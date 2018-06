کنفرانس مایکروسافت در E3 2018 جا برای رقابت باقی نگذاشت

کنفرانس مایکروسافت در E3 2018 ساعتی پیش به پایان رسید و همانطور که هم پیش‌بینی کرده بودیم، بزرگترین کنفرانس امسال، کنفرانس ایکس‌باکس و مایکروسافت، بزرگترین اتفاق نمایشگاه E3 2018 بود.

مایکروسافت آن‌قدر بازی رونمایی کرد و تریلر و گیم‌پلی نشان‌مان داد که از همین حالا بتوانیم با اطمینان بگوییم که قرار نیست نه سونی و نینتندو، روی دست این کنفرانس بلند شوند. کنفرانس مایکروسافت در E3 2018 شامل پنجاه بازی مختلف بود؛ بازی‌هایی که اکثرشان نه تنها برای اولین بار رونمایی می‌شدند، بلکه رونمایی کامل و درست و درمانی داشتند.

نمایش بسیار خوب ایکس‌باکس در E3 2018 به خوبی توانست برنامه‌های مایکروسافت برای آینده‌ی ایکس‌باکس را نشان‌مان دهد؛ برنامه‌هایی که شاید زمان زیادی از شروع‌شان نگذشته باشد، ولی قرار است به زودی تاثیر خود را روی صنعت بازی و برند ایکس‌باکس نشان دهد.

کنفرانس مایکروسافت با بزرگترین بازی ایکس‌باکس یعنی هیلو (Halo) شروع شد و مایکروسافت این سطح بالا را در تمام کنفرانس خود حفظ کرد.

هیلو: بی‌کران

بازی Halo: Infinite اولین چیزی بود که در کنفرانس مایکروسافت دیدیم. مایکروسافت این قسمت جدید از مجموعه بازی‌های هیلو را با تریلری جدید نشان‌مان داد؛ تریلری که زمین و دشت‌های بزرگی را به تصویر می‌کشید. در این میان موجودات زنده‌ی مختلفی هم در این دشت‌ها دیدیم.

از این هیلو جدید حرف بیشتری زده نشد، ولی به نظر می‌رسد «هیلو: بی‌کران» (Halo: Infinite) با قسمت‌های معمول این مجموعه بازی‌ها تفاوت داشته باشد.

با تمام این اوصاف، شخصیت اصلی این مجموعه بازی‌ها یعنی «مستر چیف» (Master Chief) در این تریلر حضور داشت و این موضوع، شاید از وجود قصه‌ای در Halo: Infinite خبر دهد. از طرف دیگر، شایعه‌ای چند روز پیش از چند نفره بودن Halo: Infinite می‌گفت و نقشه‌ی بزرگی که در تریلر دیدیم و دشت‌ها و محیط‌های متنوع و وسیع، احتمال تحقق یافتن این شایعه را زیاد می‌کنند.

بلاد‌بورن سامورایی

پس از نمایش Halo: Infinite سراغ یکی از محبوب‌ترین بازی‌های مستقل ایکس‌باکس رفتیم. دومین بازی کنفرانس ایکس‌باکس، قسمت دوم بازی Ori بود. تریلر بسیار خوبی از Ori and the Will of Wisps مشاهده کردیم؛ تریلری که نه تنها سکوبازی خوب بازی را نشان می‌داد، بلکه از قصه‌ی بازی هم می‌گفت؛ قصه‌ای که دقیقا مثل بازی قبل، قرار است اشک‌مان را در بیاورد.

هنوز تریلر Ori تمام نشده بود که وارد یک بازی دیگر شدیم. مایکروسافت پشت سر هم بازی نشان‌مان می‌داد.

استودیوی بازی‌سازی «فرام سافتویر» (From Software)، سازنده‌ی مجموعه بازی‌های «دارک سولز» و «بلادبورن» از بازی جدید خود به اسم Sekiro: Shadows Die Twice رونمایی کرد.

تریلری که از Sekiro دیدیم، دقیقا همان روند بازی معروف مجموعه بازی‌های دارک سولز را تداعی می‌کرد؛ با این تفاوت که به جای محیطی گوتیک، با ژاپن باستان و سامورایی‌های طرف بودیم. روند بازی Sekiro هم‌چنین حتی از بلادبورن هم سریعتر در تریلرش به نظر می‌رسید.

فال‌آوت ۷۶

حضور «تاد هاوارد» (Todd Howard)، کارگردان معروف نقش‌آفرینی‌های بزرگ بتسدا، اتفاق بزرگ بعدی کنفرانس مایکروسافت بود.

