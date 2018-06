شاید زمان کنفرانس سونی در E3 2018 حتی نصف کنفرانس دیروز مایکروسافت نبود، شاید تعداد بازی‌هایی که سونی نشان داد حتی نزدیک به بازی‌های دیروز مایکروسافت هم نمی‌شد و شاید کنفرانس مایکروسافت از نظر روند، از برنامه‌ی سونی بسیار بهتر بود، ولی سونی به خاطر همان چند بازی که نشان داد، برنده‌ی بی‌بروبرگرد E3 2018 است. البته بهتر است به حرف من گوش نکنید، چون بدون شک جانب‌دارانه صحبت می‌کنم.

کنفرانس سونی در E3 2018 ساعتی پیش به پایان رسید؛ کنفرانسی که طبق وعده‌ی این شرکت پیش رفت و روی همان چهار بازی که گفته بودند تمرکز کرد. با این حال، چهار بازی اصلی پلی‌استیشن، تنها نمایش کنفرانس سونی نبودند.

بیشتر بازی‌هایی که سونی نشان‌مان داد، قرار نیست به این زودی‌ها عرضه شوند و حتی تعداد زیادی از آن‌ها، تاریخ عرضه‌ی مشخصی هم ندارند، ولی نمی‌توانیم این موضوع را انکار کنیم که کیفیت بازی‌های نشان داده شده، بارها از آن چه دیگر شرکت‌ها مشغول تولیدشان هستند، بالاتر است.

شاید بهتر بود نوشتن بررسی کنفرانس سونی در E3 2018 را به یک طرفدار دو آتشه‌ی لئا سیدو نمی‌سپردند.

آخرین ما

پس از صحبت‌های کوتاه «شاون لیدن»، اجرایی بسیار زیبا از «گوستاوو سانتاولایا» (Gustavo Santaolalla)، شروع کنفرانس سونی را رقم زد. سانتاولایا برای چند دقیقه موسیقی قسمت دوم بازی The Last of Us را نواخت و پس از تمام شدن موسیقی، بدون هیچ وقفه‌ای وارد تریلر شدیم؛ تریلری که بخش کوتاهی از داستان بازی را نشان‌مان داد، ولی بیشتر روی روند بازی The Last of Us Part 2 تمرکز داشت.

تریلر روند بازی The Last of Us Part 2 کم و بیش یادآور نمایش سونی از قسمت قبلی این بازی بود. بازی و هوش مصنوعی دشمنان، آن‌قدر پویا و عجیب و غریب به رفتارهای «الی» و بازی‌کننده پاسخ می‌دادند که انگار با یک صحنه‌ی از پیش تعیین شده و سینمایی طرف بودیم.

با تماشای روند بازی The Last of Us Part 2 می‌توانستیم اینگونه نتیجه‌گیری کنیم که با جهشی حتی بزرگتر از آنچارتد ۳ به آنچارتد ۴ طرف هستیم. محیط‌ها بسیار بازتر از قسمت قبلی و بیشتر یادآور آنچارتد ۴ بودند. نحوه‌ی تعامل با محیط و عکس‌العملی که بازی، در مقابل این تعامل نشان می‌داد هم چند سطح بالاتر از بازی‌های امروزی به نظر می‌رسید.

این موضوع را هم فراموش نکنیم که تریلر کارگردانی بسیار خوبی داشت؛ طوری که به زیبایی از اتفاقی خوشایند وارد دنیای تیره و تاریک The Last of Us شد و در نهایت هم باز به همان اتفاق خوشایند بازگشت.

کال آو دیوتی مجانی

کنفرانس سونی این جای کار کمی عجیب حرکت کرد. زمان زیادی از کنفرانس خارج شدیم تا افراد حاضر در کنفرانس برای ادامه‌ی نمایش، به سالن دیگری منتقل شوند. در حالی که تصور می‌کردیم شاید مثل یکی دو سال گذشته‌ی سونی، فقط پشت سر هم تریلر و رونمایی بازی ببینیم، این جای برنامه زمان زیادی را مشغول گوش دادن به صحبت‌های نه چندان جالبی بودیم.

