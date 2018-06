اینستاگرام ویژگی جدید بخش استوری‌های این اپلیکیشن را معرفی کرد. طبق این قابلیت جدید، اگر کسی در استوری خود شما را منشن کند، می‌توانید استوری مذکور را بازنشر کنید.

این قابلیت تنها برای پروفایل‌های عمومی قابل استفاده است.

اینستاگرام برای این قابلیت نام @mention Sharing را انتخاب کرده است. بعد از منشن کردن کاربران در استوری‌ها، پیامی به نمایش درمی‌آید که در آن آمده: «کاربران منشن شده شاید در ۲۴ ساعت آینده این استوری را بازنشر کنند». کاربر منشن شده هم از طریق بخش دایرکت پیامی را دریافت می‌کند و در بخش فوقانی این پیام گزینه‌ی Add This to Your Story وجود دارد. با ضربه بر این پیام، تصویری از استوری موردنظر به استوری شما منتقل می‌شود و در این قسمت می‌توانید متن، استیکر و دیگر موارد را به این استوری اضافه کنید. بعد از انجام این کار، نام کاربری صاحب استوری اصلی هم به نمایش درمی‌آید و دیگر کاربران با ضربه بر نام کاربری می‌توانند روانه‌ی پروفایل کاربر مذکور شوند.

این قابلیت تنها برای پروفایل‌های عمومی قابل استفاده است و این مشخصه حالا بخشی از ویژگی‌های نسخه ۴۸ اینستاگرام در پلتفرم‌های اندروید و iOS محسوب می‌شود.