تاد هاوارد روی سن آمد تا اولین تریلر «فال‌آوت ۷۶» (Fallout 76) را نشان‌مان دهد؛ تریلری که برخلاف تیزر قبلی، کمی از روند بازی را نشان‌مان داد. با این حال، چیزی که بیشتر از خود تریلر شگفت‌زده‌مان کرد، صحبت‌های تاد هاوارد از وسعت بازی بود. تاد هاوارد گفت که بازی Fallout 76 از نظر وسعت، چهار برابر فال‌آوت ۴ است.

با در نظر گرفتن این موضوع که تمام کردن فال‌آوت ۴، صدها ساعت زمان نیاز داشت، نمی‌دانیم دقیقا باید چگونه با فال‌آوت ۷۶ برخورد کنیم. با تمام این اوصاف، تا کنفرانس بتسدا که سه ساعت دیگر برگزار می‌شود و قرار است روی روند بازی فال‌آوت ۷۶ تمرکز داشته باشد صبر می‌کنیم.

کارگردان فال‌آوت ۴ هم‌چنین گفت که این بازی، از این پس در سرویس Game Pass مایکروسافت برای ایکس‌باکس وجود خواهد داشت.

کرک‌داون ۳ و قلوب پادشاهی

پس از نمایش تریلری از بازی کاملا رایگان The Awesome Adventures of Captain Spirit که توسط سازندگان Life is Strange ساخته شده است، مایکروسافت روند بازی Crackdown 3 را نشان‌مان داد.

تریلر روند بازی Crackdown 3 با تاریخ انتشار این بازی همراه شده بود. قرار است Crackdown 3 در فوریه‌ی سال آینده‌ی میلادی، یعنی اسفند امسال، عرضه شود. حرف بیشتری از بازی زده نشد و به نظر می‌رسد که مایکروسافت خودش هم نمی‌خواهد زیاد روی کرک‌داون مانور دهد.

در این کنفرانس هم‌چنین از عرضه‌ی NieR: Automata روی ایکس‌باکس وان خبردار شدیم. نسخه‌ی ایکس‌باکس وان این بازی قرار است به اسم NieR: Automata Become Gods Edition دو هفته‌ی دیگر عرضه شود و تمام محتوای دانلودی بازی را هم در خودش جای داده است.

به غیر از NieR شرکت بازی‌سازی اسکوئر چند بازی دیگر هم به کنفرانس مایکروسافت آورده بود. یکی از این بازی‌ها Kingdom Hearts III بود که با تریلری شگفت‌انگیز در کنفرانس ایکس‌باکس نمایش داده شد. تریلر جدید Kingdom Hearts III برای اولین بار دنیاهای جدیدی از دیزنی مثل Frozen و Tangled را به تصویر می‌کشید و روند بازی را هم در خودش جای داده بود.

فورتزا هورایزن ۴

اگر بی‌خیال نمایش بسته‌ی الحاقی جدید بازی Sea of Thieves و هم‌چنین تریلر سی ثانیه‌ای Battlefield V شویم، دو نمایشی که چندان جذابیت زیادی نداشتند، به یکی از بهترین بازی‌های مایکروسافت در E3 2018 می‌رسیم.

تریلر «فورتزا هورایزن ۴» (Forza Horizon 4) و نمایش گیم‌پلی آن، از بهترین بخش‌های کنفرانس مایکروسافت بودند. فورتزا هورایزن ۴ برخلاف انتظارات ما، در بریتانیا اتفاق می‌افتد و نقشه‌ای بسیار بزرگ دارد؛ نقشه‌ای که از انگلستان تا اسکاتلند را در خودش جای داده است.

از نظر گرافیکی، نه تنها قابلیت تخریب پذیری بازی بارها بیشتر شده، بلکه فصل‌ها در فورتزا هورایزن ۴ تغییر می‌کنند. دنیای بزرگ بازی، می‌تواند در چهار فصل سال بازی شود؛ هر فصل هم تمام و کمال ظاهر جاده‌ها را تغییر می‌دهد. از نورپردازی گرفته تا درخت‌ها و تمام عناصر مختلف محیط بازی، در هر فصل ظاهر خاص خود را دارند.

تغییر فصل‌ها فقط هم موضوعی ظاهری نیست؛ بلکه هر فصل مشخصه‌های خود را دارد و روی چگونگی کنترل خودروها تاثیر می‌گذارد.

مونوپولی مایکروسافت

پس از نمایش پشت سر هم بازی‌های مختلف، فیل برای بار دوم از ابتدای کنفرانس روی سن آمد تا از تغییرات ایکس‌باکس و شرکت بازی‌سازی مایکروسافت یعنی Microsoft Game Studios بگوید.

مایکروسافت یک استودیوی بازی‌سازی جدید تاسیس و چهار استودیوی دیگر برای خود خریداری کرده است. استودیوی جدید مایکروسافت The Initiative نام دارد و فعلا نمی‌دانیم مشغول ساخت چه بازی‌ای است.