با این حال، در همین صحبت‌ها شنیدیم که به زودی قرار است حالت New Game Plus به جدیدترین قسمت مجموعه بازی‌های God of War اضافه شود.

میان همین صحبت‌ها یک تریلر کاملا تبلیغاتی از Call of Duty: Black Ops 4 دیدیم که نه تنها چیز جدیدی نشان نمی‌داد، بلکه فقط از نقشه‌های انحصاری نسخه‌ی پلی‌استیشن۴ و اینکه اگر بازی را پیش‌خرید کنید، این نقشه‌ها را دریافت خواهید کرد، می‌گفت.

سونی هم‌چنین قسمت قبلی عملیات سری یعنی Black Ops 3 را به صورت رایگان از امروز به مشترکان سرویس پلی‌استیشن پلاس ارایه می‌کند.

زمان زیادی گذشته بود و هنوز هم به ادامه‌ی کنفرانس بازنگشته بودیم. در این میان خلاصه‌ای از رونمایی‌های پلی‌استیشن در طول هفته‌ی گذشته دیدیم. تا اینکه نمایش بعدی سونی کاری کرد تا این روند عجیب و غریب کنفرانس را فراموش کنیم.

شبح سوشیما

نمایش روند بازی Ghost of Tsushima برناه‌ی بعدی کنفرانس سونی بود. با شروع ویدیو، چیزی که بیش از هر چیز چشم‌مان را گرفت، گرافیک بسیار بالای بازی بود.

در تریلر جدید بازی توانستیم به خوبی سیستم مبارزه‌ی آن را ببینیم؛ سیستمی که ساده‌تر از بازی‌هایی مثل Nioh یا بازی Seriko که دیروز رونمایی شد است. محیط باز و بزرگ Ghost of Tsushima نه تنها در رفت و آمد‌ها، بلکه حتی در میان مبارزات هم خودنمایی می‌کرد.

حرکت با اسب در دنیای بازی و هم‌چنین حمله به صورت مخفیانه و نهایتا یک مبارزه‌ی تک به تک سامورایی، عناصری بودند که تریلر Ghost of Tsushima به خوبی نشان‌مان داد.

انتظار داشتیم شاید چیزی از محدوده‌ی زمانی عرضه‌ی بازی بشنویم که چنین اتفاقی روی نداد.

بازسازی رزیدنت اویل ۲

استودیوی بازی‌سازی «رمدی» (Remedy)، سازنده‌ی بازی‌های «آلن ویک» و «کوانتوم بریک»، از بازی جدید خود در کنفرانس سونی رونمایی کرد. شنیده بودیم که این استودیو می‌خواهد پس از سال‌ها به ساخت بازی برای پلتفر‌های مختلف بازگردد و نتیجه‌ی این تصمیم را در بازی جدیدی به اسم «کنترل» (Control) دیدیم.

بازی Control که تریلر آن هم صحنه‌های سینمایی و هم بخش‌هایی از روند بازی را در خود جای داده بود، شباهتی بسیار زیاد به کوانتوم بریک داشت؛ طوری که در اولین نگاه تصور کردیم با دنباله‌ی کوانتوم بریک طرف هستیم. بازی Control قرار است در سال ۲۰۱۹ عرضه شود.

سونی در ادامه‌ی کنفرانس خود بازسازی رزیدنت اویل ۲ را نشان داد. این بازسازی با اینکه از نظر گرافیکی تفاوت زیادی با نسخه‌ی اصلی دارد، ولی سعی کرده است تا سبک و سیاق رزیدنت اویل ۲ قدیمی را حفظ کند؛ طوری که طراحی ظاهری «لیون» و «کلیر» کمی قدیمی به نظر می‌رسیدند. بازسازی Resident Evil 2 بهمن امسال عرضه خواهد شد.

