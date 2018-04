محصول جدید Aspire S24 به تازگی در سبد محصولات ایسر قرار گرفته و علاقمندان می‌توانند این رایانه رومیزی را تهیه کنند. از ویژگی‌های هیجان‌انگیز این کامپیوتر قابلیت شارژ بی‌سیم Qi است.

ایسر Aspire S24 یک کامپیوتر ۲۳٫۸ اینچی همه کاره (All in one) است که از پردازنده Core i5 و پردازنده گرافیکی اینتل بهره می‌برد. هم‌چنین این کامپیوتر به ۱۲ گیگابایت رم و ۱ ترابایت حافظه داخلی مجهز شده است. ایسر Aspire S24 هم‌چنین قابلیت شارژ بی‌سیم Qi دارد. بدین شکل، کاربران می‌توانند گوشی‌های خود را به واسطه ویژگی جدید ایسر، شارژ کنند. حتی کاربرانی که گوشی سازگار با این قابلیت را ندارند، می‌توانند از آداپتور ارزان‌قیمت استفاده کنند.

ایسر Aspire S24 هم‌چنین با ویندوز ۱۰ و نرم افزار رایگان ۳۰ روزه مایکروسافت آفیس در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. این کامپیوتر اسپیکرهای داخلی TrueHarmony و Dolby Audio Premium دارد. S24 صفحه نمایش کم‌حاشیه فول اچ دی دارد و نسبت تصویر ۱۶ به ۹ دارد. قیمت پایه این کامپیوتر ۸۹۹ دلار است و قابلیت آپگرید رم تا ظرفیت ۳۲ گیگابایت را دارد.