از طرف دیگر، استودیوهای Playground Games، Undead Labs، Compulsion Games و از همه هم‌تر، استودیوی Ninja Theory از این پس توسط مایکروسافت کنترل می‌شوند. استودیوی نینجا تئوری نه تنها بازی Heavenly Sword را به صورت انحصاری برای سونی ساخته بود، بلکه بازی اخیر خود را به مدت شش ماه در انحصار پلی‌استیشن کرده بود.

مایکروسافت گفت که این پنج استودیو، به ساخت تجربه‌های مختلف در صنعت بازی، به آن‌ها کمک خواهند کرد.

دیویژن ۲

استودیوی Compulsion Game که از این پس برای مایکروسافت است، بازی We Happy Few را در قالب یک تریلر جدید نشان داد؛ تریلری شگفت‌انگیز که هم داستان و هم روند بازی را به تصویر می‌کشید و از همه لحاظ، نوید یک بازی عجیب و جذاب را می‌داد.

پس از این تریلر، یک تریلر جدید از Playerunknown’s Battlegrounds یا همان PUBG دیدیم و پس از آن هم مایکروسافت از بازسازی محبوب‌ترین قسمت مجموعه بازی‌های Tales of خبر داد. بازی Tales of Vesperia که روی ایکس‌باکس۳۶۰ عرضه شده بود قرار است با وضوح تصویر ۴K و کیفیت بالاتر روی ایکس‌باکس وان، و احتمالا دیگر پلتفرم‌ها عرضه شود.

نمایش بزرگ بعدی، روند بازی The Division 2 بود.

تریلری طولانی از روند بازی قسمت دوم بازی The Division دیدیم؛ تریلری که از محیط جدید بازی می‌گفت. این بار نه تنها خبری از برف و سرما نیست، بلکه بازی در تابستان اتفاق می‌افتد. سازندگان The Division 2 بازی را به واشنگتن برده‌اند؛ جایی که یک جنگ داخلی بزرگ در آن شکل گرفته و ماموران دیویژن هم تنها کسانی هستند که حاضرند وارد این جنگ داخلی شوند.

تریلر روند بازی The Division 2 نه تنها گرافیک بالاتری از قسمت قبلی را نشان‌مان داد، بلکه کمی هم از تغییرات سلاح‌ها و تجهیزات و قابلیت‌ها دیدیم. البته ظاهرا The Division 2 از نظر ساختاری تفاوت زیادی با بازی قبلی نکرده است.

لارا کرافت به دنبال بقا

«سایه‌ی توم ریدر» یا همان بازی Shadow of the Tomb Raider، یکی دیگر از بازی‌هایی بود که اسکوئر انیکس در کنفرانس مایکروسافت برای اولین بار نشان‌مان داد. تا به امروز چیزی از روند بازی Shadow of the Tomb Raider ندیده بودیم و تریلر آن، از تغییرات روند بازی به ما می‌گفت.

به نظر می‌رسد که لارا کرافت، شخصیت اصلی مجموعه بازی‌های توم ریدر، این بار با مکانیک‌های بقا بسیار بیشتری سر و کار خواهد داشت. آن طور که از تریلر بازی دستگیرمان شد، لارا می‌تواند ظاهر خودش را در راستای استتار تغییر دهد تا بتواند بهتر با موجودات مختلف و هم‌چنین دشمنان روبرو شود.

از طرف دیگر، تریلر Shadow of the Tomb Raider هم‌چنین بخش‌های داستانی بازی را هم نشان‌مان داد. ظاهرا که با یکی از بهترین قسمت‌های توم ریدر طرف خواهیم بود.

دویل می کرای ۵

طرفداران مجموعه بازی‌های بازی‌های «اسکیت» (Skate) شرکت الکترونیک آرتز که دیروز دست خالی از کنفرانس این شرکت بیرون آمدند، با سورپرایز خوبی در کنفرانس مایکروسافت روبرو شدند. بازی Sessions که با نمایش تریلری معرفی شده، از نظر سبک و سیاق شباهت بسیار زیادی به مجموعه‌ی اسکیت داشت.

معرفی محتوای دانلودی جدید Cuphead و هم‌چنین نمایش تریلری از بازی آنلاین Black Desert به کنار، حضور شرکت بازی‌سازی کپ‌کام در کنفرانس مایکروسافت، یکی از بهترین اتفاقات این کنفرانس را رقم زد.

بازی Devil May Cry 5 با نمایش تریلری شگفت‌انگیز معرفی شد؛ تریلری که از بازگشت این مجموعه به ریشه‌های ژاپنی خود می‌گفت.