بازی Kingdom Hearts III هم که از دیروز در دو کنفرانس مختلف نشان داده شده، در برنامه‌ی سونی هم حضور داشت. با این حال برخلاف برنامه‌ی اسکوئر انیکس و کنفرانس مایکروسافت که تریلری یکسان را پخش کردند، تریلر Kingdom Hearts III در کنفرانس سونی بخش جدیدی از بازی را نشان‌مان داد. برای اولین بار از وجود دنیای «دزدان دریایی کاراییب» در Kingdom Hearts III خبردار شدیم. روند بازی بخش دزدان دریایی کاراییب هم بسیار متفاوت و از بازی اصلی به نظر می‌رسید.

روند بازی دث استرندینگ

دقیقا دو سال پیش بود که «هیدئو کوجیما»، خالق افسانه‌ای مجموعه بازی‌های متال گیر در E3 2016 روی سن کنفرانس سونی آمد و از بازی Death Stranding رونمایی کرد. پس از این مدت زمان، برای اولین بار توانسته‌ایم روند بازی Death Stranding را در قالب تریلر جدید آن ببینیم. با این حال، چیزی که استودیوی بازی‌سازی «کوجیما پروداکشنز» در تریلر جدید Death Stranding نشان‌مان دادند، به جای اینکه سوال‌های پیش آمده‌ی تریلرهای قبلی را پاسخ دهد، باز هم قضایا را پیچیده‌تر کرد.

تریلری که نشان داده شد، «سم»، شخصیت اصلی Death Stranding را در مکان‌هایی که نمی‌دانیم دقیقا کجاست، در حال راه رفتن نشان می‌داد. در تریلر جدید Death Stranding هم‌چنین بخشی از بازی را دیدیم که سم به حالت مخفی‌کاری سعی می‌کرد از کنار موجوداتی عجیب و غریب عبور کند.

با تمام این اوصاف، شاید مهم‌تر از نمایش روند بازی Death Stranding معرفی دو بازیگر جدید این بازی باشد. کوجیما دو قهرمان زن بازی خود را با این تریلر جدید معرفی کرد.

تریلر جدید بازی برای اولین بار از حضور «لئا سیدو» (Lea Seydoux) در Death Stranding خبر داد؛ موضوعی که تا به امروز حتی در شایعات هم نشنیده بودیم. نمی‌دانیم کوجیما چطور این همه وقت مشغول کار با بازیگری در حد و اندازه‌ی لئا سیدو بوده و این موضوع از هیچ جا به بیرون درز نکرده است.

بازیگر دوم «لینزی وگنر» (Lindsay Wagner) است که بیش از هر چیز برای بازی در سریال قدیمی The Bionic Woman شهرت دارد.

بررسی گیم‌پلی بازی و چیزهایی که در تریلر جدید Death Stranding دیدیم را به زمان دیگری موکول می‌کنیم.

اسپایدرمن

برنامه‌ی سونی رو به پایان بود. در قالب تریلری کوتاه قسمت دوم بازی Nioh معرفی شد. سپس وارد آخرین نمایش سونی در E3 2018 شدیم.

در قالب تریلری جدید بخش‌هایی کاملا جدید از روند بازی Spider-Man را دیدیم. در این تریلر برای اولین بار ضدقهرمان‌هایی مثل «راینو» و «اسکورپیون» و «الکترو» نشان‌مان داده شدند.

برخلاف تریلرهای قبلی، این بار اسپایدرمن را نه داخل شهر، بلکه در میان یک مرحله می‌دیدیم. روند بازی اسپایدرمن مثل تمام آن‌چه در تریلرهای قبلی دیده بودیم، بسیار سریع و سینمایی بود. اسپایدرمن این بار هم‌چنین با مجموعه‌ای جدید از دشمنان روبرو شد و کاملا متفاوت از نمایش‌های قبلی بازی، با آن‌ها مبارزه کرد.

و نهایتا کنفرانس سونی با اتمام نمایش روند بازی اسپایدرمن به پایان رسید؛ کنفرانسی که شاید چیز زیادی برای نمایش نداشت، ولی آن چیزی که نشان‌مان داد، بیشتر از هر برنامه‌ی دیگری در E3 امسال ذهن‌مان را مشغول خواهد کرد.

