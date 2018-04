یوبی‌سافت توانسته است با جدیدترین آپدیت بازی The Division، یعنی نسخه‌ی ۱.۸، مجموعه‌ای جدید از مخاطبان را به سمت این بازی جذب کند. قرار است تا چند ماه دیگر شاهد رونمایی قسمت دوم The Division باشیم، ولی این موضوع دلیل نمی‌شود تا یوبی‌سافت پشتیبانی از قسمت اول را کنار بگذارد. قرار است تا عرضه‌ی The Division 2 باز هم محتوای جدید و مراسم‌های مختلف برای قسمت اول در نظر گرفته و در قالب آپدیت به بازی اضافه شود. یوبی‌سافت تاریخ عرضه‌ی آپدیت بعدی The Division را مشخص کرده است.

آپدیت بعدی بازی، قرار نیست به بزرگی نسخه‌ی ۱.۸ باشد و نقشه را گسترش دهد. با دیدن شماره‌ی آپدیت بعدی، می‌توانید حجم تغییرات آن را کم و بیش درک کنید. آپدیت ۱.۸۱ در روز ۱۲ آوریل روی پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه می‌شود. شاید بزرگترین پیشرفت نسخه‌ی ۱.۸۱، پشتیبانی The Division از کنسول ایکس‌باکس وان ایکس باشد.

کسانی که ایکس‌باکس وان ایکس دارند، پس از آپدیت The Division به نسخه‌ی ۱.۸۱ با وضوح تصویر ۴K، کیفیت بالاتر بافت‌ها، کیفیت بالاتر انعکاس نور و جزییات اشیا و هم‌چنین سایه‌ها مواجه خواهند شد.

اگر ایکس‌باکس وان ایکس ندارید، باز هم آپدیت ۱.۸۱ برای‌تان قابلیت‌هایی خواهد داشت. این آپدیت دو مرحله‌ی Legendry جدید اضافه می‌کند و هم‌چنین خرید سلاح‌ها را بالانس خواهد کرد.

منبع: VG247

