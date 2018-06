Dead or Alive 6 رسما رونمایی شد؛ اولین تریلر بازی را ببینید

شرکت بازی‌سازی «کوئی تکمو» در یک غافلگیری بسیار خوب، از شماره‌ی ششم مجموعه بازی‌های «زنده یا مرده» (Dead or Alive) رونمایی کرده است. بازی Dead or Alive 6 قرار است در اوایل سال آینده‌ی میلادی، یعنی زمستان امسال، روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴ و رایانه‌های شخصی عرضه شود.

استودیوی بازی‌سازی «تیم نینجا» (Team Ninja)، سازنده‌ی مجموعه بازی‌های Dead or Alive و هم‌چنین «نینجا گایدن» (Ninja Gaiden) برنامه‌های بزرگی برای این بازی مبارزه‌ای جدید خود دارد؛ طوری که پیش از هر چیز، این استودیو یک کارگردان تازه برای Dead or Alive 6 انتخاب کرده است.

با این حال، «یوهی شیمبوری» (Yohei Shimbori)، کارگردان جدید Dead or Alive 6، قرار نیست از پایه و اساس این بازی را تغییر دهد؛ بلکه اساس سیستم مبارزه‌ی این بازی، که می‌توان به جرات گفت بهترین سیستم بین بازی‌های مبارزه‌ای سه بعدی است، حفظ خواهد شد. سیستم مثلثی مجموعه بازی‌های Dead or Alive، یعنی سیستمی که در آن Strike یا ضربه زدن، Counter یا دفاع کردن و Grapple یا گرفتن، اساس اصلی حرکات هر شخصیت است، در Dead or Alive 6 باقی می‌ماند.

از طرف دیگر، مکانیکی کاملا جدید در Dead or Alive 6 معرفی شده است:‌ برای اولین بار در این مجموعه بازی‌ها، با یک خط طرف هستیم که با ضربه زدن یا صدمه دیدن پر می‌شود. پس از پر شدن این خط که Break Gauge نام دارد، بازی‌کننده می‌تواند از آن برای اجرا دو حرکت ویژه استفاده کند؛ یک حرکت برای حمله است و دیگری، برای دفاع در مقابل ضربه‌ای که حریف می‌زند.

دو حرکت ویژه که پس از پر شدن خط Break Gauge امکان اجرای آن‌ها به وجود می‌آید، به ترتیب برای حمله و دفاع Break Blow و Break Hold نام دارند. اجرای این حرکات ویژه هم با انیمیشن‌های جالبی همراه است که برای هر شخصیت طراحی شده‌اند.

اجرای حرکات ویژه هم مثل شماره‌ی جدید تکن، نیازی به فرمان‌های پیچیده و عجیب و غریب ندارد و با یک کلید انجام می‌شود. حرکات ویژه شاید بازی کردن Dead or Alive 6 را برای افراد تازه کار ساده کند، ولی کارگردان این بازی می‌گوید کسانی که حرفه‌ای Dead or Alive بازی می‌کنند، می‌توانند با کمی مهارت به خرج دادن، جلوی این حرکات ویژه را بگیرند؛ یعنی روند بازی عمیق و سخت این مجموعه در Dead or Alive 6 از بین نخواهد رفت.

سطح گرافیک واقع‌گرایانه‌ی مجموعه بازی‌های مبارزه‌ای Dead or Alive، قرار است در شماره‌ی جدید این بازی حتی از قبل هم بالاتر برود. کارگردان جدید Dead or Alive 6 مطمئن شده است تا این بار ژاپنی بازی‌های معمول این مجموعه را کنار بگذارد؛ یعنی شخصیت‌های زن Dead or Alive 6 نه تنها قرار است پوشش درست و درمان و مناسبی داشته باشند، بلکه مثل شخصیت‌های مرد آسیب ببینند و زخمی شوند؛ موضوعی که در قسمت‌های قبلی برای شخصیت‌های زن حذف شده بود.

کارگردان Dead or Alive 6 می‌گوید که زیبا بودن شخصیت‌های زن را حفظ خواهند کرد، ولی پیش از هر چیز مطمئن می‌شوند که این شخصیت‌ها، نینجا بودن و مبارز بودن خودشان را به تصویر بکشند. طراحی بهتر لباس شخصیت‌های زن Dead or Alive 6 به کنار، در حرکتی عجیب برای این مجموعه، فیزیک بدن شخصیت‌های زن هم دیگر اغراق شده نخواهد بود؛ موضوعی که گارگردان سابق این مجموعه بازی‌ها یعنی «تومونوبو ایتاگاکی» برای ساخت آن، هزینه و زمان زیادی صرف می‌کرد.

بخش داستانی درست مثل قسمت‌های گذشته در Dead or Alive 6 هم حضور خواهد داشت.

ظاهر شخصیت‌ها در طول در مبارزه تغییر خواهد کرد. شخصیت‌ها پس از چند ضربه شروع به عرق کردن می‌کنند و پس از دریافت ضربات سنگین و قوی، آسیب می‌بینند و زخمی می‌شوند. شخصیت‌ها هم‌چنین انیمیشن صورت بسیار بهتری به نسبت قسمت قبلی دارند.

استودیوی بازی‌سازی تیم نینجا سیستم نورپردازی کاملا جدیدی برای Dead or Alive 6 طراحی کرده است. نورپردازی بازی با توجه به جنس جسمی که نور از آن بازتاب می‌کند، فرق خواهد کرد. البته این سیستم‌های نورپردازی چیز جدید و عجیبی در صنعت بازی نیست و احتمالا انتظار نداریم بازی از نظر گرافیکی به سطح و اندازه‌ی Injustice 2 برسد، ولی برتری Dead or Alive 6 بازی از عناوین دیگر این سبک مثل تکن ۷ یا استریت فایتر ۵ کاملا واضح است.

در ادامه اولین تریلر Dead or Alive 6 و تصاویری از آن برای برای‌تان قرار داده‌ایم.

