‌های ژاپنی هستید یا آلمانی؟ در کامنت‌ها می‌توانید نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید.