هیده‌تاکی ایتسونو، کارگردان مجموعه بازی‌های دویل می کرای روی سن آمد تا خوشحالی‌اش را در بازگشت به این مجموعه بازی‌ها نشان دهد. ایتسونو گفت که سال‌هاست روی این بازی کار می‌کند و از این که می‌تواند بالاخره آن را نشان دهد، بسیار خوشحال است.

تریلر Devil May Cry 5 پیشرفت‌های بزرگی که این بازی از زمان عرضه‌ی شماره‌ی چهارم داشته است را به خوبی نشان‌مان داد. حتی تهیه کننده‌ی بازی هم که روی سن آمده بود، بازی فرعی DmC: Devil May Cry را (که البته از نظر ما بازی بسیار خوبی است)، به حساب نیاورد و گفت که دویل می کرای ۵ دنباله‌ی واقعی دویل می کرای ۴ است.

گیرز ۵

پس از دویل می کرای ۵ شاهد رونمایی قسمت دوم Dying Light بودیم. نکته‌ی جالب این جاست که برای معرفی Dying Light 2 با نویسنده‌ی بازی‌های قدیمی فال‌آوت ۱ و فال‌آوت ۲ و تورمنت روبرو شدیم. «کریس اولان» (Chris Avellone) روی سن آمد تا Dying Light 2 را با نمایش روند بازی آن رونمایی کند. دقیقا مثل نقش‌آفرینی‌های قدیمی و کلاسیکی که اولان نوشته و ساخته است، در Dying Light 2 هم با انتخاب‌ها و تصمیم‌های مختلفی روبرو می‌شویم که دنیای بازی را از بیخ و بن تغییر می‌دهند.

مایکروسافت سپس از قسمت چهارم مجموعه بازی‌های Just Cause رونمایی کرد. چیزی که از Just Cause 4 در تریلرش دیدیم، چندان تفاوت زیادی در مقایسه با قسمت قبلی نداشت، ولی بدون شک باید منتظر انتشار اطلاعات بیشتر از بازی باشیم.

پس از Just Cause 4 نوبت به یکی دیگر از مجموعه‌های بزرگ خود مایکروسافت رسیده بود.

«راد فرگوسن»، تهیه کننده‌ی مجوعه بازی‌های Gears of War روی سن آمد تا از سه بازی جدید در این مجموعه رونمایی کند. اولین بازی معرفی شده، یک بازی بانمک به اسم Gears Pop بود که با عروسک‌های فانکو پاپ مجموعه‌ی گیرز ساخته می‌شود و اطلاعات بیشتری از آن نداریم. بازی دوم هم یک بازی استراتژی تاکتیکی به اسم Gears Tactics برای کامپیوتر بود؛ یک بازی که از نظر روند، شباهت زیادی به مجموعه بازی‌های ایکس-کام داشت.

قسمت پنجم مجموعه بازی‌های گیرز آو وار به اسم Gears 5 هم با نمایش تریلری رونمایی شد. به نظر می‌رسد که در این بازی نه کنترل مارکوس فینیکس و نه کنترل پسرش را برعهده داریم، بلکه بازی روی شخصیت کیت که در گیرز آو وار ۴ برای اولین بار معرفی شده بود، تمرکز دارد.

غافلگیری نهایی: سایبرپانک ۲۰۷۷

مدیر ایکس‌باکس برای آخرین بار روی سن آمد تا از همه تشکر کند. در حالی که فیل اسپنسر مشغول بستن کنفرانس و خداحافظی بود، و ما هم شاکی از اینکه شایعات نمایش سایبرپانک به حقیقت نپیوسته‌اند، اتفاق بانمکی روی داد.

استریم زنده‌ی کنفرانس مایکروسافت در حرکتی جالب هک شد. سپس شخصی در خط فرمان شروع به نوشتن و نهایتا تریلر E3 2018 بازی Cyberpunk 2077 را پخش کرد.

از رونمایی اولیه‌ی Cyberpunk 2077 پنج سال می‌گذرد و در قالب یک تریلر، توانستیم دیدگاهی بسیار خوب از دنیا و محیط این نقش‌آفرینی بزرگ به دست آوریم. تریلر Cyberpunk 2077 کاملا سینمایی بود، ولی گرافیک شگفت‌انگیز بازی را به تصویر می‌کشید و در عین حال از عناصر مختلف بازی و مکانیک‌های آن می‌گفت.

متاسفانه حرفی از زمان عرضه‌ی بازی زده نشد، ولی ظاهرا شرکت بازی‌سازی CD Projekt RED قرار است پشت درهای بسته، نمایشی خصوصی برای عده‌ای از خبرنگاران از روند بازی داشته باشد.

مطلب کنفرانس مایکروسافت در E3 2018 جا برای رقابت باقی نگذاشت برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala